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20 февраля 2018, 19:47 | Хоккей | Lenta.Ru

Определились четвертьфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде

По итогам квалификационного этапа определились участники четвертьфинала хоккейного олимпийского турнира. Все четыре встречи состоятся 21 февраля.

Путевку в полуфинал получат победители пар:

Чехия — США,
Россия — Норвегия,
Швеция — Германия,
Канада — Финляндия

В случае победы над норвежцами российские хоккеисты сыграют с чехами или американцами. На групповом этапе команде Олега Знарка удалось обыграть сборную США со счетом 4:0.

Действующим олимпийским чемпионом является сборная Канады. На Играх в Сочи «кленовые листья» завоевали золотые медали, в финале обыграв команду Швеции. Бронза досталась сборной Финляндии, которая на стадии четвертьфинала выбила из турнира россиян.

© Ньюстюб
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