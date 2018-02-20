Никита Трегубов: Шоу «Скелетон со звездами»? Было бы весело

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— Как ваши руки? Мозоли прошли?

— Да не обращайте внимания. Не думайте, будто именно здесь я особенно старался. У нас всегда так.

— Откуда они?

— Это скорее даже не мозоль, а ожог. Когда точишь коньки, они очень сильно нагреваются. Приходится немного терпеть и потом остаются такие вот следы.

— Если бы тренеры были здесь, коньки точили они?

— Нет, это мы обычно делаем сами. Тренеры, как правило, помогают девочкам. Нам тоже могут, но я люблю точить себе сам. Да и многие остальные тоже.

— А девочкам руки берегут?

— Даже не в этом дело. Просто в этом деле у мужчин получается чуть лучше.

Никита ТРЕГУБОВ Reuters

ЖАЛЬ, ЧТО В СКЕЛЕТОНЕ ТОЛЬКО ОДИН КОМПЛЕКТ МЕДАЛЕЙ

— Первые дни после олимпийской медали, какие они?

— Полное опустошение. Сил вообще нет. Ни сна, ни аппетита. Только-только начинаю приходить в себя.

— Самое неожиданное поздравление?

— Меня удивило, сколько их вообще было. Даже не думал, что такое бывает. Губернатор Красноярского края Александр Усс почти сразу же позвонил. Близкие, друзья и знакомые говорят, что плакали. Но это еще ладно, даже незнакомые пишут! Благодарят. Спасибо всем!

— Некоторые первое время спят со своими медалями.

— Нет, у меня рядом лежит. Я довольно спокойно к ней отношусь. Главное ведь — не медаль. Ее можно потерять, а вот звание никуда от тебя не денется.

— Встреч и интервью сейчас много. Какие запомнились?

— Общались с Маргаритой Мамун. Я прежде не был знаком с олимпийскими чемпионами из летних видов, было интересно. На разные темы говорили. Например, что в Пхенхане не ощущается олимпийской энергии. Едешь и не понимаешь: а Олимпиада вообще тут? Маргарита говорила, что ей казалось, будто в Бразилии не было атмосферы, однако здесь поняла, что в Рио еще было нормально.

Есть и у наших видов кое-что общее. И в художественной гимнастике, и в скелетоне есть только один шанс в четыре года. Если в лыжах или спортивной гимнастике разыгрывается большое комплектов медалей, то у нас — только один. Не получилось — жди еще четыре года.

— Какие дисциплины можно было бы еще добавить в вашем виде?

— Командную гонку. Можно смешанную, можно чисто мужскую. Думаю, все скелетонисты были бы только рады.

Никита ТРЕГУБОВ Reuters

ШКОЛА ЖИЗНИ В КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ

— Каким было ваше детство? Улица или компьютер?

— У меня все нормально было, не сидел в компьютерах и телефоне. Любил играть, на лето часто уезжал в деревню к бабушке с дедушкой.

— Вы были хулиганистым парнем?

— Нет-нет. Учился нормально, класса до пятого вообще только пара четверок была. А потом все больше стал уходить в спорт. Мог хорошо написать контрольную, но из-за пропусков все равно итоговая оценка была невысокой. Я из-за этого не переживал. Понимал, что знания заключаются не в оценках.

— Как вы оказались в кадетском корпусе?

— Это было мое желание. Со всего города собирали футбольную команду, которая должна была учиться там.

— Эксперимент удался?

— Уже через полгода не осталось практически никого. Я тоже сначала хотел уйти, но отец сказал: «Сам хотел этого и мы много для этого сделали. Не стоит менять решение на полпути. Учись там».

— К дисциплине быстро привыкли?

— А там по-другому никак. Или терпишь и осваиваешься — либо уходишь. В пятом классе в кадетский корпус приходит 110 человек, а выпускается — 40. Там жестко.

— Что было самым тяжелым в начале?

— Однообразный распорядок дня. Подъем в 7 утра. Сразу зарядка. Зимой тоже. Только если сильные морозы — занимались в казарме. Потом заправляешь кровать, кушаешь и всей ротой идете на плац. Поем гимн России, слушаем наставления — и на учебу. После обеда строевая подготовка или уборка территории. Потом самоподготовка и спортивные секции. А после ужина подшиваешь воротнички, готовишься ко сну. Отбой в 22.00.

— Быстро научились подшивать воротнички?

— Это вообще не проблема. Любой справится.

— Угнетало, что вокруг одни парни?

— А там рядом женская Мариинская гимназия была. Мы даже учились в одном здании, хоть и на разных этажах. У многих отношения завязывались.

— Вы отличаетесь своей прямотой. Когда-нибудь жалели об этом?

— А разве это плохо? Я такой вот по жизни.

— Вы производите впечатление человека, который всегда говорит, что думает. Сколько раз доставалось за это в кадетском корпусе?

— Нормально все было. Конечно, когда вокруг одни пацаны, какие-то конфликты неизбежны. Очень много зависит от того, как ты себя поставишь и в какую компанию попадешь. Наверное, в любом коллективе есть люди, которых чуть больше обижают. Но меня особо никто не трогал. Драки, естественно, бывали, но ничего страшного. Что тут такого?

Никита ТРЕГУБОВ AFP 2018

УЖЕ В 6 ЛЕТ ВОДИЛ МАШИНУ

— Самостоятельности вас приучили в «кадетке»?

— Наверное, больше пошло от отца. Я с детства был очень любопытным, и он всегда мне все объяснял. У меня до сих пор так — у тренеров постоянно обо всем спрашиваю. Зачастую различные знания помогают в дальнейшем.

— Своими руками скворечник соберете?

— Соберу. Я же в деревни много времени провел, дед меня многому научил. Я уже в 6 лет на машине ездил. На «Ниве» учился.

— Чем занимался ваш отец?

— У него небольшая фирма. Делает токоприемники. До сих пор этим занимается.

— Неужто вы и с токоприемником справитесь?

— Нет, конечно. Они с мамой инженеры, очень умные люди. Папа сам что-то придумывал, создавал. А я в этом не понимаю, так что мне туда лучше не лезть.

— Есть какие-то дела по дому, которыми вы заниматься не будете точно?

— Могу посуду помыть, полы. Ничего в этом страшного нет. Конечно, не всегда это делаю я, но каких-то противопоказаний нет точно.

Никита ТРЕГУБОВ (справа) и Мартинс ДУКУРС Reuters

РЕГБИ И САНИ ОПАСНЕЕ СКЕЛЕТОНА

— В футболе могли бы чего-то достичь?

— Да кто его знает? Но я никогда не жалел, что сменил вид спорта. Выбрал то, что к чему лежит душа. А популярность — так не за ней я гонюсь. Главное — делать то, что нравится. Ни за какие деньги не купишь те эмоции, которые были у меня, когда я взял олимпийскую медаль.

— Вы в 15 лет пришли в скелетон. Как это было? Как люди вообще попадают в этот вид спорта?

— В основном — из легкой атлетики. А я пришел как раз из футбола, скорость у меня была. Отец предложил попробовать бобслей. Школа у нас хорошая — Александр Третьяков из Красноярска, Евгений Попов — прославленный бобслеист — тоже. Вот и пошли пробовать. Но в бобслей меня не взяли. Сказали, что еще рано, молодой я. Предложили попробовать в скелетоне.

— Бобслей считался престижнее?

— Наверное. Но потом я понял, что не ошибся.

— Уверен, что съехать головой вниз первый раз — это полная жесть.

— Отлично помню свой первый спуск. Что скрывать, было страшновато. Но раз проехал — и отпустило. Страха больше не было, только волнение. А бояться нечего. Ну, «побился» чуть-чуть. Не критично.

— Я видел красно-синие плечи саночников. Это чуть-чуть?

— У них вид спорта опаснее. Опять же — руки из санок выпирают. Там права на ошибку практически нет. А у нас центр тяжести низкий. Ударился — и поехал дальше.

— Сколько раз за карьеру падали?

— Один. Это был мой четвертый-пятый заезд. Вообще фигня! Упал и после этого совсем перестал беспокоиться за это. Понял — это мелочи жизни.

— В вашем Красноярске очень популярно регби. Скелетон опаснее?

— Что вы! У них такие стычки! Со стороны у нас очень опасный вид спорта, но ничего страшного в нем нет. Регби — опаснее. У нас беда может случиться только в случае ошибки судьи — если на треке одновременно окажутся несколько спортсменов. К сожалению, такие случаи бывали.

Никита ТРЕГУБОВ Reuters

ПРОКАТИТЬСЯ В БОБЕ ЗА 200 ЕВРО

— Вам обидно за популярность скелетона?

— Хотелось бы, конечно, чтобы и за нас люди переживали. Хотя я понимаю, что смотреть наш вид по телевизору интересно не всем. Тот же биатлон зрелищнее и динамичнее. Это я сразу вижу все ошибки в скелетоне, а обычному зрителю может казаться, что все вообще едут одинаково. Нужно объяснять.

— Были телевизионные шоу, когда звезды пробовали себя в фигурном катании, боксе, прыжках в воду. Запустить шоу «Скелетон со звездами» — это реально?

— Было бы весело. Но вряд ли это возможно.

— Уверен, рейтинги попытки, как Ольга Бузова летит головой вниз — зашкаливали бы.

— Конечно, все это было бы безумно интересно. Но я думаю, желающих будет немного. Это в бобслее бывают туристы.

— То есть?

— В Швейцарии люди садятся в боб — и пилот везет их.

— Цена вопроса?

— В районе 200 евро. Я бы точно не согласился. Ради интереса как-то попробовал, сидел сзади. Это что-то. В скелетоне ты прекрасно все видишь. А разгоняющим в бобе ты можешь только чувствовать трассу и борта. Летишь, а от тебя ничего не зависит. Страшновато. Это ведь как на машине, когда сидишь на переднем сиденье, а водитель гонит. Если не доверяешь ему, то ощущения не очень, хотя ему самому кажется, что все в порядке и он все полностью контролирует.

Никита ТРЕГУБОВ AFP 2018

ПРАВДА МЕЛБАРДИСА

— Каким получился ваш дебют в Кубке мира?

— А он пришелся на Олимпийские игры в Сочи. Приехал туда, а за плечами только Интерконтинентальный кубок. Непросто было. Не знал, как и что вообще на таком уровне, камеры повсюду…

— Дукурсы не спрашивали, что это вообще за парень?

— А у нас не так много спортсменов. Даже молодых почти все знают. Тем более я тогда победил на Интеркубке в общем зачете.

— На вечеринку по завершению того сезона ходили?

— Да я не фанат. Не помню, когда был на таких вечеринках последний раз. Лучше со своими ребятами посижу, мне это интереснее. В нынешней ситуации — тем более. Лучше вообще никуда не ходить.

— Как вы переживали происходившее в этом году на этапах Кубка мира? Имею в виду открытые празднования ряда западных спортсменов, когда они обнимались, будучи убежденными, что медали Александра Третьякова и Елены Никитиной перейдут им?

— Смотрел на них и даже смешно становилось. Как можно такому радоваться? Вот когда ты выиграл медаль на трассе — это эмоции. А если тебе говорят о таком через четыре года, то это уже совсем не то. Сейчас мимо нас прошел Оскар Мелбардис, латышский бобслеист. В понедельник он стал третьим в двойках, мы друг друга поздравили. Александра Зубкова дисквалифицировали и теперь, получается, он олимпийский чемпион. Я спрашивал его об этом. На что он ответил: «Медали еще не видел, сложно говорить. Но на соревнованиях я победы не почувствовал. Чему тут радоваться? Мне теперь вообще без разницы».

— Что-то способно вас вывести из себя?

— Да. Но говорить не стану. А то скажу — и меня кто-нибудь начнет выводить потом (смеется).

Никита ТРЕГУБОВ Reuters

МЕСТО ДЛЯ ШАГА ВПЕРЕД

— По возвращению домой будете готовы к повышенному вниманию? Интервью, съемки…

— Постараюсь никому не отказывать. Нужно хоть как-то популяризировать скелетон. Я хочу, чтобы про наш вид спорта знали больше. Хорошо если его станут раскручивать, писать, говорить.

— Сколько нужно выиграть в скелетоне, чтобы стать популярным спортсменом в России?

— Думаю, для этого нужно стать популярным самому виду спорта. А то вот я стал в прошлом году третьим на чемпионате мира — и что?

— Никакого ажиотажа?

— Кто-то позвонил, позвали на передачу в Красноярске — и все. Про Кубок мира вообще не говорю. Близкие напишут, поздравят и едешь дальше. А после Олимпиады радуются вообще все!

— У вас после нынешнего успеха мотивация еще осталась?

— Я люблю выигрывать. Хочу работать дальше еще более и упорнее. Вот если я бы стал третьим в Сочи-2014 то, возможно, стимул бы пропал. Все-таки приехать в 19 лет на Олимпиаду и сходу взять медаль… Кто знает, что было бы после этого? А сейчас я уже вырос. И здесь я ведь выиграл не золото, так что место для шага вперед еще есть.

Да даже если и выиграл бы. Кто не любит побеждать?

Владимир ИВАНОВ

из Пхенчхана.