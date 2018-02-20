Аликин: Бабиков ничего из себя не представляет, а делает такие наглые заявления
Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал выступление российских биатлонистов на Олимпиаде в Пхёнчхане.
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Видимо, что-то случилось...
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«Господин Бабиков выступает как пятикратный олимпийский чемпион. Мне кажется, даже Фуркад ведёт себя скромнее. А тут человек ничего из себя не представляет, а делает такие громкие и наглые заявления. Шипулин имеет больше регалий, но так себя не ведёт.
Неважно, как закончится сезон, оставшиеся этапы Кубка мира уже ни на что не повлияют. Наши, может,
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|20.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад
|01:08.34,3
|2
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+20,9
|3
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+26,9
|4
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер
|+27,2
|5
|Беларусь
|Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
|+55,5
|6
|Финляндия
|Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало
|+01.03,9
|7
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима
|+01.12,1
|8
|Чехия
|Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+01.39,3
|9
|Россия
|Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ
|+02,14
|10
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард
|+02.22,0