«Это чистейшей воды подстава»: федерация керлинга ищет тех, кто подбросил допинг Крушельницкому
Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев считает ситуацию с Александром Крушельницким спланированной провокацией против России.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Основная версия попадания мельдония в организм Крушельницкого — несанкционированный прием, — считает Свищев. — И Крушельницкий его не принимал. Это бессмысленно и бесполезно. И это уголовно наказуемое деяние. А Александр здравый парень и в своем уме, чтобы не совершать этих ошибок. К тому же он — чемпион мира. Употребление милдроната в керлинге — как мертвому припарка.
Считаю, что это сделали диверсанты. Это, безусловно, преступники. Сейчас надо понять, кто именно это сделал и какие они преследовали цели. Исключаю, что это была случайность. Не бывает так, что таблетка валяется на дороге, а спортсмен ее поднимает и съедает. Поэтому это чистейшей воды подстава.
Я уже обратился во все правоохранительные органы России. На очереди — органы Республики Корея. Я как раз туда вылетаю, буду присутствовать на слушаниях в CAS. Обращусь в оргкомитет, органы безопасности, международную федерацию керлинга, ВАДА, МОК и так далее — пусть помогут. Надеюсь, нас там услышат.
Международные организации, как и мы не понимают, зачем все это. Но факт, к сожалению, случился. К сожалению, МОК — это не правоохранительный орган, и он не будет заниматься этим вопросом. Им достаточно того, что в пробах «А» и «Б «есть запрещенное вещество — всё, отдавай медаль и до свидания. К сожалению, мы пока ничего не можем сделать.
Одно могу сказать, что мы в федерации создали комиссию, которая займется этим вопросом. Возглавил ее Юрий Александрович Андрианов, который имеет опыт работы и является нашим
Разговаривал со Светланой Журовой. Она сказала, что и раньше спортсменам подбрасывали допинг — и конкуренты, и свои товарищи по команде, и враги. Здесь очень много факторов, которые могут повлиять на это. Кроме того, мы уже подготовили письмо в ВАДА, в котором просим разъяснить, какие исследования были проведены с мельдонием. Если вы помните, до 2016 года этот препарат был рекомендованным нашим спортсменам, а потом он попал в список запрещенных веществ.
Теперь мы хотим узнать у ВАДА, есть ли исследования, которые говорят о срока, через которое лекарство выходит из организма. После его запрета прошло два года, а, может быть, он выводится все пять лет. Возможно, при стрессе или приеме
Мог сделать
Причастен ли к этому
Разберемся и где мельдоний мог попасть в организм Крушельницкого. 22 января Александр и Настя сдали
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter