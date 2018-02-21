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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 11 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 9
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21 февраля 2018, 9:32 | Хоккей | Советский спорт

Коварж приехал к Кошечкину и Мозякину. Сборная Чехии вышла в полуфинал

Чехи, бездарно сыграв в большинстве, вырвали победу у американцев по буллитам (3:2). И ждут в полуфинале нашу сборную.

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Сколько же неприятностей доставили американцы сборной Чехословакии на олимпийских турнирах! Начиная со Скво-Вэлии-1960…Чехи же с удовольствием вспоминают четвертьфинальную сшибку со звездно-полосатыми в Нагано-1998, завершившуюся погромом в раздевалке проигравших.

Напрасно эту команду Тони Гранато называют молодой. Ее средний возраст — 30 лет. 39 — капитану Брайану Джионте. Он в Пхенчхане так и остался на холостом ходу — баллов за результативность не набрал. Хотя голевыми моментами обделен не был. Вспомним хотя бы выход один на один с Василием Кошечкиным — наш вратарь в последний момент успел ударить свей гитарой по клюшке американца и сорвал бросок в пустой угол.

Вот и сегодня Джионта во втором периоде, казалось, наверняка замыкал штангу, но на пути шайбы вырос щиток голкипера Павла Францоуза. К тому времени установилось зыбкое равновесие — 2:2.

А чуть раньше чехи пропустили в большинстве. Позиционно ошибся защитник Ондржей Немец, и ветеран звездно-полосатых Джим Слэйтер броском со средней дистанции наказал Францоуза за порочную вратарскую технику — тот редко выкатывается из рамки.

На гол молодого Райана Донато чехи ответили шайбой Яна Коларжа. Другой Ян, Коварж, играючи выиграл вбрасывание у Джионты и отпасовал под бросок защитнику. Сработала связка ЯК — ЯК.

На старте второго периода подопечные Йозефа Яндача неприятно удивили расточительностью в большинстве, да еще получив шайбу в свои ворота.

Американцы в овертайме ответили «любезностью» на «любезность», так и не побеспокоив в ситуации «4 на 3» Францоуза.

В серии буллитов звездно-полосатые тщетно старались обвести чешского вратаря. Тот легко выиграл все дуэли. Единственную попытку из десяти воплотил в гол Петр Коукал, отчисленный у наливающегося силой и деньгами «Автомобилиста».

Чехи — в полуфинале. Слово за олимпийцами из России. Последняя наша олимпийская встреча состоялась в матче за бронзу в Турине-2006. Россияне уступили 0:3, а Илья Ковальчук заработал матч-штраф и заслужил вотум недоверия от главного тренера Владимира Крикунова. Настало время реванша. Думается, наш капитан Павел Дацюк согласится.
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21 Февраля, 06:10 Зрители 2948 1/4 финала Kwandong Hockey Centre
Чехия 3:2
Серия буллитов
(1:1, 1:1, 0:0, 0:0)
США
Главные тренеры
Йозеф Яндач Тони Гранато
Вратари
Францоуз П. Запольски Р.
1-й период
Джордан Гринуэй 03:34
Райан Донато (Т. Терри) 06:20
09:36 Ян I Коларж
15:12 Ян I Коларж (Ян Коварж)
17:36 Мартин Эрат
2-й период
Джон Маккарти 20:00
Трой Терри 23:28
28:14 Томаш Кундратек (М. Ружичка, В. Мозик)
Марк Аркобелло 28:47
Джим Слэйтер (Б. О`Нилл) 30:23
37:09 Адам Полашек
3-й период
47:55 Роман Червенка
58:40 Войтех Мозик
Серия буллитов - победный бросок
Коукал П.
Статистика
10 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)

Хоккей

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