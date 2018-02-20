Пайффер: Судейской комиссии не хватило мужества, чтобы изменить решение
Немецкий биатлонист Арнд Пайффер выразил недовольство итогом смешанной эстафеты на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
Спортсмены из Германии пришли к финишу четвёртыми, но при этом направили протест в судейскую комиссию Международного союза биатлонистов. По их мнению, итальянец Доминик Виндиш нарушил правила в финишном створе, что позволило его сборной завоевать бронзовые медали, но протест был отклонён.
«По правде говоря, я не ожидал, что будет принято такое решение. На мой взгляд, судейской комиссии не хватило мужества для того, чтобы изменить расклад. Итальянец нарушил правила в финишном створе, но при этом нет никаких последствий. Виндиш был быстрее, но опередил меня за счёт нарушения. Это очень плохо, ведь в будущем любой спортсмен решит, что может безболезненно менять коридор в финишном створе», — цитирует немца Олимпийский канал.
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|20.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад
|01:08.34,3
|2
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+20,9
|3
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+26,9
|4
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер
|+27,2
|5
|Беларусь
|Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
|+55,5
|6
|Финляндия
|Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало
|+01.03,9
|7
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима
|+01.12,1
|8
|Чехия
|Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+01.39,3
|9
|Россия
|Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ
|+02,14
|10
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард
|+02.22,0