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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 10 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 8
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20 февраля 2018, 22:29 | Биатлон | Чемпионат.com

Аликин: Бабиков ничего из себя не представляет, а делает такие наглые заявления

Бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин прокомментировал выступление российских биатлонистов на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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© РИА "Новости"

«Господин Бабиков выступает как пятикратный олимпийский чемпион. Мне кажется, даже Фуркад ведёт себя скромнее. А тут человек ничего из себя не представляет, а делает такие громкие и наглые заявления. Шипулин имеет больше регалий, но так себя не ведёт.

Неважно, как закончится сезон, оставшиеся этапы Кубка мира уже ни на что не повлияют. Наши, может, что-то и выиграют, когда все будут докатывать, а потом услышим привычные отговорки про то, что большинство спортсменов не допустили. Так вы и тех, кого допустили не подготовили. Никакой работы по сезону я не увидел и не понял, для чего приглашали Гросса. Может, на его контракте кто-то заработал денег, как это было с Пихлером? Они этим ставят ниже плинтуса наших тренеров, которые получают в 10−15 раз меньше. Пихлер на своей таможне в Германии и, тренируя шведов, никогда бы таких денег не заработал, как в России. И чем кончилась его работа?, — сказал Аликин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.
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1.
Франция
2.
Норвегия
3.
Италия
20.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Франция Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад 01:08.34,3
2 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +20,9
3 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +26,9
4 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер +27,2
5 Беларусь Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин +55,5
6 Финляндия Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало +01.03,9
7 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима +01.12,1
8 Чехия Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +01.39,3
9 Россия Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ +02,14
10 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард +02.22,0
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Биатлон

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