Алексей Мишин: Выступление Загитовой и Медведевой — явление, которое сейчас так необходимо нашему спорту
Прославленный российский тренер Алексей Мишин высоко оценил выступления Алины Загитовой и Евгении Медведевой в одиночном турнире Олимпиады в Пхенчхане.
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По словам специалиста, именно такие прокаты сейчас нужны всей России.
— Сегодняшние выступления Загитовой и Медведевой — это явление. Не хочу впадать в тривиальные комментарии, которые так любят журналисты. Скажу, что произошло то событие, которые было очень нужно российскому спорту, — сказал Мишин.
— Их выступление гарантировало России первое золото Олимпиады?
— Так рассуждать очень наивно, неправильно и опасно! Пока тебе не вручили медаль — не считай, что ты выиграл. Нужно дальше бороться! Повторюсь, ни в коем случае это не гарантия медали, нужно и дальше быть начеку.
— Кто фаворит произвольной программы?
— Я категорически возражаю против противостояния Загитовой и Медведевой. Помню противостояние Плющенко и Ягудина. И от него у меня остались очень негативные впечатления. Тогда выиграли два русских парня, сейчас выиграют две русские девушки. Будем за них болеть с одинаковой страстью и любовью.
— Господство Загитовой и Медведевой надолго?
— Надолго. И это не господство Загитовой и Медведевой, а господство всего одиночного русского фигурного катания.
— Ждем новых мировых рекордов от россиянок?
— Нужно бороться не за мировые рекорды, а за олимпийские медали. Мировые рекорды — это приятно, но всей нашей спортивной державе сейчас нужны медали. И думаю, они у нас будут. (Андрей СИЗЯКИН).
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