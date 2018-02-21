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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 11 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 9
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21 февраля 2018, 9:29 | Хоккей | ТАСС

Сборная Чехии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Сборная Чехии по хоккею победила команду США со счетом 3:2 в серии послематчевых буллитов в четвертьфинале Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

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Основное время матча и 10-минутный дополнительный период завершились со счетом 2:2. В составе сборной США отличились Райан Донато (7-я минута) и Джим Слэйтер (31). За команду Чехии шайбы забросили Ян Коларж (16), Томаш Кундратек (29). Победный буллит на счету Петра Коукала.

В других четвертьфиналах в среду канадцы встретятся с финнами, немцы — со шведами. В полуфинале чехи сыграют с победителем матча между российскими и норвежскими хоккеистами. Полуфиналы пройдут 23 февраля.

Сборная Чехии вышла в четвертьфинал напрямую с первого места в группе A, победив во всех трех матчах: против команд Южной Кореи (2:1), Канады (3:2 ОТ), Швейцарии (4:1). Американцы стали третьими в группе B, проиграв команде Словении (2:3 ОТ) и российским хоккеистам (0:4) и выиграв у словаков (2:1). В матче квалификации плей-офф сборная США победила команду Словакии со счетом 5:1.

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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21 Февраля, 06:10 Зрители 2948 1/4 финала Kwandong Hockey Centre
Чехия 3:2
Серия буллитов
(1:1, 1:1, 0:0, 0:0)
США
Главные тренеры
Йозеф Яндач Тони Гранато
Вратари
Францоуз П. Запольски Р.
1-й период
Джордан Гринуэй 03:34
Райан Донато (Т. Терри) 06:20
09:36 Ян I Коларж
15:12 Ян I Коларж (Ян Коварж)
17:36 Мартин Эрат
2-й период
Джон Маккарти 20:00
Трой Терри 23:28
28:14 Томаш Кундратек (М. Ружичка, В. Мозик)
Марк Аркобелло 28:47
Джим Слэйтер (Б. О`Нилл) 30:23
37:09 Адам Полашек
3-й период
47:55 Роман Червенка
58:40 Войтех Мозик
Серия буллитов - победный бросок
Коукал П.
Статистика
10 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)

Хоккей

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