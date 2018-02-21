Оргкомитет: В среду количество болельщиков на ОИ-2018 превысит миллион

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Остается всего пять дней соревнований. Совокупное количество болельщиков составило 984 тысячи. Сегодня дойдет до миллиона, как я думаю. Сегодня также состоится генеральная репетиция церемонии закрытия Игр», — заявил Сон Баик Ю на пресс-конференции.

Церемония закрытия Олимпийских игр в Пхенчхане пройдет 25 февраля.