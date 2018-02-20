Губерниев: У меня много информации о грядущих переменах

«Мне кажется, что даже если бы Меланья Трамп сейчас сказала, что она разводится и будет бесконечно переживать за Бабикова с российским флагом, не знаю, насколько это могло бы воодушевить Антона. Но я хочу сказать, что мы отдаём себе отчёт в том, что у нас нет цельной команды. Мы каждый раз с этим сталкиваемся. В лыжах много групп, а команда есть, а в биатлоне групп мало, а команды — нет. Поэтому дальше важным моментом будет объединение. Нам не хватало общения в публичном поле между ребятами, которые здесь, и которые не приехали, как это было у лыжников.

Хотелось бы, чтобы команда проявила больший характер. Девчонки после гонки говорили, что у них есть силы для дальнейших стартов. Какие дальнейшие старты? Олимпиада закончилась. Нужно было показывать результат здесь и сейчас. Я спортсменов не виню, они готовы так, как их натренировали, но у лыжников стержень крепче. Желаю биатлонистам создать такую же мощную команду. Не буду выдавать всех секретов, но у меня есть много информации о грядущих переменах. Биатлон в них нуждается. И они будут", — написал Губерниев в своей колонке на «Чемпионате».

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