Сборная Чехии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Сборная Чехии по хоккею победила команду США со счетом 3:2 в серии послематчевых буллитов в четвертьфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.
Основное время матча и 10-минутный дополнительный период завершились со счетом 2:2. В составе сборной США отличились Райан Донато (7-я минута) и Джим Слэйтер (31). За команду Чехии шайбы забросили Ян Коларж (16), Томаш Кундратек (29). Победный буллит на счету Петра Коукала.
В других четвертьфиналах в среду канадцы встретятся с финнами, немцы — со шведами. В полуфинале чехи сыграют с победителем матча между российскими и норвежскими хоккеистами. Полуфиналы пройдут 23 февраля.
Сборная Чехии вышла в четвертьфинал напрямую с первого места в группе A, победив во всех трех матчах: против команд Южной Кореи (2:1), Канады (3:2 ОТ), Швейцарии (4:1). Американцы стали третьими в группе B, проиграв команде Словении (2:3 ОТ) и российским хоккеистам (0:4) и выиграв у словаков (2:1). В матче квалификации
Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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|21 Февраля, 06:10
|Зрители 2948
|1/4 финала
|Kwandong Hockey Centre
|Йозеф Яндач
|Тони Гранато
|Францоуз П.
|Запольски Р.
|1-й период
|Джордан Гринуэй
|03:34
|Райан Донато (Т. Терри)
|06:20
|09:36
|Ян I Коларж
|15:12
|Ян I Коларж (Ян Коварж)
|17:36
|Мартин Эрат
|2-й период
|Джон Маккарти
|20:00
|Трой Терри
|23:28
|28:14
|Томаш Кундратек (М. Ружичка, В. Мозик)
|Марк Аркобелло
|28:47
|Джим Слэйтер (Б. О`Нилл)
|30:23
|37:09
|Адам Полашек
|3-й период
|47:55
|Роман Червенка
|58:40
|Войтех Мозик
|Коукал П.
|10
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)