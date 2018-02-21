Хроника Ридзика. Россиянин взял бронзу, а мог выиграть, если бы не горе-канадец

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Один из самых опасных видов спорта

В мужском ски-кроссе россияне к числу фаворитов Олимпиады не относились и поначалу осторожно-пессимистические прогнозы начали сбываться. Игорь Омелин и Егор Коротков выбыли из борьбы уже в первом раунде, заняв последние места в своих заездах. Более опытный Семён Денщиков, который как раз накануне Игр в Пхёнчхае успел сыграть свадьбу со скелетонисткой Ольгой Потылициной с трудом, но преодолел этот барьер. Не обошлось без везения. Долгое время он шёл последним, но после падения двух соперников протиснулся в следующий круг.

Преодолел предварительный раунд и Сергей Ридзик, но тоже не без приключений. Он стартовал хорошо, но затем допустил ошибку и откатился на последнее место. Лишь финишным рывком он прорвался на второе место и даже перекрестился после такого стресса.

Ски-кросс вновь подтвердил статус одного из самых опасных видов спорта в олимпийской программе — именно этот вид спорта представляла Мария Комиссарова, получившая тяжёлые травмы в Сочи.

Тут только за время заездов 1/8 финала на носилках после страшных падений увезли троих олимпийских атлетов.

Ридзик вошёл во вкус

В четвертьфинале Ридзик окончательно вошёл во вкус соревнований и после разгона на третьем месте планомерно обошёл одного за другим двоих соперников и вырвался на первое место. Этот заезд окончательно утвердил россиянина в статусе претендента на медали, но впереди был ещё не менее тяжёлый полуфинал. Денщикову, прыгнувшему благодаря удаче выше головы, там было откровенно несладко, и за выход в следующий круг он побороться не сумел.

Там Сергей стартовал с лучшим разгоном и лидировал всю дистанцию, но перед финишем пропустил вперёд соперника из Канады. Тем не менее, вторая позиция дала ему пропуск в финал и отличные шансы на завоевание первой для России медали в этой дисциплине. В другом полуфинале двое швейцарцев не смогли опередить канадца Брэйди Лемэна и лишь один из них вышел в следующий круг.

Бронза по вине соперника

Канадцы имели численное преимущество в финале и имели гарантированную медаль. Кевин Друри и Брэйди Лемэн противостояли соперникам из Швейцарии и России Марку Бишофбергеру и Сергею Ридзику. Начал заезд Сергей одним из лидеров, но затем рухнул на снег, зацепившись за потерявшего равновесие Кевина Друри. Россиянин сумел подняться раньше соперника, но борьба за золото была окончена.

В итоге финальные соревнования разделились на два малых финала. В борьбе за золото Леман объехал на самом финише Бишофбергера, а Сергей Ридзик спокойно и без риска доехал до своей бронзовой медали, пока деморализованный соперник приходил в себя.

Конечно, медаль в этой дисциплине приятна в любом случае, но и сам Сергей и уставшие от бесконечных бронз болельщики понимали, что сегодня он был способен и на большее.

Начинал Сергей Ридзик свой путь в спорте с занятий горными лыжами. Долгое время он с трудом находил деньги для тренировок, пока его в 2011 году не пригласили в команду по ски-кроссу. Во время работы с австрийцем Фрицем Майхофером он даже дважды попадал на подиум этапов Кубка мира, но затем наступил спад в результатах.

Весь предолимпийский сезон Сергей мучился с травмами и занял только 28-е место по итогам Кубка мира. В Корею Ридзик приехал в статусе тёмной лошадки, а перед Играми тренировался на Сахалине. Однако правильный настрой и хорошая подготовка помогли ему сотворить сенсацию, которую не омрачило даже досадное падение.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_various"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_various"> ```<iframe src="https://silatv.ru/embeded/?stream=352" allowfullscreen="true" height="300" frameborder="0"></iframe>``` </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>