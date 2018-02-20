Биатлонистка Кайшева назвала облегчением завершение участия в Играх

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«Олимпиада для меня завершилась, и сейчас на душе облегчение. Последняя гонка немного исправила ситуацию, ощущение от нее намного приятнее, чем от предыдущих. Я шла в группе лидеров до первой стрельбы, но на лежке ветер стал тише, из-за чего произошло смещение прицела — я недостаточно правильно провела стрельбу. На стойке же у меня был промах только третьим выстрелом — и я быстро закрыла мишень первым доппатроном», — цитирует Кайшеву специальный корреспондент «Газеты.Ru» Дмитрий Окунев.

По ее словам, гонки в Пхенчхане оказались тяжелыми для нее. Кроме того, спортсменка ответили на критику в адрес российской команды.

«Я физически пока объективно не готова соревноваться с лидерами, плюс опыта не хватает. Даже благодаря нескольким гонкам на Олимпиаде я ощутимо прибавила. Испортилась ли атмосфера в команде из-за негативных результатов? Нет, напротив, в последние дни нервозность спала, мы абсолютно расслабились и решили получать удовольствие от Олимпиады, от общения. Ветераны биатлона критикуют сборную в прессе? Я бы их попросила не расстраиваться. Мы будем стараться дальше, не все потеряно», — отметила Кайшева.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты заняли девятое место в смешанной эстафете на Олимпиаде-2018.