Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 10 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32626378/
20 февраля 2018, 21:51 | Биатлон | Газета.Ру

Биатлонистка Кайшева назвала облегчением завершение участия в Играх

Российская биатлонистка Ульяна Кайшева поделилась впечатлениями от своего выступления в смешанной эстафете на Олимпийских играх 2018 года.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"

«Олимпиада для меня завершилась, и сейчас на душе облегчение. Последняя гонка немного исправила ситуацию, ощущение от нее намного приятнее, чем от предыдущих. Я шла в группе лидеров до первой стрельбы, но на лежке ветер стал тише, из-за чего произошло смещение прицела — я недостаточно правильно провела стрельбу. На стойке же у меня был промах только третьим выстрелом — и я быстро закрыла мишень первым доппатроном», — цитирует Кайшеву специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

По ее словам, гонки в Пхенчхане оказались тяжелыми для нее. Кроме того, спортсменка ответили на критику в адрес российской команды.

«Я физически пока объективно не готова соревноваться с лидерами, плюс опыта не хватает. Даже благодаря нескольким гонкам на Олимпиаде я ощутимо прибавила. Испортилась ли атмосфера в команде из-за негативных результатов? Нет, напротив, в последние дни нервозность спала, мы абсолютно расслабились и решили получать удовольствие от Олимпиады, от общения. Ветераны биатлона критикуют сборную в прессе? Я бы их попросила не расстраиваться. Мы будем стараться дальше, не все потеряно», — отметила Кайшева.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты заняли девятое место в смешанной эстафете на Олимпиаде-2018.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
1.
Франция
2.
Норвегия
3.
Италия
20.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Франция Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад 01:08.34,3
2 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +20,9
3 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +26,9
4 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер +27,2
5 Беларусь Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин +55,5
6 Финляндия Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало +01.03,9
7 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима +01.12,1
8 Чехия Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +01.39,3
9 Россия Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ +02,14
10 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард +02.22,0
Смотреть полные результаты гонки

Биатлон

Еще 7 новостей   Все новости

Екатерина Андреева отреагировала на просьбу вернуться в программу «Время»

Новое страшное оружие России

Известный шансонье убит в Москве

Вторая допинг-проба Крушельницкого оказалась положительной
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней