Пхенчхан-2018, день тринадцатый: в биатлоне проиграно все

ФРИСТАЙЛ

17-ЛЕТНЯЯ ДЕМИДОВА НЕ ДОПРЫГНУЛА ДО МЕДАЛИ

Валерия ДЕМИДОВА AFP 2018

Канадка Кэсси Шарп стала олимпийской чемпионкой в соревнованиях фристайлисток в дисциплине лыжный хаф-пайп. Она получила за свою лучшую попытку 95,80 балла. Серебряную медаль завоевала француженка Мари Мартино (92,60), бронзовую — Брита Сугурни из США (91,60). 17-летняя россиянка Валерия Демидова заняла шестое место с результатом в 80,60 балла.

— Для меня это был хороший результат, я выступила сегодня лучше, чем в квалификации, — сказала Демидова после выступления. — Но нет предела для совершенства. Тем не менее, я считаю, что выступила здесь очень хорошо. Но если могла бы подняться еще выше, то было бы еще круче. Я безумно счастлива, что попала на Олимпийские игры, что допустили атлетов из России. Мы пытаемся показывать высокие результаты не только за себя, но и за других, радуемся каждому успеху своих соотечественников.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

ЛУЧШЕГО ПРОКАТА БОБРОВОЙ И СОЛОВЬЕВА НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ МЕДАЛИ

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Канадцы Тесса Вирту и Скотт Моир стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду. В произвольной программе они заняли второе место, уступив французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, но обогнали их менее чем на балл по сумме двух программ. В активе победителей 206,07 балла — это мировой рекорд по сумме двух оценок. У серебряных призеров — 205,28. Бронзовая медаль досталась американцам Майе и Алексу Шибутани (192,59).

Россияне Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев почти идеально откатали произвольную программу, но заняли итоговое пятое место. До пьедестала им не хватило 5,67 балла. Другие представители России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро показали 13-й результат.

Боброва и Соловьев после выступления дали комментарий корреспонденту «СЭ», где рассказали о справедливости, допинге и конкурентах. «О прокате мы не сожалеем. Сделали все, что могли», — сказала Екатерина, и с ней согласился Дмитрий.

ХОККЕЙ

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ВСЕ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛИСТЫ

Плей-офф хоккейного турнира Олимпиады Спорт-Экспресс

Во вторник прошли матчи 1/8 финала мужского хоккейного турнира. Утром по корейскому времени сборная США обыграла словаков со счетом 5:1. Дублем в составе победителей отметился Райан Донато, для которого эти шайбы стали третьей и четвертой на турнире. В общей сложности в 8 из 9 американских шайб на Играх поучаствовали студенты. В четвертьфинале команда США сыграет с Чехией.

В другом матче Норвегия победила Словению в овертайме со счетом 2:1. Эта победа стала для команды из Скандинавии первой на Олимпийских играх с 1994 года. Перед встречей нападающий сборной Словении Жига Еглич сдал положительную допинг-пробу.

Норвежцы стали соперниками россиян в ¼ финала, встреча пройдет 21 февраля и начнется в 10:40 по московскому времени.

В оставшихся двух встречах финны обыграли хозяев Олимпиады корейцев — 5:2, а команда Германии оказалась сильнее Швейцарии в овертайме — 2:1. В четвертьфинале финны сыграют с канадцами, немцы — со шведами.

ШОРТ-ТРЕК

КОРЕЯ ВЗЯЛА ЗОЛОТО В ЭСТАФЕТЕ

Сборная Кореи празднует победу в эстафете AFP 2018

Женская сборная Кореи по шорт-треку завоевала золотые медали в эстафете на 3 000 метров. Второе место после дисквалификации сборной Китая заняла команда Италии. Замкнула тройку Голландия, которая ранее победила в финале В с мировым рекордом. Дисквалификацию получила также команда Канады. Россия в финале В заняла третье место, став пятой в итоговом протоколе.

БИАТЛОН

БЕЗРАДОСТНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ИГР

Сборная Франции празднует победу в смешанной эстафете AFP 2018

Во вторник прошла смешанная эстафета в биатлоне. Это был последний шанс для россиян завоевать в этом виде спорта медаль, и он был упущен. Победу одержала сборная Франции. Ее лидер Мартен Фуркад стал пятикратным олимпийским чемпионом, а его партнеры Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон и Симон Дестье завоевали первые золотые медали.

Серебро — у команды Норвегии, бронза — у Италии. Сборная России в составе Ульяны Кайшевой, Татьяны Акимовой, Антона Бабикова и Матвея Елисеева показала девятый результат.

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ДВОЕБОРЬЕ

НЕМЦЫ ЗАНЯЛИ ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ

Немцы Йоханнес РИДЗЕК, Фабиан РИССЛЕ и Эрик ФРЕНЦЕЛЬ AFP 2018

Немецкий двоеборец Йоханнес Ридзек завоевал золото Олимпиады в прыжках с большого трамплина и гонке на 10 километров. Для спортсмена это третья олимпийская медаль — ранее он выигрывал бронзу Ванкувера-2010 и серебро Сочи-2014 в командном первенстве.

Представители Германии заняли весь пьедестал: серебряным призером стал Фабиан Риссле, который в Сочи завоевал в этой дисциплине бронзу и серебро в командном турнире. Третьим в Пхенчхане стал Эрик Френцель, выигравший ранее комбинацию прыжка с нормального трамплина и 10-километровой гонки. Единственный представитель России Эрнест Яхин пришел к финишу 35-м из 48 участников.

ТЕМА ДНЯ — ДЕЛО КРУШЕЛЬНИЦКОГО

Александр КРУШЕЛЬНИЦКИЙ и Анастасия БРЫЗГАЛОВА Reuters

Еще одной важной темой вторника для российских зрителей Олимпиады стало дело керлингиста Александра Крушельнцкого. Его допинг-пробы А и В дали положительный результат на мельдоний. Подробности этого дела здесь.