Определились четвертьфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде

Путевку в полуфинал получат победители пар:

Чехия — США,

Россия — Норвегия,

Швеция — Германия,

Канада — Финляндия

В случае победы над норвежцами российские хоккеисты сыграют с чехами или американцами. На групповом этапе команде Олега Знарка удалось обыграть сборную США со счетом 4:0.

Действующим олимпийским чемпионом является сборная Канады. На Играх в Сочи «кленовые листья» завоевали золотые медали, в финале обыграв команду Швеции. Бронза досталась сборной Финляндии, которая на стадии четвертьфинала выбила из турнира россиян.