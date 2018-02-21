Загитова выступит перед Медведевой в произвольной программе на ОИ
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова выступит перед Евгенией Медведевой в произвольной программе на Олимпиаде в Пхёнчхане. Это определилось в результате жеребьевки, которая состоялась после короткой программы фигуристок.
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Загитова получила 22-й стартовый номер, Медведева — 24-й, заключительный. Еще одна россиянка Мария Сотскова выступит 13-й.
В короткой программе Загитова с мировым рекордом одержала победу, набрав 82,92 балла, Медведева стала второй (81,61), Сотскова — 12-й (63,86).
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