Пайффер: Судейской комиссии не хватило мужества, чтобы изменить решение

Спортсмены из Германии пришли к финишу четвёртыми, но при этом направили протест в судейскую комиссию Международного союза биатлонистов. По их мнению, итальянец Доминик Виндиш нарушил правила в финишном створе, что позволило его сборной завоевать бронзовые медали, но протест был отклонён.



«По правде говоря, я не ожидал, что будет принято такое решение. На мой взгляд, судейской комиссии не хватило мужества для того, чтобы изменить расклад. Итальянец нарушил правила в финишном створе, но при этом нет никаких последствий. Виндиш был быстрее, но опередил меня за счёт нарушения. Это очень плохо, ведь в будущем любой спортсмен решит, что может безболезненно менять коридор в финишном створе», — цитирует немца Олимпийский канал.