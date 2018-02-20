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20 февраля 2018, 22:59 | Керлинг | ТАСС

Крушельницкий озвучит версию попадания допинга в его организм в ходе следствия

ТАСС, 20 февраля. Российский керлингист Александр Крушельницкий намерен в ходе следствия озвучить версию попадания в его организм запрещенного вещества. Об этом спортсмен заявил в эфире Первого канала.

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© ИТАР-ТАСС

Крушельницкий завоевал в паре с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане бронзовую медаль в дабл-миксте. Спортивный арбитражный суд (CAS) в понедельник открыло дело в отношении Крушельницкого. Слушания предварительно назначены на 22 февраля. Во вторник стало известно, что допинг-проба «Б» также дала положительный результат на мельдоний.

«Концентрация показывает, что препарат был принят один раз, это могло произойти в любой день после 22 января, — сказал он. — На тренировках я пью обычную воду и вряд ли в ней что-то есть запрещенное, если только в отеле что-то не подлили. У нас есть версия причин [произошедшего], но ее озвучим в рамках расследования».

По словам спортсмена, сначала он не поверил сообщениям о положительной допинг-пробе. «Мне позвонил президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев и сказал, что прошел слух [о положительной допинг-пробе «А"]. Мы думали, что это информационной вброс, дезинформация, но все оказалось не так, — рассказал Крушельницкий. — Я не ожидал положительного для нас результата после вскрытия пробы «А», поскольку в 99% процентах случаев проба «Б» дает схожий результат».

Крушельницкий отметил, что получил много слов поддержки от незнакомых людей.

«Немного легче переживаешь это из-за поддержки, все понимают абсурдность ситуации, такое могло случиться с любым спортсменом. На протяжении всей карьеры я сдавал допинг-пробы, все они были отрицательные. До 2015 года я даже понятия не имел, что принимал мельдоний, просто доктор давал таблетки, мы их употребляли, а после его запрета нам перестали выдавать препарат с содержанием этого вещества», — сообщил спортсмен.
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