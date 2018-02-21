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21 февраля 2018, 9:42 | Фигурное катание | Спорт-Экспресс

Евгения Медведева: Прокат Загитовой не сюрприз для меня

Россиянка Евгения Медведева оценила выступление соотечественницы и партнерши по тренировочной группе Алины Загитовой, которой уступила в короткой программе.

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© РИА "Новости"

— Вспоминаю свои эмоции в первый взрослый сезон, была абсолютно счастлива. Надеюсь, Алина испытывает те же эмоции. Не могу сказать, что ее прокат — сюрприз для меня. Сразу видела, что это сильная фигуристка, — сказала Медведева.

В короткой программе на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане обе российские фигуристки побили мировые рекорды. Сначала Медведева набрала 81,61 балла, а через несколько минут ее достижение превзошла Загитова — 82,92.
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Фигурное катание

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