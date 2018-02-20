Вестерлунд: Россия — главный фаворит ОИ, в финале будут играть шведы или финны
Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд поделился мнением о фаворитах хоккейного турнира ОИ-2018.
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«Слежу ли за игроками “Салавата Юлаева” на ОИ? Да, конечно. Они хорошо играют, но серьёзные матчи начинаются только сейчас.
Кто фаворит Олимпиады? Конечно, Россия — главный фаворит. Но я надеюсь, что Швеция и Финляндия составит им конкуренцию. Я думаю, что в финале будет играть Россия и Швеция или Финляндия», — приводит слова Вестерлунда «Спорт Бизнес Online».
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