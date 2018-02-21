Сборная Чехии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады

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Основное время матча и 10-минутный дополнительный период завершились со счетом 2:2. В составе сборной США отличились Райан Донато (7-я минута) и Джим Слэйтер (31). За команду Чехии шайбы забросили Ян Коларж (16), Томаш Кундратек (29). Победный буллит на счету Петра Коукала.

В других четвертьфиналах в среду канадцы встретятся с финнами, немцы — со шведами. В полуфинале чехи сыграют с победителем матча между российскими и норвежскими хоккеистами. Полуфиналы пройдут 23 февраля.

Сборная Чехии вышла в четвертьфинал напрямую с первого места в группе A, победив во всех трех матчах: против команд Южной Кореи (2:1), Канады (3:2 ОТ), Швейцарии (4:1). Американцы стали третьими в группе B, проиграв команде Словении (2:3 ОТ) и российским хоккеистам (0:4) и выиграв у словаков (2:1). В матче квалификации плей-офф сборная США победила команду Словакии со счетом 5:1.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.