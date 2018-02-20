Союз рыжих: как сборная России готовится к плей-офф Олимпиады
Спецкор «СЭ» побывал на очередной тренировке сборной России и на предварявшем ее матче Словакия — США.
БЕЗ БУКВЫ «Ю» — КАК БЕЗ ЧУВСТВА ЮМОРА
Привыкнуть в Корее можно ко всему. К белому солнцу меж мачт стадиона. К такой ранней весне. Привыкнуть и полюбить.
Не привыкнем мы — так привыкнут к нам.
Я не доверяю собственной памяти — кидаюсь в Google. Точно ли Ларионов из пятидесятых по году рождения? Нет, 1960-го. 57 лет. Выглядит свежее Прохоркина. Ему здесь хорошо.
Хорошо Леониду Слуцкому, внезапно опять заполнившему полосы газет. Какие надо иметь свежие мозги, чтоб паузу в работе заполонить путешествием на край света! Вот захотелось человеку впервые в жизни увидеть Олимпиаду — он увидел. Оттого абсолютно счастлив. Ходит, напевает.
Матч женщин смотрел из ложи прессы — я все приглядывался: будет качаться, нет? Не качался. Но
К
Чем менять «ю» — не приложу ума.
Невозможно привыкнуть к корейской пище — с завтрака бежим с Рабинером вприпрыжку. Хоть в квартирке нашей два санузла. Блокируем оба — а посреди комнаты стоит с зубной щеткой в руках растерянный корреспондент Зеленов, выпускник МГИМО:
— Два обозревателя создали патовую ситуацию…
ГДЕ ЖЕ ВАШИ БАРАНКИ?
Зато хоккей все искупает.
На «разогреве» у сборной России шикарный матч: внезапно сошлись за полтора часа до нашей тренировки словаки с американцами. Играют на вылет, шутки закончились.
Эх, словаки, словаки. Вы ж здорово играли. Где же ваши Баранки? Что ты наловил, наш старый друг Лацо? Я ехал на этот матч, не сомневаясь, кто победит. А вот смышленый корреспондент Рабинер сомневался:
— Э, нет! Американцы включаются с
Действительно, другая. Видел бы я такую Америку до Олимпиады, всерьез всполошился бы: как с ней играть?
Словаки встрепенулись не просто поздно: заиграли, забегали, когда уже можно было прогревать двигатели чартера до Братиславы. Хорошо нам знакомый Петер Чересняк запустил шайбу под перекладину, словно гайку из рогатки. Штаты пропустили в меньшинстве, утерлись — и продолжили давить как ни в чем не бывало. А у Словакии пятак на удивление дырявый. Что с нею случилось после победы над Россией? Отличная же команда, играющая. С именами. А вот оно как: сначала сдуваются в матче со «словенами», как выражается Харийс Витолиньш. Потом с Америкой, которая привезла на Олимпиаду бродячий цирк вместо состава.
Я вижу это своими глазами из последнего ряда: Словакию рвут на части. На полоски с американского флага. Еще и тренер США сверкает очами от борта: больше забивать, больше. Иначе снова
Всякая передача
Словаки корячились, убивались на льду — но все
Вот ведь ирония судьбы — у сборной России толком ничего не началось на этой Олимпиаде, а обыгравшие нас словаки уже собирают чемоданы. Да и обыграли только нас.
ДУШЕРАЗДИРАЮЩИЙ СКРИП СОРОКИНА
Перемещаюсь в тренировочный ангар к нашим поближе.
— Два стекла разбили, — докладывают мне. — Причем одно — как раз на том месте, где Мозякин отличился.
Стекла в этом ангаре опадают, как биткоин. Днем раньше отличился Мозякин. Видите, Зинэтула Хайдарович, какая сила в этих руках? А вы говорили…
Все — до единого! — хоккеисты чешской сборной подходят к журналистам.
Кажется, если попросишь найти переводчика — самая сборная Чехии кинется его искать. А что такого? Есть же Роман Червенка, говорящий только на чешском. А
Чехи любезны — тем удивительнее отказ Коваржа из «Магнитки» коллеге Рабинеру. Поговорив со своими, нас обошел по дуге.
— Первая реакция была — позвонить Мишукову (пресс-атташе «Металлурга». — Прим. «СЭ»), нажаловаться. Но вспомнил о разнице во времени… — горюет Игорь Яковлевич.
— Да пиши прямо в «Фитиль», — наставляю я.
У нас «Коваржей» тоже хватает — вот, например, Василий Кошечкин. Кажется, даже по коридорам ходит в шлеме. Чтоб только не говорить перед диктофонами. Как видит корреспондента — тут же шлем. Вот вам.
Зато на тренировки выкатывается первым. Наверное, это важнее. Растягивается по центру площадки у бортика, мы всей своей репортерской трибункой подтягиваемся ближе — Вася смотрит неодобрительно. Естественно, немедленно опускает забрало. Не достучаться до этой души.
Зато Илья Сорокин прямо перед нами выдает спектакль — настоящий танец на льду. С таким скрипением коньками, что уши вянут. Казалось, кровь брызнет из барабанных перепонок. Илья, прекратите немедленно.
Видно, и Барабанову стало невмоготу — отправил Сорокина в ворота, принялся обстукивать шайбой.
Кстати, похож на Капризова. Не все здесь в Пхенчхане прошли «тест Лидогостера», ох, не все. Как раз на связке Капризов — Барабанов и ломались. Как говорится, я не Федор.
Уложил Барабанов перед собой шайб килограмм на восемь. Лупил, лупил, лупил. Кажется, я знаю, кто забьет норвежцам. А Сорокин при такой нагрузке точно сохранит свежесть — вернется в свой ЦСКА с олимпийской медалью. Надеюсь, дадут, а не обойдутся, как с Николаем Ивановичем Хабибулиным в 92-м. Когда медаль третьего вратаря забрал главный тренер Виктор Тихонов…
ЧТО ИСКАЛ МОЗЯКИН?
Олег Знарок рассматривал трибуны поверх корреспондентских голов — выискивал, должно быть, Леонида Слуцкого, приехавшего на тренировку днем раньше. Не нашел — и вернулся к хоккею.
Вот шагает ко льду Николай Прохоркин. Смеется, уже в курсе новостей:
— Что, еще стекло высадили? Снова то же?
Коля матч со Словенией, выигранный 8:2, умудрился завершить с личным показателем «-2». Зато следующая игра, против США, была его. Два гола! Тотчас оживились журналы для дам: «24-летний хоккеист стал мировой звездой. Прохоркина называют настоящим красавцем: высокий рост, прекрасные физические данные и обворожительная улыбка. Известно, что Николай с детства занимается хоккеем, он обладатель самых престижных спортивных кубков…».
Боже. У меня чай носом хлынул.
Вот стоит, опершись на клюшку, Илья Петрович Воробьев. Тот человек, за которого радуюсь особенно. На чемпионате мира-2010 в Кельне Воробьев был в сборной России. Ну, как «был»? Помогал разобраться в Германии с вещами. Переводил. Сам
Помню, расспрашивал его, улучив минутку:
— Самая необычная просьба, с которой к вам обратились?
— Саше Овечкину новый шлем доставляли
Уже тогда я понял — Воробьев далеко пойдет. Умница, сам прекрасно играл. Дрался бесстрашно с самыми лютыми тафгаями немецкой лиги. За шлемы для Овечкина отвечать будет недолго, найдется для него дело серьезнее.
Прошло восемь лет — Илья Петрович и лучшим тренером России стал, и Кубок Гагарина выиграл, и вот — в сборной на Олимпиаде. Понятно, не шлемами заведует.
Вот идут Шипачев с Витолиньшем. Даже сейчас, за пять минут до начала тренировки, Вадима подбадривают: ну и что с того, что оказался в запасе? Все можно перевернуть. За черной полосой сам знаешь, что идет.
Мозякин шарит глазами по льду,
Последним идет Киселевич. А я начинаю со скуки считать рыжих в этой команде. Жамнов — раз. Телегин — два. Гавриков, Марченко, Андронов. Никита Нестеров — условно рыжий. Близок. Это ж надо, чтоб столько собралось! Помните рассказ
Наверное, это хорошо. В каждой команде должен быть рыжий на счастье.
ПЕРЕЕХАЛ, ПОМЕНЯЛСЯ…
Смотрю на Павла Дацюка — идет вразвалку, как медвежонок. А выпусти его на лед — порвет любого! Днем раньше в эстафете Павел был первым. До этого в матче с США набегал больше всех. Молод не только душой.
Подъезжает к бортику Андронов — одной клюшкой из большой связки подцепляет и вытаскивает другую. Точно знает, какая нужна. Вот это отношение к инструменту. А может, у Андронова их всего две — одна пожестче, другая учебная. Словно в фильме «Копейка»: «Было у меня две рубахи — одна холщовая, на каждый день, другая фланелевая, выходная…».
Я смотрю во всех глаза за Войновым — знает ли, что за буря разразилась с утра пораньше? Что американцы припомнили все проказы Славы в
Жамнов говорит
Я подхожу ближе, склоняюсь над стеклом — может, зацеплю окончание разговора? Но попадаю только на экстренное собрание вокруг Витолиньша. Тот бойко вычерчивает
— Атака с ходу, бросок! — доносится до меня. — Переехал, поменялся…
Чертит такое замысловатое, что мне становится страшно. А вдруг забудут одно из этих «поменялся» — и что, вся система обрушится? Ничего не выйдет?
Мозговое напряжение такое, что во ангаре поблекли разом лампы. Стало
Никто из репортеров не смотрит на лед — все уткнулись в ноутбуки, строчат и стирают, строчат и стирают. У каждого не спит внутренний редактор. Им хорошо, у них мысли. У меня же — только соображения.
Оттого смотрю во все глаза, что творится там, на льду. Где свои драмы, свои спектакли. Вот Витолиньш показывает Илье Воробьеву, как падает
Василий Кошечкин приподнимает ненадолго шлем продышаться. Вижу, как сходит с него семь потов. Даже свитер весь в испарине. Такой мокрый — и на льду. Внимание, опасно! Ему б побегать, отогреться — но бегают другие. В этих забегах с резкой остановкой чудо как хорош Илья Ковальчук. В голевой погоне за Анатолием Фирсовым ему это может пригодиться.
Юрий ГОЛЫШАК
из Пхенчхана.
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