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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 11 8
2 Германия 11 7 5
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21 февраля 2018, 6:15 | Олимпизм | Р-Спорт

Оргкомитет: В среду количество болельщиков на ОИ-2018 превысит миллион

ПХЕНЧХАН, 21 фев — РИА Новости, Сергей Смышляев. Количество болельщиков, посетивших зимние Олимпийские игры в Пхенчхане, в среду должно превысить миллион, заявил представитель оргкомитета Сон Баик Ю.

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«Остается всего пять дней соревнований. Совокупное количество болельщиков составило 984 тысячи. Сегодня дойдет до миллиона, как я думаю. Сегодня также состоится генеральная репетиция церемонии закрытия Игр», — заявил Сон Баик Ю на пресс-конференции.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане пройдет 25 февраля.
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