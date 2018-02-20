Никита Трегубов: Шоу «Скелетон со звездами»? Было бы весело
Один из главных российских героев Игр — о суровом кадетском детстве, пересмотре сочинских результатов и отсутствии в Пхенхане олимпийской энергии.
— Как ваши руки? Мозоли прошли?
— Да не обращайте внимания. Не думайте, будто именно здесь я особенно старался. У нас всегда так.
— Откуда они?
— Это скорее даже не мозоль, а ожог. Когда точишь коньки, они очень сильно нагреваются. Приходится немного терпеть и потом остаются такие вот следы.
— Если бы тренеры были здесь, коньки точили они?
— Нет, это мы обычно делаем сами. Тренеры, как правило, помогают девочкам. Нам тоже могут, но я люблю точить себе сам. Да и многие остальные тоже.
— А девочкам руки берегут?
— Даже не в этом дело. Просто в этом деле у мужчин получается чуть лучше.
ЖАЛЬ, ЧТО В СКЕЛЕТОНЕ ТОЛЬКО ОДИН КОМПЛЕКТ МЕДАЛЕЙ
— Первые дни после олимпийской медали, какие они?
— Полное опустошение. Сил вообще нет. Ни сна, ни аппетита.
— Самое неожиданное поздравление?
— Меня удивило, сколько их вообще было. Даже не думал, что такое бывает. Губернатор Красноярского края Александр Усс почти сразу же позвонил. Близкие, друзья и знакомые говорят, что плакали. Но это еще ладно, даже незнакомые пишут! Благодарят. Спасибо всем!
— Некоторые первое время спят со своими медалями.
— Нет, у меня рядом лежит. Я довольно спокойно к ней отношусь. Главное ведь — не медаль. Ее можно потерять, а вот звание никуда от тебя не денется.
— Встреч и интервью сейчас много. Какие запомнились?
— Общались с Маргаритой Мамун. Я прежде не был знаком с олимпийскими чемпионами из летних видов, было интересно. На разные темы говорили. Например, что в Пхенхане не ощущается олимпийской энергии. Едешь и не понимаешь: а Олимпиада вообще тут? Маргарита говорила, что ей казалось, будто в Бразилии не было атмосферы, однако здесь поняла, что в Рио еще было нормально.
Есть и у наших видов
— Какие дисциплины можно было бы еще добавить в вашем виде?
— Командную гонку. Можно смешанную, можно чисто мужскую. Думаю, все скелетонисты были бы только рады.
ШКОЛА ЖИЗНИ В КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ
— Каким было ваше детство? Улица или компьютер?
— У меня все нормально было, не сидел в компьютерах и телефоне. Любил играть, на лето часто уезжал в деревню к бабушке с дедушкой.
— Вы были хулиганистым парнем?
—
— Как вы оказались в кадетском корпусе?
— Это было мое желание. Со всего города собирали футбольную команду, которая должна была учиться там.
— Эксперимент удался?
— Уже через полгода не осталось практически никого. Я тоже сначала хотел уйти, но отец сказал: «Сам хотел этого и мы много для этого сделали. Не стоит менять решение на полпути. Учись там».
— К дисциплине быстро привыкли?
— А там
— Что было самым тяжелым в начале?
— Однообразный распорядок дня. Подъем в 7 утра. Сразу зарядка. Зимой тоже. Только если сильные морозы — занимались в казарме. Потом заправляешь кровать, кушаешь и всей ротой идете на плац. Поем гимн России, слушаем наставления — и на учебу. После обеда строевая подготовка или уборка территории. Потом самоподготовка и спортивные секции. А после ужина подшиваешь воротнички, готовишься ко сну. Отбой в 22.00.
— Быстро научились подшивать воротнички?
— Это вообще не проблема. Любой справится.
— Угнетало, что вокруг одни парни?
— А там рядом женская Мариинская гимназия была. Мы даже учились в одном здании, хоть и на разных этажах. У многих отношения завязывались.
— Вы отличаетесь своей прямотой.
— А разве это плохо? Я такой вот по жизни.
— Вы производите впечатление человека, который всегда говорит, что думает. Сколько раз доставалось за это в кадетском корпусе?
— Нормально все было. Конечно, когда вокруг одни пацаны,
УЖЕ В 6 ЛЕТ ВОДИЛ МАШИНУ
— Самостоятельности вас приучили в «кадетке»?
— Наверное, больше пошло от отца. Я с детства был очень любопытным, и он всегда мне все объяснял. У меня до сих пор так — у тренеров постоянно обо всем спрашиваю. Зачастую различные знания помогают в дальнейшем.
— Своими руками скворечник соберете?
— Соберу. Я же в деревни много времени провел, дед меня многому научил. Я уже в 6 лет на машине ездил. На «Ниве» учился.
— Чем занимался ваш отец?
— У него небольшая фирма. Делает токоприемники. До сих пор этим занимается.
— Неужто вы и с токоприемником справитесь?
— Нет, конечно. Они с мамой инженеры, очень умные люди. Папа сам
— Есть
— Могу посуду помыть, полы. Ничего в этом страшного нет. Конечно, не всегда это делаю я, но
РЕГБИ И САНИ ОПАСНЕЕ СКЕЛЕТОНА
— В футболе могли бы
— Да кто его знает? Но я никогда не жалел, что сменил вид спорта. Выбрал то, что к чему лежит душа. А популярность — так не за ней я гонюсь. Главное — делать то, что нравится. Ни за какие деньги не купишь те эмоции, которые были у меня, когда я взял олимпийскую медаль.
— Вы в 15 лет пришли в скелетон. Как это было? Как люди вообще попадают в этот вид спорта?
— В основном — из легкой атлетики. А я пришел как раз из футбола, скорость у меня была. Отец предложил попробовать бобслей. Школа у нас хорошая — Александр Третьяков из Красноярска, Евгений Попов — прославленный бобслеист — тоже. Вот и пошли пробовать. Но в бобслей меня не взяли. Сказали, что еще рано, молодой я. Предложили попробовать в скелетоне.
— Бобслей считался престижнее?
— Наверное. Но потом я понял, что не ошибся.
— Уверен, что съехать головой вниз первый раз — это полная жесть.
— Отлично помню свой первый спуск. Что скрывать, было страшновато. Но раз проехал — и отпустило. Страха больше не было, только волнение. А бояться нечего. Ну, «побился»
— Я видел
— У них вид спорта опаснее. Опять же — руки из санок выпирают. Там права на ошибку практически нет. А у нас центр тяжести низкий. Ударился — и поехал дальше.
— Сколько раз за карьеру падали?
— Один. Это был мой
— В вашем Красноярске очень популярно регби. Скелетон опаснее?
— Что вы! У них такие стычки! Со стороны у нас очень опасный вид спорта, но ничего страшного в нем нет. Регби — опаснее. У нас беда может случиться только в случае ошибки судьи — если на треке одновременно окажутся несколько спортсменов. К сожалению, такие случаи бывали.
ПРОКАТИТЬСЯ В БОБЕ ЗА 200 ЕВРО
— Вам обидно за популярность скелетона?
— Хотелось бы, конечно, чтобы и за нас люди переживали. Хотя я понимаю, что смотреть наш вид по телевизору интересно не всем. Тот же биатлон зрелищнее и динамичнее. Это я сразу вижу все ошибки в скелетоне, а обычному зрителю может казаться, что все вообще едут одинаково. Нужно объяснять.
— Были телевизионные шоу, когда звезды пробовали себя в фигурном катании, боксе, прыжках в воду. Запустить шоу «Скелетон со звездами» — это реально?
— Было бы весело. Но вряд ли это возможно.
— Уверен, рейтинги попытки, как Ольга Бузова летит головой вниз — зашкаливали бы.
— Конечно, все это было бы безумно интересно. Но я думаю, желающих будет немного. Это в бобслее бывают туристы.
— То есть?
— В Швейцарии люди садятся в боб — и пилот везет их.
— Цена вопроса?
— В районе 200 евро. Я бы точно не согласился. Ради интереса
ПРАВДА МЕЛБАРДИСА
— Каким получился ваш дебют в Кубке мира?
— А он пришелся на Олимпийские игры в Сочи. Приехал туда, а за плечами только Интерконтинентальный кубок. Непросто было. Не знал, как и что вообще на таком уровне, камеры повсюду…
— Дукурсы не спрашивали, что это вообще за парень?
— А у нас не так много спортсменов. Даже молодых почти все знают. Тем более я тогда победил на Интеркубке в общем зачете.
— На вечеринку по завершению того сезона ходили?
— Да я не фанат. Не помню, когда был на таких вечеринках последний раз. Лучше со своими ребятами посижу, мне это интереснее. В нынешней ситуации — тем более. Лучше вообще никуда не ходить.
— Как вы переживали происходившее в этом году на этапах Кубка мира? Имею в виду открытые празднования ряда западных спортсменов, когда они обнимались, будучи убежденными, что медали Александра Третьякова и Елены Никитиной перейдут им?
— Смотрел на них и даже смешно становилось. Как можно такому радоваться? Вот когда ты выиграл медаль на трассе — это эмоции. А если тебе говорят о таком через четыре года, то это уже совсем не то. Сейчас мимо нас прошел Оскар Мелбардис, латышский бобслеист. В понедельник он стал третьим в двойках, мы друг друга поздравили. Александра Зубкова дисквалифицировали и теперь, получается, он олимпийский чемпион. Я спрашивал его об этом. На что он ответил: «Медали еще не видел, сложно говорить. Но на соревнованиях я победы не почувствовал. Чему тут радоваться? Мне теперь вообще без разницы».
—
— Да. Но говорить не стану. А то скажу — и меня
МЕСТО ДЛЯ ШАГА ВПЕРЕД
— По возвращению домой будете готовы к повышенному вниманию? Интервью, съемки…
— Постараюсь никому не отказывать. Нужно хоть
— Сколько нужно выиграть в скелетоне, чтобы стать популярным спортсменом в России?
— Думаю, для этого нужно стать популярным самому виду спорта. А то вот я стал в прошлом году третьим на чемпионате мира — и что?
— Никакого ажиотажа?
—
— У вас после нынешнего успеха мотивация еще осталась?
— Я люблю выигрывать. Хочу работать дальше еще более и упорнее. Вот если я бы стал третьим в Сочи-2014 то, возможно, стимул бы пропал.
Да даже если и выиграл бы. Кто не любит побеждать?
Владимир ИВАНОВ
из Пхенчхана.
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