СМИ: Российские биатлонистки подали на Родченкова иск на $30 млн

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Ранее во вторник сообщалось, что россиянки подадут иск по обвинению Родченкова в клевете и в качестве компенсации потребуют по 10 миллионов долларов каждая.

Финансовую поддержку спортсменкам окажет бизнесмен Михаил Прохоров, с 2008 по 2014 год занимавший пост президента Союза биатлонистов России.

Адвокат Родченкова Джим Уолден назвал иск «глупым трюком без шансов на выживание».

Комиссия Международного олимпийского комитета, созданная после заявлений Родченкова о якобы существовавшей в России «допинговой программы», лишила Зайцеву, Вилухину и Романову серебряных медалей ОИ-2014 в эстафете, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил.