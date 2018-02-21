Коварж приехал к Кошечкину и Мозякину. Сборная Чехии вышла в полуфинал

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Сколько же неприятностей доставили американцы сборной Чехословакии на олимпийских турнирах! Начиная со Скво-Вэлии-1960…Чехи же с удовольствием вспоминают четвертьфинальную сшибку со звездно-полосатыми в Нагано-1998, завершившуюся погромом в раздевалке проигравших.

Напрасно эту команду Тони Гранато называют молодой. Ее средний возраст — 30 лет. 39 — капитану Брайану Джионте. Он в Пхенчхане так и остался на холостом ходу — баллов за результативность не набрал. Хотя голевыми моментами обделен не был. Вспомним хотя бы выход один на один с Василием Кошечкиным — наш вратарь в последний момент успел ударить свей гитарой по клюшке американца и сорвал бросок в пустой угол.

Вот и сегодня Джионта во втором периоде, казалось, наверняка замыкал штангу, но на пути шайбы вырос щиток голкипера Павла Францоуза. К тому времени установилось зыбкое равновесие — 2:2.

А чуть раньше чехи пропустили в большинстве. Позиционно ошибся защитник Ондржей Немец, и ветеран звездно-полосатых Джим Слэйтер броском со средней дистанции наказал Францоуза за порочную вратарскую технику — тот редко выкатывается из рамки.

На гол молодого Райана Донато чехи ответили шайбой Яна Коларжа. Другой Ян, Коварж, играючи выиграл вбрасывание у Джионты и отпасовал под бросок защитнику. Сработала связка ЯК — ЯК.

На старте второго периода подопечные Йозефа Яндача неприятно удивили расточительностью в большинстве, да еще получив шайбу в свои ворота.

Американцы в овертайме ответили «любезностью» на «любезность», так и не побеспокоив в ситуации «4 на 3» Францоуза.

В серии буллитов звездно-полосатые тщетно старались обвести чешского вратаря. Тот легко выиграл все дуэли. Единственную попытку из десяти воплотил в гол Петр Коукал, отчисленный у наливающегося силой и деньгами «Автомобилиста».