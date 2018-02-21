«Спорт — это война». Но Медведеву и Загитову не удастся поссорить — они подруги!
На
пресс-конференции после короткой программы на Олимпиаде Алина Загитова и Евгения Медведева поделились впечатлениями от Игр и рассказали о своем соперничестве и дружбе.
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Алина ЗАГИТОВА: «ДУМАЛА ЗАКАНЧИВАТЬ С ФИГУРНЫМ КАТАНИЕМ»
О переломном моменте в карьере:
— Несколько лет назад у меня был серьезный перелом ноги.
О конкуренции с Медведевой:
— Конкуренция с Медведевой? Смотрю только на свой результат. Нет цели
Вне спорта мы с Женей дружим. А когда выхожу на лед, у меня появляется чувство соперничества, но ни в коем случае не злонамеренного. Однажды Женя мне даже одолжила платье. Помнишь, Женя, как мне было неудобно кататься в нем? (Смеется, когда Медведева говорит: «И мне было неудобно!» и тоже смеется).
О поддержке и эмоциях:
— Для меня очень важно, что увидела перед прокатом флаги и слова поддержки. Раньше отвлекало, а теперь помогает.
— Я очень спокойно отношусь ко всему и не расплескиваю эмоции, все держу в себе. Такой мой характер, наверное (смеется).
— После Игр в Сочи я только пришла к Этери Юрьевне в группу и даже не думала о
Евгения МЕДВЕДЕВА: «НА ЛЬДУ ТЫ ОДНА, НО МЫ С ЗАГИТОВОЙ ДРУЗЬЯ»
О настрое, опыте и поддержке:
— Не думаю о медалях. Моя цель — быть довольной своим выступлением внутри себя.
— Особенный опыт был сегодня у меня. И как бы я ни старалась не смотреть по сторонам, есть уроки, которые тебе покажут: надо становиться сильнее. Постараюсь сделать максимум в произвольной программе.
— Рада получать поддержку от родителей, тренеров, болельщиков. Надеюсь, послезавтра вся их любовь поможет мне показать лучшие качества.
О магии Олимпиады:
— Во время Сочи-2014 мне было 14 лет. Помню, как наша команда в фигурном катании выиграла золото. Я хотела бы пережить те же самые эмоции. Многие считают, что Олимпиада это магия. Я согласна с этим.
О движении вперед:
— Некоторые девочки в нашей группе делают вещи, которые не может сделать фигурист. Надо просто быть сильнее их, и это двигает тебя вперед.
О конкуренции с Загитовой:
— Было много новостей о том, что Загитова и Медведева — соперницы и на льду, и вне льда. Но на самом деле мы друзья, мы девушки, мы юные девушки. А на льду мы боремся — это спорт, а спорт — это война. Когда ты выходишь на лед, ты одна, и должна бороться
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