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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 11 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 9
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21 февраля 2018, 1:37 | Олимпизм | БЕЛТА

Участники зимней Олимпиады в Пхенчхане разыграют семь комплектов наград

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Все меньше наград остается в запасниках организаторов Олимпиады в Пхенчхане. Сегодня из них изымут еще семь комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.

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Из представителей Беларуси сегодня на старт выйдут только лыжники. Сначала состоится командная спринтерская гонка у женщин, а затем в той же дисциплине сильнейших выявят мужчины.

Без участия белорусов определятся олимпийские призеры в соревнованиях по горнолыжному спорту (скоростной спуск, женщины), бобслею (женские двойки), фристайлу (ски-кросс, мужчины) и конькобежному спорту (гонки преследования, мужчины, женщины).

После сегодняшнего дня соревнований олимпийцам останется разыграть 28 комплектов наград.
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