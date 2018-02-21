Хроника Ридзика. Россиянин взял бронзу, а мог выиграть, если бы не горе-канадец
От Сергея Ридзика никто не ждал надоевшей бронзы, а он бился за победу и не ждал свалившегося под ноги канадца.
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Один из самых опасных видов спорта
В мужском
Преодолел предварительный раунд и Сергей Ридзик, но тоже не без приключений. Он стартовал хорошо, но затем допустил ошибку и откатился на последнее место. Лишь финишным рывком он прорвался на второе место и даже перекрестился после такого стресса.
Тут только за время заездов 1/8 финала на носилках после страшных падений увезли троих олимпийских атлетов.
Ридзик вошёл во вкус
В четвертьфинале Ридзик окончательно вошёл во вкус соревнований и после разгона на третьем месте планомерно обошёл одного за другим двоих соперников и вырвался на первое место. Этот заезд окончательно утвердил россиянина в статусе претендента на медали, но впереди был ещё не менее тяжёлый полуфинал. Денщикову, прыгнувшему благодаря удаче выше головы, там было откровенно несладко, и за выход в следующий круг он побороться не сумел.
Там Сергей стартовал с лучшим разгоном и лидировал всю дистанцию, но перед финишем пропустил вперёд соперника из Канады. Тем не менее, вторая позиция дала ему пропуск в финал и отличные шансы на завоевание первой для России медали в этой дисциплине. В другом полуфинале двое швейцарцев не смогли опередить канадца Брэйди Лемэна и лишь один из них вышел в следующий круг.
Бронза по вине соперника
Канадцы имели численное преимущество в финале и имели гарантированную медаль. Кевин Друри и Брэйди Лемэн противостояли соперникам из Швейцарии и России Марку Бишофбергеру и Сергею Ридзику. Начал заезд Сергей одним из лидеров, но затем рухнул на снег, зацепившись за потерявшего равновесие Кевина Друри. Россиянин сумел подняться раньше соперника, но борьба за золото была окончена.
Конечно, медаль в этой дисциплине приятна в любом случае, но и сам Сергей и уставшие от бесконечных бронз болельщики понимали, что сегодня он был способен и на большее.
Начинал Сергей Ридзик свой путь в спорте с занятий горными лыжами. Долгое время он с трудом находил деньги для тренировок, пока его в 2011 году не пригласили в команду по
Весь предолимпийский сезон Сергей мучился с травмами и занял только 28-е место по итогам Кубка мира. В Корею Ридзик приехал в статусе тёмной лошадки, а перед Играми тренировался на Сахалине. Однако правильный настрой и хорошая подготовка помогли ему сотворить сенсацию, которую не омрачило даже досадное падение.
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