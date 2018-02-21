Витолиньш: Врачи сборной России следят за тем, что едят и пьют хоккеисты

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России в среду проведет четвертьфинальный матч на Олимпийских играх в Корее против команды Норвегии.

«Вопрос по контролю за едой и водой к нашим врачам, скорее. Врачи за это отвечают, следят за этим, смотрят, всех проверяют. Так что, думаю, что с этим у нас будет всё в порядке», — сказал Витолиньш журналистам.