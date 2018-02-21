В МОК отказались комментировать иск российских биатлонисток к Родченкову

Иск к Родченкову был подан в Верховный суд штата Нью-Йорк. Причиной стала «систематическая клевета ответчика в отношении спортсменок». В документе уточняется, что Родченков или его представители должны отреагировать на иск в течение 20 дней, если извещение было вручено ему лично, или в течение 30 дней, если оно было получено иным способом. Каждая из спортсменок требует от Родченкова компенсацию в размере 10 миллионов долларов.

В Международном олимпийском комитете комментировать иск российских биатлонисток отказались. Кроме того, представитель МОК порекомендовал журналистам отказаться от спекуляций в связи с обнаружением положительных допинг-проб в ходе Игр в Пхенчхане. Марка Адамса попросили прокомментировать тиражируемые в некоторых изданиях сообщения о том, что Анастасия Брызгалова, супруга и партнер Александра Крушельницкого по команде, тоже может быть замешана в допинг-скандале. В МОК подчеркивают: опираться можно только на факты.