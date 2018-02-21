Загитова: Тутберидзе меня выгоняла, она давно хотела это сделать
Российская фигуристка Алина Загитова, лидирующая на Олимпиаде в Пхёнчхане после короткой программы, рассказала о переломе ноги, который случился несколько лет назад, и рассказала о своём настрое на выступления.
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Видимо, что-то случилось...
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Её соотечественница Евгения Медведева располагается на второй позиции.
«Ногу я сломала примерно
Соглашусь с Женей, что самое важное — получить удовлетворение от проката, и чтобы тренеры, судьи и я были довольны.
Я стараюсь не обращать внимания на конкуренцию. Смотрю только на свой результат. У меня нет такого, что я хочу выйти и
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