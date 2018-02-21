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75-летний Паунд, старейший член организации, накануне выступил с критикой МОК в связи с допуском российских спортсменов на Игры-2018 и заявил в интервью: «Только спортсмены могут испугать старых пердунов из МОК, когда скажут: «Пока вы не разберётесь с допингом, мы не будем участвовать в соревнованиях».

«В конце концов, если вам не нравится кофе, если вас не устраивает интерьер заведения или цены, тогда вы можете пойти в другое место.

Относительно письма Коутса — одни члены МОК общаются с другими, и это предмет, который они должны обсуждать между собой. Что понятно из письма: Коутс хотел напомнить Паунду о том, что было всестороннее обсуждение этого вопроса. Решение по России было принято единогласно, за исключением двух человек, которые отсутствовали, — цитирует Адамса Reuters.

По словам Адамса, обращений в комиссию МОК по этике в связи с комментариями Паунда пока не было.