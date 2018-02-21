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21 февраля 2018, 4:30 | Биатлон | Р-Спорт

СМИ: Российские биатлонистки подали на Родченкова иск на $30 млн

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подали иск о клевете на 30 миллионов долларов в Верховный суд Манхэттена против бывшего главы московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, сообщает АП.

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© РИА "Новости"

Ранее во вторник сообщалось, что россиянки подадут иск по обвинению Родченкова в клевете и в качестве компенсации потребуют по 10 миллионов долларов каждая.

Финансовую поддержку спортсменкам окажет бизнесмен Михаил Прохоров, с 2008 по 2014 год занимавший пост президента Союза биатлонистов России.

Адвокат Родченкова Джим Уолден назвал иск «глупым трюком без шансов на выживание».

Комиссия Международного олимпийского комитета, созданная после заявлений Родченкова о якобы существовавшей в России «допинговой программы», лишила Зайцеву, Вилухину и Романову серебряных медалей ОИ-2014 в эстафете, признав их виновными в нарушении антидопинговых правил.
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Биатлон

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