Журова: Атлеты будут ссориться из-за денег Прохорова, если не создать спецфонд
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова выразила мнение, что выборочная финансовая поддержка исков к Григорию Родченкову может послужить причиной конфликтов между спортсменами.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее сообщалось, что бизнесмен Михаил Прохоров окажет финансовую помощь биатлонисткам Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной. Конькобежка Ольга Фаткулина также хотела бы подать иск против Родченкова, но пока у неё для этого нет денег.
«Я давно уже предлагала, чтобы не было разборок между спортсменами, чтобы не было предвзятости при принятии решений, создать фонд, в который могли бы все желающие вносить деньги: спонсоры, меценаты, просты люди, которые хотят помочь. И чтобы уже из того фонда шло финансирование. Иначе всегда будет размолвка между спортсменами — почему Прохоров одним дал денег на адвокатов, а другим нет. Это дело действительно не дешёвое. Но государство это никаким образом спонсировать не может», — сказала Журова в интервью НСН.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter