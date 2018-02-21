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21 февраля 2018, 0:27 | Хоккей | Газета.Ру

Хоккеист Гавриков: Заставили сдать допинг-тест во второй день Игр в 7 утра

Защитник сборной России по хоккею Владислав Гавриков рассказал, как проходит процедура допинг-теста на Олимпийских играх 2018 года.

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«Как часто нас проверяют на допинг? Меня во второй день Олимпиады подняли в семь утра. Но я не вижу в этом ничего страшного. Не мешает же тренировочному процессу. А сдавать допинг-тесты — это наша обязанность. Мы все к этому готовы», — цитирует Гаврикова «Советский спорт».

Ранее сообщалось, что фигуристка Алина Загитова досрочно покинула официальную тренировку Олимпиады из-за требования офицера сдать допинг-пробу.
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Хоккей

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