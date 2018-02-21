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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 11 8
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21 февраля 2018, 6:37 | Олимпизм | ТАСС

Девяносто процентов доходов от Олимпиады пойдут на развитие спорта

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Девяносто процентов доходов, полученных от проведения Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, будут направлены на развитие спорта. Об этом на пресс-конференции сообщил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс.

«Суммарный бюджет оргкомитета — $2,4 млрд, из которых $1 млрд выделил МОК, — сказал Адамс. — Окончательный доход еще не подсчитан, но 90% полученных средств пойдут на развитие спорта».

Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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