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20 февраля 2018, 21:11 | Олимпизм | Газета.Ру

Российским призерам Олимпиады подарят дорогие иномарки

Фонд поддержки олимпийцев России закупил для российских призеров Олимпийских игр 2018 года партию автомобилей немецкого производителя, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».

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Отмечается, что для каждого из спортсменов, завоевавшего золотую, серебряную и бронзовую медали, будет приготовлена определенная модель. Всего фондом закуплено 140 автомобилей, на дверях и капотах которых изображена символика организации.

Кроме того, олимпийцам будут выплачены премиальные, размер которых будет достигать до четырех млн рублей.

В попечительский совет Фонда поддержки олимпийцев России входит премьер-министр России Дмитрий Медведев, являющийся главой организации.
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