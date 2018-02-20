«Это чистейшей воды подстава»: федерация керлинга ищет тех, кто подбросил допинг Крушельницкому

— Основная версия попадания мельдония в организм Крушельницкого — несанкционированный прием, — считает Свищев. — И Крушельницкий его не принимал. Это бессмысленно и бесполезно. И это уголовно наказуемое деяние. А Александр здравый парень и в своем уме, чтобы не совершать этих ошибок. К тому же он — чемпион мира. Употребление милдроната в керлинге — как мертвому припарка.

Считаю, что это сделали диверсанты. Это, безусловно, преступники. Сейчас надо понять, кто именно это сделал и какие они преследовали цели. Исключаю, что это была случайность. Не бывает так, что таблетка валяется на дороге, а спортсмен ее поднимает и съедает. Поэтому это чистейшей воды подстава.

Я уже обратился во все правоохранительные органы России. На очереди — органы Республики Корея. Я как раз туда вылетаю, буду присутствовать на слушаниях в CAS. Обращусь в оргкомитет, органы безопасности, международную федерацию керлинга, ВАДА, МОК и так далее — пусть помогут. Надеюсь, нас там услышат.

Международные организации, как и мы не понимают, зачем все это. Но факт, к сожалению, случился. К сожалению, МОК — это не правоохранительный орган, и он не будет заниматься этим вопросом. Им достаточно того, что в пробах «А» и «Б «есть запрещенное вещество — всё, отдавай медаль и до свидания. К сожалению, мы пока ничего не можем сделать.

Одно могу сказать, что мы в федерации создали комиссию, которая займется этим вопросом. Возглавил ее Юрий Александрович Андрианов, который имеет опыт работы и является нашим вице-президентом. Наша задача — вывести на чистую воду негодяя. И нам все равно, с российским, американским он паспортом или каким-то другим. Это нельзя просто так оставить, потому что сегодня Крушельницкий, а завра Иванов, Петров, Сидров и так далее.

Разговаривал со Светланой Журовой. Она сказала, что и раньше спортсменам подбрасывали допинг — и конкуренты, и свои товарищи по команде, и враги. Здесь очень много факторов, которые могут повлиять на это. Кроме того, мы уже подготовили письмо в ВАДА, в котором просим разъяснить, какие исследования были проведены с мельдонием. Если вы помните, до 2016 года этот препарат был рекомендованным нашим спортсменам, а потом он попал в список запрещенных веществ.

Теперь мы хотим узнать у ВАДА, есть ли исследования, которые говорят о срока, через которое лекарство выходит из организма. После его запрета прошло два года, а, может быть, он выводится все пять лет. Возможно, при стрессе или приеме какого-то определенного продукта доля этого препарата может всплыть в крови и показать положительный результат. Все расходы связанные с этой ситуацией я беру на себя, потому что я должен добиться правды и узнать, где тот предатель, который все это сделал.

Мог сделать кто-то из граждан России? Это точно сделала не лошадь и не собака, у них нет в кармане таблетки. Это сделал живой человек. А у преступника нет национальности. И мне все равно, какой у него паспорт. Знаю одно, что это совершенно точно сделано не Александром и не его супругой.

Причастен ли к этому кто-то из членов нашей команды? Мы проверим абсолютно всех. И будем этим заниматься до тех пор, пока не найдем виновного. У нас была первая медаль, но у нас ее отняли. Всех, кто имел отношение к этому делу, будем проверять. Именно этим и займется наша комиссия. Но я очень не хочу думать, что это мог сделать кто-то из нашего окружения, потому что керлинг — это семья. И вы знаете такое понятие, как «дух керлинга». Здесь не радуются поражению соперника — здесь пожимают руки проигравшим, здесь не хлопают, когда соперник сделал ошибку и так далее.