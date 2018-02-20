Создатель мельдония: Маловероятно, что Крушельницкий сам принял препарат

«Лично я считаю маловероятным, чтобы спортсмен такого класса, как Крушельницкий, специально сам принял мельдоний во время Олимпийских игр, так как все спортсмены отлично знали, что их будут проверять на предмет наличия у них в моче запрещённых к применению препаратов. Тем более что принимать мельдоний в разовой дозе вообще не имеет смысла, так как для проявления защитной реакции в отношении отрицательных эффектов недостатка кислорода в тканях и органах необходимо принимать препарат не менее 10 дней.



Как мельдоний попал в организм Крушельницкого? Так как спортсмен сам этого не знает, то причиной этого могут быть неправомерные поступки иных заинтересованных лиц. Мельдоний не имеет специфического вкуса и превосходно растворяется в воде. Так что на вкус его в напитках или в пище не обнаружить, источником препарата могли быть и продукты питания или вода. Надеюсь, что эта версия будет тщательно проверена должностными лицами», — приводит слова Калвиньша RT.