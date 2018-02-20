Брызгалова отметила, что в керлинге нет нагрузок, которые требуют восстанавливающие силы препараты, а потому ее удивило, что допинг-проба супруга указала на применение мельдония.

— 22-го числа была чистая проба. Соответственно, откуда он мог взяться? Непонятно, — сказала Брызгалова. — Ну, варианты разные есть. Но мы абсолютно точно знаем, что мы не могли употребить мельдоний там случайно, по ошибке или еще что-то. Элементарно потому что у нас даже нет с собой никакой аптечки и вообще никаких таблеток. То есть встать, болит голова, и перепутал, и что-то съел — такого быть просто не может. У нас есть доктор. И если у нас есть какие-то проблемы там со здоровьем, мы себя плохо чувствуем, мы идем к доктору, говорим о своей проблеме. Соответственно, он дает какую-то, ну, таблетку или что-то еще. То есть этот вариант сразу отбрасывается, что мы не пятилетние дети и не засовываем в рот что попало, и следим за бутылками и так далее.

У нет таких запредельных физических нагрузок, чтобы нам требовать что-то дополнительно употреблять чтобы восстанавливаться и так далее. У нас было там одна-две игры в день и все остальное время мы отдыхали, восстанавливали силы. И сказать, что мы прямо истощили свой организм физическими нагрузками, такого нет. В керлинге этого не может быть, мне кажется.