Анна Шохина: Олимпийская медаль может перевернуть женский хоккей

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Сегодня на ХХIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане состоится матч за третье место в турнире по женскому хоккею. Российская сборная поборется за бронзу с командой Финляндии. В случае успеха это будут первые олимпийские медали в истории отечественного женского хоккея.

Накануне наша команда с разгромным счетом 0:5 проиграла в полуфинале лучшей сборной мира — Канаде. В эксклюзивном интервью «Известиям» нападающая Анна Шохина поделилась мнением о причинах этого поражения, рассказала об изменениях в игре команды после трех проигрышей в групповом турнире и влиянии олимпийских наград на развитие женского хоккея.

— В первом периоде россиянки при счете 0:1 не смогли забить в пустые ворота сборной Канады. Реализуй вы этот момент, игра могла бы сложиться по-другому?

— Конечно. Этот эпизод с непопаданием по пустым воротам до сих пор сидит в голове. Были еще подходы, когда можно было грамотно сыграть в атаке и забить. Но где-то не повезло, а где-то нам не хватило хладнокровия.

— Ваша команда недовольна судейством полуфинала?

— Да, в некоторых моментах арбитрам нужно быть более внимательными. На этом турнире они очень много позволяют командам Канады и США. Во втором периоде полуфинала я получила удар клюшкой в шею — это очевидное удаление. Но судьи даже игру не остановили. Что-то похожее было и в другом полуфинале между США и Финляндией, где досталось хоккеистке финской команды, но наказания также не последовало. Не могу сказать, что в своем эпизоде я сильно пострадала, но было очень неприятно. Надеюсь, в матче за третье место такого не будет.

— Удалось ли добиться прогресса по сравнению с выступлением в групповом турнире?

— Думаю, да. Играли мы гораздо лучше, чем в группе. Да, не сложилось в плане результата — опять проиграли с крупным счетом. Но с Канадой можно играть. Нужно просто реализовывать моменты вроде того, что был в первом периоде.

— Как команда изменила свою игру после неудач перед четвертьфиналом со Швейцарией?

— Мы стали действовать активнее в атаке. В групповом турнире больше играли в откат. Сейчас решили сыграть от атаки. Думаю, с Финляндией будет так же. Экономить силы уже нет смысла.

— Перед полуфиналом вы посетили тренировку мужской хоккейной сборной…

— Да нет, у нас просто раздевалка была рядом (смеется). Особо пообщаться не получилось. Мимо прошел Илья Ковальчук, сказал: «Удачи вам, девчонки!».

— Вы жестко отреагировали на его высказывание, что в женском хоккее «всё не как у людей». Успели это обсудить?

— Нет, пока не было времени — ни у него, ни у меня. Надеюсь, и они, и мы выиграем медали. Тогда будет повод отпраздновать и поговорить. Я по-прежнему считаю, что Илья не прав. Но пока забудем об этом и пожелаем друг другу удачи.

— От выигрыша олимпийской медали зависит будущее женского хоккея в России?

— Конечно. Думаю, на нас обратят больше внимания. Станет больше болельщиков. Возможно, в регионах активнее будут развивать женский хоккей, и у нас в ЖХЛ будет больше команд. Может быть, даже зарплаты побольше станут (улыбается). Победа в этом матче может перевернуть женский хоккей в нашей стране.