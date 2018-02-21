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После короткой программы с мировым рекордом лидирует Загитова, Медведева занимает второе место.

— Я вообще про рекорды не думаю. Думаю про то, как они откатают, — отметила Тарасова. — Медведева недовольна? Пусть послезавтра катается. И будет довольна.