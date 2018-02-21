Татьяна Тарасова: Медведева — великий человеческий гений
Знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова отметила, что ей интересно следить за борьбой между российскими фигуристками Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане.
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После короткой программы с мировым рекордом лидирует Загитова, Медведева занимает второе место.
— Я вообще про рекорды не думаю. Думаю про то, как они откатают, — отметила Тарасова. — Медведева недовольна? Пусть послезавтра катается. И будет довольна.
Знаю Алину несколько лет. Это не сюрприз. Она настоящая звезда. Их отношения? Вы видели
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