Журова: Атлеты будут ссориться из-за денег Прохорова, если не создать спецфонд

Ранее сообщалось, что бизнесмен Михаил Прохоров окажет финансовую помощь биатлонисткам Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной. Конькобежка Ольга Фаткулина также хотела бы подать иск против Родченкова, но пока у неё для этого нет денег.



«Я давно уже предлагала, чтобы не было разборок между спортсменами, чтобы не было предвзятости при принятии решений, создать фонд, в который могли бы все желающие вносить деньги: спонсоры, меценаты, просты люди, которые хотят помочь. И чтобы уже из того фонда шло финансирование. Иначе всегда будет размолвка между спортсменами — почему Прохоров одним дал денег на адвокатов, а другим нет. Это дело действительно не дешёвое. Но государство это никаким образом спонсировать не может», — сказала Журова в интервью НСН.