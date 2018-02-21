Коварж приехал к Кошечкину и Мозякину. Сборная Чехии вышла в полуфинал
Чехи, бездарно сыграв в большинстве, вырвали победу у американцев по буллитам (3:2). И ждут в полуфинале нашу сборную.
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Видимо, что-то случилось...
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Сколько же неприятностей доставили американцы сборной Чехословакии на олимпийских турнирах! Начиная со Скво-Вэлии-1960…Чехи же с удовольствием вспоминают четвертьфинальную сшибку со
Напрасно эту команду Тони Гранато называют молодой. Ее средний возраст — 30 лет. 39 — капитану Брайану Джионте. Он в Пхенчхане так и остался на холостом ходу — баллов за результативность не набрал. Хотя голевыми моментами обделен не был. Вспомним хотя бы выход один на один с Василием Кошечкиным — наш вратарь в последний момент успел ударить свей гитарой по клюшке американца и сорвал бросок в пустой угол.
Вот и сегодня Джионта во втором периоде, казалось, наверняка замыкал штангу, но на пути шайбы вырос щиток голкипера Павла Францоуза. К тому времени установилось зыбкое равновесие — 2:2.
А чуть раньше чехи пропустили в большинстве. Позиционно ошибся защитник Ондржей Немец, и ветеран
На гол молодого Райана Донато чехи ответили шайбой Яна Коларжа. Другой Ян, Коварж, играючи выиграл вбрасывание у Джионты и отпасовал под бросок защитнику. Сработала связка ЯК — ЯК.
На старте второго периода подопечные Йозефа Яндача неприятно удивили расточительностью в большинстве, да еще получив шайбу в свои ворота.
Американцы в овертайме ответили «любезностью» на «любезность», так и не побеспокоив в ситуации «4 на 3» Францоуза.
В серии буллитов
Чехи — в полуфинале. Слово за олимпийцами из России. Последняя наша олимпийская встреча состоялась в матче за бронзу в Турине-2006. Россияне уступили 0:3, а Илья Ковальчук заработал
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|21 Февраля, 06:10
|Зрители 2948
|1/4 финала
|Kwandong Hockey Centre
|Йозеф Яндач
|Тони Гранато
|Францоуз П.
|Запольски Р.
|1-й период
|Джордан Гринуэй
|03:34
|Райан Донато (Т. Терри)
|06:20
|09:36
|Ян I Коларж
|15:12
|Ян I Коларж (Ян Коварж)
|17:36
|Мартин Эрат
|2-й период
|Джон Маккарти
|20:00
|Трой Терри
|23:28
|28:14
|Томаш Кундратек (М. Ружичка, В. Мозик)
|Марк Аркобелло
|28:47
|Джим Слэйтер (Б. О`Нилл)
|30:23
|37:09
|Адам Полашек
|3-й период
|47:55
|Роман Червенка
|58:40
|Войтех Мозик
|Коукал П.
|10
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)