Тренировка России и битва Канады: кто и с кем сыграет в четвертьфинале

Чехия — США

Если до начала Олимпиады фаворит этой пары не был бы таким очевидным, то сейчас время расставило всё по своим местам: сборная США оказалась не в полной боевой готовности в Пхёнчхане. В прогнозах на групповую стадию мы отмечали, что россиянам повезло с группой, что американцы не соответствуют месту в рейтинге, но всё же предполагали, что дружина Тони Гранато сможет занять второе место в квартете. Но грозные и бойкие словенцы, уступившие норвежцам в квалификации, не позволили американской команде встать сразу позади россиян. Да, американцы уверенно прошли квалификацию плей-офф, однако показательнее был групповой этап. И если после поединка против сборной Словении могли быть оправдания неудачному результату, дескать, настрой не оказался соответствующим статусу турнира, ещё и игра стала дебютной, то противостояние с россиянами продемонстрировало реальные возможности американцев наилучшим образом.

Чехи не показывают ничего выдающегося, зато идут по турнирному пути без осечек. Свой пока главный матч на Олимпиаде они выиграли, хотя нельзя сказать, что во встрече с канадцами победу они заслужили больше. Но в этом и преимущество чешской команды. Они не транжирят свои моменты. Также грамотно используют численное преимущество в матчах с соперниками, уступающими в классе. Иными словами, делают то, что и нужно крепкой сборной, не располагающей яркими звёздами в ростере. Европейский коллектив не выглядит непреодолимым препятствием для сильного оппонента, но вряд ли американцы сейчас таким являются. «Звёздно-полосатым» нужно придумывать что-то экстраординарное. Шансы на выход в полуфинал невелики.

Россия — Норвегия

Россиянам досталась самая слабая сборная по итогам группового этапа, не считая хозяев соревнований. Чудеса в жизни случаются. Белорусы обыграли в четвертьфинале ОИ-2002 шведов, шедших прежде без поражений. Однако такое редко происходит. Сборная Россия уже проигрывала на этом турнире словакам, но то был первый матч на турнире. Да и сборная Словакии сильнее норвежцев. Норвегия проиграла всем командам своего квартета. Удалось одолеть словенцев в квалификации плей-офф, и попадание в четвертьфинал уже можно считать безусловным успехом. Победа была добыта за пределами основного времени. То есть можно говорить о том, что дружина Петтера Торесена примерно равна той, что уступила нашей сборной в группе со счётом 2:8.

А россияне сделали выводы из поражения и провели затем два прекрасных поединка, в которых у противников шансов практически не было. Отрадно то, что в каждой из игр находились новые лидеры. Уже по ходу этой Олимпиады стало понятно, что забивать способно каждое звено. Два дубля подряд оформил Илья Ковальчук. Найдено применение лучшим качествам Сергея Мозякина. В такой ситуации норвежцам будет очень сложно что-то противопоставить сборной России.

Канада — Финляндия

Самая непредсказуемая пара четвертьфинала. Обе сборные добрались до этой стадии без видимых трудностей, потерпев на групповом этапе по одному поражению. Однако североамериканский коллектив пробился в плей-офф напрямую. Перед началом Олимпиады фаворитом оказались бы финны. Сейчас ситуация поменялась. Сборная Финляндия уверенно прошлась по немцам и норвежцам, но даже в этих встречах пропускала. Проблемы в обороне проявились в дальнейшем отчётливее. Финны уступили в борьбе за первое место и сыграли дополнительный матч в квалификации плей-офф, где корейцы впервые по ходу турнира забросили две шайбы. Никто не станет отрицать, что у финской национальной команды в атаке дела идут прекрасно. Хотя шведы уже показали, что и с финским нападением реально справляться.

А противостоять им будут агрессивные североамериканцы. Канадцы весьма достойно представляют сборную и без игроков НХЛ. В поединках, где потери не ожидались, ничего сверхъестественного не произошло, а в игре с чехами сборная Канады вела в счёте, но уступила в серии буллитов. Хотя действующим олимпийским чемпионам удалось перебросать оппонента во всех трёх периодах. У канадской дружины очень сильное большинство, которое выстреливало против каждого из квартета. Финны не уступают сопернику в классе, но в таких матчах это не главное. За счёт скорости и движения североамериканцы могут достичь небольшого преимущества. Но шансы приблизительно равны.

Швеция — Германия

Команды уже встречались на групповой стадии. Тот матч закончился со счётом 1:0 в пользу шведов. Однако он не говорит об интриге в противостоянии. Даже защитник немецкой сборной Бьёрн Крупп отмечал, что и 0:1 хорошо для немцев. Там единственная шайба была заброшена уже на третьей минуте.

Немцы не выигрывали на этой Олимпиаде в основное время. Они и в квалификационном матче против сборной Швейцарии фаворитами не были. Поэтому Марко Штурм уже может быть доволен, что удалось дважды совладать с противниками, которые по уровню примерно сопоставимы.

А шведы куда выше классом. Они в полном порядке. Ещё до старта игр в Южной Корее существовали определённые сомнения по поводу медальных амбиций скандинавов: шведская команда по делу уступила канадцам со счётом 1:4 в товарищеском матче. Но три матча в Пхёнчхане показали, что всё шло согласно намеченному плану. У шведов лучшая оборона на Олимпиаде. Коллектив Рикарда Грёнборга пропустил всего одну шайбу в трёх играх. Есть трудности с реализацией численного преимущества: шведы забрасывали в группе только в равных составах. Однако эта проблема не помешала одолеть финнов. Исход противостояния сложно считать тайной уже сейчас. Вопрос только в том, сумеют ли шведы в третий раз на турнире отыграть на ноль.

Турнирные расклады

Если не случится сенсаций в четвертьфинальных парах, то в полуфинале сборная России встретится с чешской командой. Если финны не избавятся от своих проблем, то в другой паре выяснят отношения шведы и канадцы. Очень красивым был бы финал Россия — Канада, однако родоначальникам хоккея вряд ли будет по силам одолеть две скандинавские команды подряд. Предположим, что сборные Чехии и Канады сыграют в матче за бронзовые награды. А более вероятным видится финал Россия — Швеция, где лучшее нападение столкнётся с сильнейшей защитой на Олимпиаде.