Хоккеист Гавриков: Заставили сдать допинг-тест во второй день Игр в 7 утра

«Как часто нас проверяют на допинг? Меня во второй день Олимпиады подняли в семь утра. Но я не вижу в этом ничего страшного. Не мешает же тренировочному процессу. А сдавать допинг-тесты — это наша обязанность. Мы все к этому готовы», — цитирует Гаврикова «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что фигуристка Алина Загитова досрочно покинула официальную тренировку Олимпиады из-за требования офицера сдать допинг-пробу.