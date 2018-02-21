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21 февраля 2018, 5:08 | Хоккей | Р-Спорт

Витолиньш: Врачи сборной России следят за тем, что едят и пьют хоккеисты

КАННЫН, 21 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Медицинский штаб сборной России по хоккею внимательно следит за тем, что едят и пьют хоккеисты, проблем с этим быть не должно, заявил тренер национальной команды Харийс Витолиньш.

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© РИА "Новости"

Сборная России в среду проведет четвертьфинальный матч на Олимпийских играх в Корее против команды Норвегии.

«Вопрос по контролю за едой и водой к нашим врачам, скорее. Врачи за это отвечают, следят за этим, смотрят, всех проверяют. Так что, думаю, что с этим у нас будет всё в порядке», — сказал Витолиньш журналистам.

Во вторник стало известно, что допинг-проба В российского керлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат, подтвердив наличие мельдония в организме спортсмена. Согласно заявлению делегации Олимпийских атлетов из России (OAR), концентрация препарата в пробе бронзового медалиста Игр-2018 говорит об однократном употреблении препарата.
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Хоккей

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