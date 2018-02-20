Аликин: Бабиков ничего из себя не представляет, а делает такие наглые заявления

«Господин Бабиков выступает как пятикратный олимпийский чемпион. Мне кажется, даже Фуркад ведёт себя скромнее. А тут человек ничего из себя не представляет, а делает такие громкие и наглые заявления. Шипулин имеет больше регалий, но так себя не ведёт.

Неважно, как закончится сезон, оставшиеся этапы Кубка мира уже ни на что не повлияют. Наши, может, что-то и выиграют, когда все будут докатывать, а потом услышим привычные отговорки про то, что большинство спортсменов не допустили. Так вы и тех, кого допустили не подготовили. Никакой работы по сезону я не увидел и не понял, для чего приглашали Гросса. Может, на его контракте кто-то заработал денег, как это было с Пихлером? Они этим ставят ниже плинтуса наших тренеров, которые получают в 10−15 раз меньше. Пихлер на своей таможне в Германии и, тренируя шведов, никогда бы таких денег не заработал, как в России. И чем кончилась его работа?, — сказал Аликин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.