Хоккеист Гавриков: Заставили сдать допинг-тест во второй день Игр в 7 утра
Защитник сборной России по хоккею Владислав Гавриков рассказал, как проходит процедура
допинг-теста на Олимпийских играх 2018 года.
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«Как часто нас проверяют на допинг? Меня во второй день Олимпиады подняли в семь утра. Но я не вижу в этом ничего страшного. Не мешает же тренировочному процессу. А сдавать
Ранее сообщалось, что фигуристка Алина Загитова досрочно покинула официальную тренировку Олимпиады
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