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Да, она опять сделала это. Второй раз на этой Олимпиаде. Евгения Медведева обновила свой собственный мировой рекорд в короткой программе. Правда, продержался он считанные минуты и был побит Алиной Загитовой.



По итогам своего выступления Медведева была немногословна. Логично, ведь даже мысли пока холодные. Вся жара в Пхёнчхане ещё впереди.

— Отличный прокат. Как сами оцените выступление?

— Прокат получился намного спокойнее, чем в командных соревнованиях. Мысли были холодные — наверное, это хорошо на сегодняшний момент.

— Руку только подняли на акселе.

— Да, это и есть недочёт моего проката.

— Тяжело выступать, когда нет даже права на малейшую помарку?

— Во время проката я захожу на прыжок, но при этом не думаю: «У меня нет права на ошибку». Я просто стараюсь показать свой максимум.

— Два мировых рекорда за 10 минут в исполнении российских фигуристок — это топ. Что сами об этом думаете?

— Такое действительно бывает очень редко. Я рада, что это произошло на Олимпиаде. Наверное, это действительно исторический, особенный момент.

— Прокат Загитовой смотрели? Удивлены?

— Да, она молодец. Выполнила все элементы. Я совсем не удивлена результатом Алины.

— Элизабет Турсынбаева сегодня показала не лучший прокат. Вы видели её выступление?

— Нет, но мы знакомы очень давно. Не очень часто, но общаемся. Мне кажется, она большая молодец. Хочу пожелать ей удачи в дальнейшем.

— Что скажете о Денисе Тене?

— Это прекрасный человек, с ним я общалась много раз. Он прекрасный друг и отличный спортсмен.

— Как будете настраиваться на произвольную программу?

— Как обычно. Для меня самое главное — почувствовать, что я оставила всю себя на льду.