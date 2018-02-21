Курашов: Бронза Ридзика на ОИ стала настоящей победой для всего российского фристайла

В финальном заезде Ридзик упал после столкновения с канадцем Кевином Друри, но смог финишировать третьим. В итоге Друри был дисквалифицирован. Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман, серебро завоевал швейцарец Марк Бишофбергер.

«Конечно, мы очень рады медали, команда в ски-кроссе очень давно к этому шла. Нас много критиковали, что мы неправильно работаем. За последние восемь лет у нас поменялось три старших тренера, но последние два года мы идем правильным путем. Все спортсмены квалифицировались на Игры, мы боролись за медали, это хороший результат для нас», — заявил Курашов.

«Это ски-кросс, где очень часто случаются столкновения, поэтому у нас только бронза. Конечно, обидно, ведь мы боролись за золото, но и бронзовая медаль является большой победой для российского ски-кросса, для нашего фристайла. Сергей показал себя бойцом, да и, вообще, у нас очень молодая команда в ски-кроссе, они все настоящие бойцы, просто немного не хватает опыта», — добавил Курашов.

«Мы будем все делать для того, чтобы на следующих Олимпийских играх снова стоять на пьедестале», — заключил собеседник агентства.

Олимпийские игры 2018 года завершатся 25 февраля.