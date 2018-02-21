В МОК отказались комментировать иск российских биатлонисток к Родченкову
Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Дата судебного разбирательства на данный момент неизвестна. Защищать интересы российских спортсменок будет адвокат Скотт Балбер.
Иск к Родченкову был подан в Верховный суд штата
В Международном олимпийском комитете комментировать иск российских биатлонисток отказались. Кроме того, представитель МОК порекомендовал журналистам отказаться от спекуляций в связи с обнаружением положительных
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