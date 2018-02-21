Российские хоккеисты сыграют с норвежцами на Олимпиаде в прежнем составе
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 21 февраля. /ТАСС/. Состав хоккейной команды олимпийских атлетов из России на четвертьфинал олимпийского турнира против норвежцев по сравнению с последней игрой против команды США изменений не претерпит. Об этом журналистам сообщил тренер россиян Харийс Витолиньш.
«Все готовы, пойдем на игру так, как было раньше. Не сыграют Марченко и Шипачев», — сказал он.
Ранее Витолиньш говорил о возможном повреждении защитника Артема Зуба. «С ним все в порядке», — сообщил он.
Матч россиян с командой Норвегии пройдет в среду, начало в 10:40 мск.
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