Олимпиада-2018, день 12-й: три шага к первому золоту
21 февраля на Олимпиаде будет разыграно семь комплектов наград. Представляем все финалы, полное расписание дня и шансы российских атлетов.
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Олимпийские игры постепенно выходят на финишную прямую. Однако российские спортсмены прямо как соперники Мартена Фуркада в борьбе с ним на последних метрах довольствуются только серебром и бронзой. Хочется верить, что в ближайшие дни это недоразумение будет исправлено, и в среду россияне сделают шаги навстречу золоту сразу в трёх видах спорта.
Фигурное катание, настроенное в Пхёнчхане на американское время, по московскому снова начнётся в четыре часа утра. Однако повод не выспаться — идеальный. На корейский лёд вместе выйдут великолепные российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова. Вместе, конечно, они будут только на разминке, а в короткой программе станут соперницами. Пожалуй, столь раскалённого олимпийского противостояния в женском катании не было давно!
Российские хоккеисты постараются не отстать от фигуристок и тоже показать класс на льду. Им не нужно исполнять тройные прыжки и каскады, зато необходимо поражать ворота сборной Норвегии — соперника по четвертьфиналу. Определённо, норвежская команда нам по зубам. И главное — правильно настроиться и взять своё, не потратив лишних сил перед полуфиналом.
Но одним матчем с норвежцами программа дня не заканчивается. Мало того, что в среду будут сыграны все четыре четвертьфинала, так ещё и матч за третье место в женском турнире.
А ведь есть ещё и лыжные гонки! Подопечные Елены Вяльбе в Пхёнчхане устроили настоящий фурор, и для окончательного триумфа не хватает только золота. Конечно, наши спортсмены не относятся к безоговорочным фаворитам, но в Корее они показали, что могут сотворить чудо. Именно поэтому мы верим и в Непряеву с Белоруковой, и в Спицова с Большуновым.
Конькобежцы в командных гонках и горнолыжницы в скоростном спуске разыграют медали без участия россиян. Два экипажа бобслеисток попробуют зацепиться за место в десятке сильнейших, фристайлисты Ридзик, Омелин, Коротков и Денщиков — удивить в зрелищном
21 февраля. Среда. День 12-й
Расписание финалов. Разыгрывается семь комплектов наград
05:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск
08:35. Фристайл. Мужчины.
13:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Финал
13:30. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Финал
14:40. Бобслей. Женщины. Двойки. Четвёртый заезд
15:52. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финалы А и В
16:11. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финалы А и В.
Полное расписание соревнований
03:05. Кёрлинг. Женщины. 11-й тур. Южная Корея — Россия
03:05. Кёрлинг. Женщины. 11-й тур. Швеция — Китай
03:05. Кёрлинг. Женщины. 11-й тур. Швейцария — Дания
03:05. Кёрлинг. Женщины. 11-й тур. Канада — Великобритания
03:30. Сноуборд. Мужчины.
04:00. Фигурное катание. Женщины. Короткая программа
05:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск
05:30. Фристайл. Мужчины.
06:10. Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал. Чехия — США
07:15. Фристайл. Мужчины.
07:50. Фристайл. Мужчины.
08:05. Кёрлинг. Мужчины. 12-й тур. Дания — Канада
08:05. Кёрлинг. Мужчины. 12-й тур. Великобритания — США
08:05. Кёрлинг. Мужчины. 12-й тур. Швеция — Норвегия
08:05. Кёрлинг. Мужчины. 12-й тур. Южная Корея — Япония
08:14. Фристайл. Мужчины.
08:30. Фристайл. Мужчины.
08:35. Фристайл. Мужчины.
10:40. Хоккей. Женщины. Матч за 3-е место. Финляндия — Россия
10:40. Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал. Россия — Норвегия
11:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Полуфиналы
11:50. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Полуфиналы
13:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Финал
13:30. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Финал
14:00. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Полуфиналы
14:05. Кёрлинг. Женщины. 12-й тур. Швеция — США
14:05. Кёрлинг. Женщины. 12-й тур. Швейцария — Япония
14:05. Кёрлинг. Женщины. 12-й тур. Россия — Канада
14:05. Кёрлинг. Женщины. 12-й тур. Южная Корея — Дания
14:22. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Полуфиналы
14:40. Бобслей. Женщины. Двойки. Третий заезд
14:40. Бобслей. Женщины. Двойки. Четвёртый заезд
14:54. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финалы С и D
15:10. Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал. Канада — Финляндия
15:10. Хоккей. Мужчины. Четвертьфинал. Швеция — Германия
15:13. Конькобежный спорт. Мужчины. Командная гонка преследования. Финалы С и D
15:52. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финалы А и В
16:11. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финалы А и В.
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