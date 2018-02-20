Крушельницкий озвучит версию попадания допинга в его организм в ходе следствия
ТАСС, 20 февраля. Российский керлингист Александр Крушельницкий намерен в ходе следствия озвучить версию попадания в его организм запрещенного вещества. Об этом спортсмен заявил в эфире Первого канала.
Крушельницкий завоевал в паре с Анастасией Брызгаловой на Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане бронзовую медаль в
«Концентрация показывает, что препарат был принят один раз, это могло произойти в любой день после 22 января, — сказал он. — На тренировках я пью обычную воду и вряд ли в ней
По словам спортсмена, сначала он не поверил сообщениям о положительной
Крушельницкий отметил, что получил много слов поддержки от незнакомых людей.
«Немного легче переживаешь это
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