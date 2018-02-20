Определились четвертьфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде
По итогам квалификационного этапа определились участники четвертьфинала хоккейного олимпийского турнира. Все четыре встречи состоятся 21 февраля.
Путевку в полуфинал получат победители пар:
Чехия — США,
Россия — Норвегия,
Швеция — Германия,
Канада — Финляндия
В случае победы над норвежцами российские хоккеисты сыграют с чехами или американцами. На групповом этапе команде Олега Знарка удалось обыграть сборную США со счетом 4:0.
Действующим олимпийским чемпионом является сборная Канады. На Играх в Сочи «кленовые листья» завоевали золотые медали, в финале обыграв команду Швеции. Бронза досталась сборной Финляндии, которая на стадии четвертьфинала выбила из турнира россиян.
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