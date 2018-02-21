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21 февраля 2018, 6:52 | Олимпизм | Чемпионат.com

Журова: Атлеты будут ссориться из-за денег Прохорова, если не создать спецфонд

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила мнение, что выборочная финансовая поддержка исков к Григорию Родченкову может послужить причиной конфликтов между спортсменами.

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© РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что бизнесмен Михаил Прохоров окажет финансовую помощь биатлонисткам Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной. Конькобежка Ольга Фаткулина также хотела бы подать иск против Родченкова, но пока у неё для этого нет денег.

«Я давно уже предлагала, чтобы не было разборок между спортсменами, чтобы не было предвзятости при принятии решений, создать фонд, в который могли бы все желающие вносить деньги: спонсоры, меценаты, просты люди, которые хотят помочь. И чтобы уже из того фонда шло финансирование. Иначе всегда будет размолвка между спортсменами — почему Прохоров одним дал денег на адвокатов, а другим нет. Это дело действительно не дешёвое. Но государство это никаким образом спонсировать не может», — сказала Журова в интервью НСН.
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