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Алина ЗАГИТОВА: «ДУМАЛА ЗАКАНЧИВАТЬ С ФИГУРНЫМ КАТАНИЕМ»

О переломном моменте в карьере:

— Несколько лет назад у меня был серьезный перелом ноги. Две-три недели не занималась вообще. И тренер Этери Юрьевна меня выгнала. Но, думаю, она хотела меня выгнать еще раньше, потому что я, наверное, плохо работала и не понимала всей серьезности. Уже собиралась уезжать в Ижевск и заканчивать с фигурным катанием. Но Этери Юрьевна предложила все-таки остаться. Я очень обрадовалась — появились бабочки в животе. Это был решающий переломный момент, без него я бы не оказалась на Олимпиаде.

О конкуренции с Медведевой:

— Конкуренция с Медведевой? Смотрю только на свой результат. Нет цели кому-то что-то доказать. Фигурное катание нужно любить — и каждый день отрабатывать одно и то же. Я чувствую, что люблю фигурное катание и отдаюсь тренировочному процессу. Была сосредоточена, повторяла прыжки — мне объясняли ошибки, и я пыталась их исправлять.

Вне спорта мы с Женей дружим. А когда выхожу на лед, у меня появляется чувство соперничества, но ни в коем случае не злонамеренного. Однажды Женя мне даже одолжила платье. Помнишь, Женя, как мне было неудобно кататься в нем? (Смеется, когда Медведева говорит: «И мне было неудобно!» и тоже смеется).

О поддержке и эмоциях:

— Для меня очень важно, что увидела перед прокатом флаги и слова поддержки. Раньше отвлекало, а теперь помогает.

— Я очень спокойно отношусь ко всему и не расплескиваю эмоции, все держу в себе. Такой мой характер, наверное (смеется).

— После Игр в Сочи я только пришла к Этери Юрьевне в группу и даже не думала о каких-то высотах в фигурном катании. Сейчас у нас в группе сильные юниорки, это подстегивает.

Евгения МЕДВЕДЕВА: «НА ЛЬДУ ТЫ ОДНА, НО МЫ С ЗАГИТОВОЙ ДРУЗЬЯ»

О настрое, опыте и поддержке:

— Не думаю о медалях. Моя цель — быть довольной своим выступлением внутри себя.

— Особенный опыт был сегодня у меня. И как бы я ни старалась не смотреть по сторонам, есть уроки, которые тебе покажут: надо становиться сильнее. Постараюсь сделать максимум в произвольной программе.

— Рада получать поддержку от родителей, тренеров, болельщиков. Надеюсь, послезавтра вся их любовь поможет мне показать лучшие качества.

О магии Олимпиады:

— Во время Сочи-2014 мне было 14 лет. Помню, как наша команда в фигурном катании выиграла золото. Я хотела бы пережить те же самые эмоции. Многие считают, что Олимпиада это магия. Я согласна с этим.

О движении вперед:

— Некоторые девочки в нашей группе делают вещи, которые не может сделать фигурист. Надо просто быть сильнее их, и это двигает тебя вперед.

О конкуренции с Загитовой: