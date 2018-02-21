Курашов: Бронза Ридзика на ОИ стала настоящей победой для всего российского фристайла
МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Бронзовая медаль фристайлиста Сергея Ридзика в
ски-кроссе на Олимпийских играх является настоящей победой. Такое мнение ТАСС по телефону высказал глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.
В финальном заезде Ридзик упал после столкновения с канадцем Кевином Друри, но смог финишировать третьим. В итоге Друри был дисквалифицирован. Олимпийским чемпионом стал канадец Брэди Леман, серебро завоевал швейцарец Марк Бишофбергер.
«Конечно, мы очень рады медали, команда в
«Это
«Мы будем все делать для того, чтобы на следующих Олимпийских играх снова стоять на пьедестале», — заключил собеседник агентства.
Олимпийские игры 2018 года завершатся 25 февраля.
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