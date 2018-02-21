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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 11 8
2 Германия 11 7 5
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21 февраля 2018, 10:13 | Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Татьяна Тарасова: Медведева — великий человеческий гений

Знаменитый российский тренер Татьяна Тарасова отметила, что ей интересно следить за борьбой между российскими фигуристками Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане.

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После короткой программы с мировым рекордом лидирует Загитова, Медведева занимает второе место.

— Я вообще про рекорды не думаю. Думаю про то, как они откатают, — отметила Тарасова. — Медведева недовольна? Пусть послезавтра катается. И будет довольна.

Знаю Алину несколько лет. Это не сюрприз. Она настоящая звезда. Их отношения? Вы видели пресс-конференцию? Женя переводила Алину. Это о многом говорит. Женя — великий человеческий гений. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ).

© Ньюстюб
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Фигурное катание

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