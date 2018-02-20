Анастасия Брызгалова — о Крушельницком: Саша не мог употребить мельдоний случайно
Керлингистка Анастасия Брызгалова, выступающая в сборной России с мужем Александром Крушельницким, в интервью Первому каналу заявила, что на Олимпийские игры-2018 спортсмены не привезли с собой никаких медикаментов.
Брызгалова отметила, что в керлинге нет нагрузок, которые требуют восстанавливающие силы препараты, а потому ее удивило, что
— 22-го числа была чистая проба. Соответственно, откуда он мог взяться? Непонятно, — сказала Брызгалова. — Ну, варианты разные есть. Но мы абсолютно точно знаем, что мы не могли употребить мельдоний там случайно, по ошибке или еще
У нет таких запредельных физических нагрузок, чтобы нам требовать
Его пропивают курсом для достижения
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