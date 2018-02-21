Загитова: Тутберидзе меня выгоняла, она давно хотела это сделать

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Её соотечественница Евгения Медведева располагается на второй позиции.

«Ногу я сломала примерно два-три года назад. Да, переломы были серьёзные, поэтому я две-три недели не занималась. Потом Этери Георгиевна меня выгнала. Она хотела это сделать давно, потому что я плохо работала и не понимала всей серьёзности. В этой группе никто не заставляет — если хочешь, то ты тренируешься.

Соглашусь с Женей, что самое важное — получить удовлетворение от проката, и чтобы тренеры, судьи и я были довольны.

Я стараюсь не обращать внимания на конкуренцию. Смотрю только на свой результат. У меня нет такого, что я хочу выйти и кому-то что-то доказать. Самое важное — откататься чисто, — передаёт слова Загитовой корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

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