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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 11 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 9
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21 февраля 2018, 5:01 | Хоккей | ТАСС

Российские хоккеисты сыграют с норвежцами на Олимпиаде в прежнем составе

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Состав хоккейной команды олимпийских атлетов из России на четвертьфинал олимпийского турнира против норвежцев по сравнению с последней игрой против команды США изменений не претерпит. Об этом журналистам сообщил тренер россиян Харийс Витолиньш.

«Все готовы, пойдем на игру так, как было раньше. Не сыграют Марченко и Шипачев», — сказал он.

Ранее Витолиньш говорил о возможном повреждении защитника Артема Зуба. «С ним все в порядке», — сообщил он.

Матч россиян с командой Норвегии пройдет в среду, начало в 10:40 мск.
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Хоккей

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