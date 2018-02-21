Оргкомитет: В среду количество болельщиков на ОИ-2018 превысит миллион
ПХЕНЧХАН, 21 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Количество болельщиков, посетивших зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, в среду должно превысить миллион, заявил представитель оргкомитета Сон Баик Ю.
«Остается всего пять дней соревнований. Совокупное количество болельщиков составило 984 тысячи. Сегодня дойдет до миллиона, как я думаю. Сегодня также состоится генеральная репетиция церемонии закрытия Игр», — заявил Сон Баик Ю на
Церемония закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане пройдет 25 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter