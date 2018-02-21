Российские хоккеисты сыграют с норвежцами на Олимпиаде в прежнем составе

«Все готовы, пойдем на игру так, как было раньше. Не сыграют Марченко и Шипачев», — сказал он.

Ранее Витолиньш говорил о возможном повреждении защитника Артема Зуба. «С ним все в порядке», — сообщил он.

Матч россиян с командой Норвегии пройдет в среду, начало в 10:40 мск.