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2 Германия 11 7 5
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21 февраля 2018, 6:34 | Биатлон | Вести.Ru

В МОК отказались комментировать иск российских биатлонисток к Родченкову

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск к бывшему главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Дата судебного разбирательства на данный момент неизвестна. Защищать интересы российских спортсменок будет адвокат Скотт Балбер.

Иск к Родченкову был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк. Причиной стала «систематическая клевета ответчика в отношении спортсменок». В документе уточняется, что Родченков или его представители должны отреагировать на иск в течение 20 дней, если извещение было вручено ему лично, или в течение 30 дней, если оно было получено иным способом. Каждая из спортсменок требует от Родченкова компенсацию в размере 10 миллионов долларов.

В Международном олимпийском комитете комментировать иск российских биатлонисток отказались. Кроме того, представитель МОК порекомендовал журналистам отказаться от спекуляций в связи с обнаружением положительных допинг-проб в ходе Игр в Пхенчхане. Марка Адамса попросили прокомментировать тиражируемые в некоторых изданиях сообщения о том, что Анастасия Брызгалова, супруга и партнер Александра Крушельницкого по команде, тоже может быть замешана в допинг-скандале. В МОК подчеркивают: опираться можно только на факты.
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Биатлон

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