Российским призерам Олимпиады подарят дорогие иномарки

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Отмечается, что для каждого из спортсменов, завоевавшего золотую, серебряную и бронзовую медали, будет приготовлена определенная модель. Всего фондом закуплено 140 автомобилей, на дверях и капотах которых изображена символика организации.

Кроме того, олимпийцам будут выплачены премиальные, размер которых будет достигать до четырех млн рублей.