Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 11 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 9
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32629889/
21 февраля 2018, 9:50 | Фигурное катание | ТАСС

Загитова выступит перед Медведевой в произвольной программе на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова выступит перед Евгенией Медведевой в произвольной программе на Олимпиаде в Пхёнчхане. Это определилось в результате жеребьевки, которая состоялась после короткой программы фигуристок.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

Загитова получила 22-й стартовый номер, Медведева — 24-й, заключительный. Еще одна россиянка Мария Сотскова выступит 13-й.

В короткой программе Загитова с мировым рекордом одержала победу, набрав 82,92 балла, Медведева стала второй (81,61), Сотскова — 12-й (63,86).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Еще 7 новостей   Все новости

Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом

Диверсия исключена, но история с мельдонием вызывает только вопросы

Роднина прокомментировала историческую неудачу российских фигуристов

Как "мама Вяльбе" вернула веру в российских лыжников
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней