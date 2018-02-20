Союз рыжих: как сборная России готовится к плей-офф Олимпиады

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БЕЗ БУКВЫ «Ю» — КАК БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА

Привыкнуть в Корее можно ко всему. К белому солнцу меж мачт стадиона. К такой ранней весне. Привыкнуть и полюбить.

Не привыкнем мы — так привыкнут к нам. Мальчик-волонтер у входа в деревню уж выучил десяток русских слов и повторяет с безразличием робота: «Добрый день. Поздравляю вас Новым годом». Я поначалу вздрагивал. Теперь привык. Все же молодцы наши люди, интеллигенция. Кто-нибудь другой смеха ради научил бы парня совсем другим словам.

Кому-то здесь хорошо и уютно. Вот ходит меж столов в пресс-центре молодой красавец в курточке с поднятым воротником. Кого-то сам похлопывает по плечу, кто-то — его. Господи, да это ж Игорь Ларионов!

Я не доверяю собственной памяти — кидаюсь в Google. Точно ли Ларионов из пятидесятых по году рождения? Нет, 1960-го. 57 лет. Выглядит свежее Прохоркина. Ему здесь хорошо.

Хорошо Леониду Слуцкому, внезапно опять заполнившему полосы газет. Какие надо иметь свежие мозги, чтоб паузу в работе заполонить путешествием на край света! Вот захотелось человеку впервые в жизни увидеть Олимпиаду — он увидел. Оттого абсолютно счастлив. Ходит, напевает.

Матч женщин смотрел из ложи прессы — я все приглядывался: будет качаться, нет? Не качался. Но что-то кричал — когда наши не забили в пустые ворота. Слуцкому хорошо, чувствуется через два ряда.

К чему-то привыкнуть сложно. К внезапно запавшей на ноутбуке букве «ю», например. Приходится либо стучать по ней с ожесточением, либо рассчитывать на понимание и сообразительность читающих. Не хватало бы буквы «е», как в пишущей машинке Бендера — пришлось бы менять на «э» и турецкий акцент. Классики подскажут, как: «Отпуститэ податэлю сэго курьэру канцпринадлежностэй в крэдит…».

Чем менять «ю» — не приложу ума.

Невозможно привыкнуть к корейской пище — с завтрака бежим с Рабинером вприпрыжку. Хоть в квартирке нашей два санузла. Блокируем оба — а посреди комнаты стоит с зубной щеткой в руках растерянный корреспондент Зеленов, выпускник МГИМО:

— Два обозревателя создали патовую ситуацию…

Сборная Словакии потерпела поражение от США Reuters

ГДЕ ЖЕ ВАШИ БАРАНКИ?

Зато хоккей все искупает.

На «разогреве» у сборной России шикарный матч: внезапно сошлись за полтора часа до нашей тренировки словаки с американцами. Играют на вылет, шутки закончились. Кто-то чудит с формулой турнира — в «квалификации» встречаются команды из одной группы. Только-только распрощавшиеся, пожавшие друг другу руки.

Эх, словаки, словаки. Вы ж здорово играли. Где же ваши Баранки? Что ты наловил, наш старый друг Лацо? Я ехал на этот матч, не сомневаясь, кто победит. А вот смышленый корреспондент Рабинер сомневался:

— Э, нет! Американцы включаются с плей-офф. Будет совсем другая команда.

Действительно, другая. Видел бы я такую Америку до Олимпиады, всерьез всполошился бы: как с ней играть?

Словаки встрепенулись не просто поздно: заиграли, забегали, когда уже можно было прогревать двигатели чартера до Братиславы. Хорошо нам знакомый Петер Чересняк запустил шайбу под перекладину, словно гайку из рогатки. Штаты пропустили в меньшинстве, утерлись — и продолжили давить как ни в чем не бывало. А у Словакии пятак на удивление дырявый. Что с нею случилось после победы над Россией? Отличная же команда, играющая. С именами. А вот оно как: сначала сдуваются в матче со «словенами», как выражается Харийс Витолиньш. Потом с Америкой, которая привезла на Олимпиаду бродячий цирк вместо состава.

Я вижу это своими глазами из последнего ряда: Словакию рвут на части. На полоски с американского флага. Еще и тренер США сверкает очами от борта: больше забивать, больше. Иначе снова кому-то не пожмет руку. Этот парень унижений не терпит.

Всякая передача из-за ворот доходит до американской клюшки. А там уж как сложится. Я смотрел и не понимал: как словаки нас могли обыграть? Сейчас демонстрируют чудеса глупости. Играя в большинстве, умудряются столкнуться чуть ли не втроем. Двое лежат, американец убегает один на один. Человек с цыганской проседью в бороде и фамилией Староста лупит его по рукам уже после броска — и получает удаление. Кажется, даже американская скамейка зашлась в хохоте. Это Олимпиада или первенство жилконтор?

Словаки корячились, убивались на льду — но все как-то невпопад. Будто впервые друг друга увидели. Размагниченная команда, с которой разбираются вот такие американцы. У словаков виноватые лица, хоть матч еще не закончился…

Вот ведь ирония судьбы — у сборной России толком ничего не началось на этой Олимпиаде, а обыгравшие нас словаки уже собирают чемоданы. Да и обыграли только нас.

Илья СОРОКИН на тренировке сборной России Reuters

ДУШЕРАЗДИРАЮЩИЙ СКРИП СОРОКИНА

Перемещаюсь в тренировочный ангар к нашим поближе. Только-только закончили разминать кости чехи, потенциальны соперники в полуфинале.

— Два стекла разбили, — докладывают мне. — Причем одно — как раз на том месте, где Мозякин отличился.

Стекла в этом ангаре опадают, как биткоин. Днем раньше отличился Мозякин. Видите, Зинэтула Хайдарович, какая сила в этих руках? А вы говорили…

Все — до единого! — хоккеисты чешской сборной подходят к журналистам. Кто-то ждет в сторонке, пока корреспонденты освободятся. Некоторые отрастили бороду по грудь на этой Олимпиаде. В том числе и ожидая вопросов.

Кажется, если попросишь найти переводчика — самая сборная Чехии кинется его искать. А что такого? Есть же Роман Червенка, говорящий только на чешском. А кто-то — только на русском. Не будем показывать пальцем.

Чехи любезны — тем удивительнее отказ Коваржа из «Магнитки» коллеге Рабинеру. Поговорив со своими, нас обошел по дуге.

— Первая реакция была — позвонить Мишукову (пресс-атташе «Металлурга». — Прим. «СЭ»), нажаловаться. Но вспомнил о разнице во времени… — горюет Игорь Яковлевич.

— Да пиши прямо в «Фитиль», — наставляю я.

У нас «Коваржей» тоже хватает — вот, например, Василий Кошечкин. Кажется, даже по коридорам ходит в шлеме. Чтоб только не говорить перед диктофонами. Как видит корреспондента — тут же шлем. Вот вам.

Зато на тренировки выкатывается первым. Наверное, это важнее. Растягивается по центру площадки у бортика, мы всей своей репортерской трибункой подтягиваемся ближе — Вася смотрит неодобрительно. Естественно, немедленно опускает забрало. Не достучаться до этой души.

Зато Илья Сорокин прямо перед нами выдает спектакль — настоящий танец на льду. С таким скрипением коньками, что уши вянут. Казалось, кровь брызнет из барабанных перепонок. Илья, прекратите немедленно.

Видно, и Барабанову стало невмоготу — отправил Сорокина в ворота, принялся обстукивать шайбой.

Кстати, похож на Капризова. Не все здесь в Пхенчхане прошли «тест Лидогостера», ох, не все. Как раз на связке Капризов — Барабанов и ломались. Как говорится, я не Федор.

Уложил Барабанов перед собой шайб килограмм на восемь. Лупил, лупил, лупил. Кажется, я знаю, кто забьет норвежцам. А Сорокин при такой нагрузке точно сохранит свежесть — вернется в свой ЦСКА с олимпийской медалью. Надеюсь, дадут, а не обойдутся, как с Николаем Ивановичем Хабибулиным в 92-м. Когда медаль третьего вратаря забрал главный тренер Виктор Тихонов…

Сергей МОЗЯКИН (слева) Reuters

ЧТО ИСКАЛ МОЗЯКИН?

Олег Знарок рассматривал трибуны поверх корреспондентских голов — выискивал, должно быть, Леонида Слуцкого, приехавшего на тренировку днем раньше. Не нашел — и вернулся к хоккею.

Вот шагает ко льду Николай Прохоркин. Смеется, уже в курсе новостей:

— Что, еще стекло высадили? Снова то же?

Коля матч со Словенией, выигранный 8:2, умудрился завершить с личным показателем «-2». Зато следующая игра, против США, была его. Два гола! Тотчас оживились журналы для дам: «24-летний хоккеист стал мировой звездой. Прохоркина называют настоящим красавцем: высокий рост, прекрасные физические данные и обворожительная улыбка. Известно, что Николай с детства занимается хоккеем, он обладатель самых престижных спортивных кубков…».

Боже. У меня чай носом хлынул.

Вот стоит, опершись на клюшку, Илья Петрович Воробьев. Тот человек, за которого радуюсь особенно. На чемпионате мира-2010 в Кельне Воробьев был в сборной России. Ну, как «был»? Помогал разобраться в Германии с вещами. Переводил. Сам только-только закончил играть.

Помню, расспрашивал его, улучив минутку:

— Самая необычная просьба, с которой к вам обратились?

— Саше Овечкину новый шлем доставляли откуда-то из Мюнхена, за день до игры должен был привезти какой-то словак. Вот это — самое экзотическое. Надо было срочно организовать доставку.

Уже тогда я понял — Воробьев далеко пойдет. Умница, сам прекрасно играл. Дрался бесстрашно с самыми лютыми тафгаями немецкой лиги. За шлемы для Овечкина отвечать будет недолго, найдется для него дело серьезнее.

Прошло восемь лет — Илья Петрович и лучшим тренером России стал, и Кубок Гагарина выиграл, и вот — в сборной на Олимпиаде. Понятно, не шлемами заведует.

Вот идут Шипачев с Витолиньшем. Даже сейчас, за пять минут до начала тренировки, Вадима подбадривают: ну и что с того, что оказался в запасе? Все можно перевернуть. За черной полосой сам знаешь, что идет.

Мозякин шарит глазами по льду, что-то высматривает. Я подумал: линзу потерял. Или сережку. Но наш десятый номер — человек старой закалки. Ни татуировок, ни сережек. Хотя за татуировки не поручусь. Наверное, осколки вчерашнего окна высматривал. Им же и высаженного. Очень уж хорошо разлетались. Найдет и заберет в домашнюю коллекцию — обложит ими какую-нибудь памятную шайбу в «уголке славы».

Последним идет Киселевич. А я начинаю со скуки считать рыжих в этой команде. Жамнов — раз. Телегин — два. Гавриков, Марченко, Андронов. Никита Нестеров — условно рыжий. Близок. Это ж надо, чтоб столько собралось! Помните рассказ Конан-Дойля «Союз рыжих»? Тот же случай!

Наверное, это хорошо. В каждой команде должен быть рыжий на счастье.

Харийс ВИТОЛИНЬШ Спорт-Экспресс

ПЕРЕЕХАЛ, ПОМЕНЯЛСЯ…

Смотрю на Павла Дацюка — идет вразвалку, как медвежонок. А выпусти его на лед — порвет любого! Днем раньше в эстафете Павел был первым. До этого в матче с США набегал больше всех. Молод не только душой.

Подъезжает к бортику Андронов — одной клюшкой из большой связки подцепляет и вытаскивает другую. Точно знает, какая нужна. Вот это отношение к инструменту. А может, у Андронова их всего две — одна пожестче, другая учебная. Словно в фильме «Копейка»: «Было у меня две рубахи — одна холщовая, на каждый день, другая фланелевая, выходная…».

Я смотрю во всех глаза за Войновым — знает ли, что за буря разразилась с утра пораньше? Что американцы припомнили все проказы Славы в Лос-Анджелесе? Вроде нет — Войнов даже улыбчив. Что случается нечасто. А может, мы просто не видим улыбку за бородой.

Жамнов говорит что-то настолько смешное, что Никита Нестеров чуть на лед не садится от смеха. Вы попробуйте рассмешить Нестерова. А Жамнову — удалось.

Я подхожу ближе, склоняюсь над стеклом — может, зацеплю окончание разговора? Но попадаю только на экстренное собрание вокруг Витолиньша. Тот бойко вычерчивает что-то на макете — тут же подтирая рукавом.

— Атака с ходу, бросок! — доносится до меня. — Переехал, поменялся…

Чертит такое замысловатое, что мне становится страшно. А вдруг забудут одно из этих «поменялся» — и что, вся система обрушится? Ничего не выйдет? Уф-ф, лучше об этом не думать.

Мозговое напряжение такое, что во ангаре поблекли разом лампы. Стало как-то камерно, интимно. Пробежали тени по углам…

Никто из репортеров не смотрит на лед — все уткнулись в ноутбуки, строчат и стирают, строчат и стирают. У каждого не спит внутренний редактор. Им хорошо, у них мысли. У меня же — только соображения.

Оттого смотрю во все глаза, что творится там, на льду. Где свои драмы, свои спектакли. Вот Витолиньш показывает Илье Воробьеву, как падает кто-то. Изображает, тыкает клюшкой в собственную ногу. Возможно, кого-то стыдит.

Василий Кошечкин приподнимает ненадолго шлем продышаться. Вижу, как сходит с него семь потов. Даже свитер весь в испарине. Такой мокрый — и на льду. Внимание, опасно! Ему б побегать, отогреться — но бегают другие. В этих забегах с резкой остановкой чудо как хорош Илья Ковальчук. В голевой погоне за Анатолием Фирсовым ему это может пригодиться.

Плей-офф хоккейного турнира Олимпиады Спорт-Экспресс

Юрий ГОЛЫШАК

из Пхенчхана.