Олимпиада-2018, день 12-й: три шага к первому золоту

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Олимпийские игры постепенно выходят на финишную прямую. Однако российские спортсмены прямо как соперники Мартена Фуркада в борьбе с ним на последних метрах довольствуются только серебром и бронзой. Хочется верить, что в ближайшие дни это недоразумение будет исправлено, и в среду россияне сделают шаги навстречу золоту сразу в трёх видах спорта.

Фигурное катание, настроенное в Пхёнчхане на американское время, по московскому снова начнётся в четыре часа утра. Однако повод не выспаться — идеальный. На корейский лёд вместе выйдут великолепные российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова. Вместе, конечно, они будут только на разминке, а в короткой программе станут соперницами. Пожалуй, столь раскалённого олимпийского противостояния в женском катании не было давно!

Российские хоккеисты постараются не отстать от фигуристок и тоже показать класс на льду. Им не нужно исполнять тройные прыжки и каскады, зато необходимо поражать ворота сборной Норвегии — соперника по четвертьфиналу. Определённо, норвежская команда нам по зубам. И главное — правильно настроиться и взять своё, не потратив лишних сил перед полуфиналом.

Но одним матчем с норвежцами программа дня не заканчивается. Мало того, что в среду будут сыграны все четыре четвертьфинала, так ещё и матч за третье место в женском турнире.

Сборная России никогда ранее в истории не добиралась до олимпийских наград, и в Пхёнчхане может добыть их впервые. Для этого нужно победить сборную Финляндии. Матч пройдёт в то же время, что и у мужской сборной, но наверняка женская команда в Корее не останется без поддержки.

А ведь есть ещё и лыжные гонки! Подопечные Елены Вяльбе в Пхёнчхане устроили настоящий фурор, и для окончательного триумфа не хватает только золота. Конечно, наши спортсмены не относятся к безоговорочным фаворитам, но в Корее они показали, что могут сотворить чудо. Именно поэтому мы верим и в Непряеву с Белоруковой, и в Спицова с Большуновым.

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Конькобежцы в командных гонках и горнолыжницы в скоростном спуске разыграют медали без участия россиян. Два экипажа бобслеисток попробуют зацепиться за место в десятке сильнейших, фристайлисты Ридзик, Омелин, Коротков и Денщиков — удивить в зрелищном ски-кроссе, а женская сборная по кёрлингу постарается красиво завершить Игры матчами с Кореей и Канадой.

21 февраля. Среда. День 12-й

Расписание финалов. Разыгрывается семь комплектов наград

05:00. Горнолыжный спорт. Женщины. Скоростной спуск

08:35. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс. Большой финал

13:00. Лыжные гонки. Женщины. Командный спринт. Финал

13:30. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт. Финал

14:40. Бобслей. Женщины. Двойки. Четвёртый заезд

15:52. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финалы А и В

16:11. Конькобежный спорт. Женщины. Командная гонка преследования. Финалы А и В.

Полное расписание соревнований