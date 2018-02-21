Медведева: Мысли холодные — это хорошо
Евгения Медведева была обладательницей нового мирового рекорда в фигурном катании меньше 10 минут. Но не расстроилась.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Да, она опять сделала это. Второй раз на этой Олимпиаде. Евгения Медведева обновила свой собственный мировой рекорд в короткой программе. Правда, продержался он считанные минуты и был побит Алиной Загитовой.
По итогам своего выступления Медведева была немногословна. Логично, ведь даже мысли пока холодные. Вся жара в Пхёнчхане ещё впереди.
— Отличный прокат. Как сами оцените выступление?
— Прокат получился намного спокойнее, чем в командных соревнованиях. Мысли были холодные — наверное, это хорошо на сегодняшний момент.
— Руку только подняли на акселе.
— Да, это и есть недочёт моего проката.
— Тяжело выступать, когда нет даже права на малейшую помарку?
— Во время проката я захожу на прыжок, но при этом не думаю: «У меня нет права на ошибку». Я просто стараюсь показать свой максимум.
— Два мировых рекорда за 10 минут в исполнении российских фигуристок — это топ. Что сами об этом думаете?
— Такое действительно бывает очень редко. Я рада, что это произошло на Олимпиаде. Наверное, это действительно исторический, особенный момент.
— Прокат Загитовой смотрели? Удивлены?
— Да, она молодец. Выполнила все элементы. Я совсем не удивлена результатом Алины.
— Элизабет Турсынбаева сегодня показала не лучший прокат. Вы видели её выступление?
— Нет, но мы знакомы очень давно. Не очень часто, но общаемся. Мне кажется, она большая молодец. Хочу пожелать ей удачи в дальнейшем.
— Что скажете о Денисе Тене?
— Это прекрасный человек, с ним я общалась много раз. Он прекрасный друг и отличный спортсмен.
— Как будете настраиваться на произвольную программу?
— Как обычно. Для меня самое главное — почувствовать, что я оставила всю себя на льду.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter