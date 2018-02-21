Девяносто процентов доходов от Олимпиады пойдут на развитие спорта
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Девяносто процентов доходов, полученных от проведения Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, будут направлены на развитие спорта. Об этом на
пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.
«Суммарный бюджет оргкомитета — $2,4 млрд, из которых $1 млрд выделил МОК, — сказал Адамс. — Окончательный доход еще не подсчитан, но 90% полученных средств пойдут на развитие спорта».
Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter