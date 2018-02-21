Девяносто процентов доходов от Олимпиады пойдут на развитие спорта

«Суммарный бюджет оргкомитета — $2,4 млрд, из которых $1 млрд выделил МОК, — сказал Адамс. — Окончательный доход еще не подсчитан, но 90% полученных средств пойдут на развитие спорта».

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.