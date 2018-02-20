Губерниев: У меня много информации о грядущих переменах
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что в сборной России по биатлону нет единой команды, а также намекнул на грядущие перемены.
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«Мне кажется, что даже если бы Меланья Трамп сейчас сказала, что она разводится и будет бесконечно переживать за Бабикова с российским флагом, не знаю, насколько это могло бы воодушевить Антона. Но я хочу сказать, что мы отдаём себе отчёт в том, что у нас нет цельной команды. Мы каждый раз с этим сталкиваемся. В лыжах много групп, а команда есть, а в биатлоне групп мало, а команды — нет. Поэтому дальше важным моментом будет объединение. Нам не хватало общения в публичном поле между ребятами, которые здесь, и которые не приехали, как это было у лыжников.
Хотелось бы, чтобы команда проявила больший характер. Девчонки после гонки говорили, что у них есть силы для дальнейших стартов. Какие дальнейшие старты? Олимпиада закончилась. Нужно было показывать результат здесь и сейчас. Я спортсменов не виню, они готовы так, как их натренировали, но у лыжников стержень крепче. Желаю биатлонистам создать такую же мощную команду. Не буду выдавать всех секретов, но у меня есть много информации о грядущих переменах. Биатлон в них нуждается. И они будут", — написал Губерниев в своей колонке на «Чемпионате».
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|20.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад
|01:08.34,3
|2
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+20,9
|3
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+26,9
|4
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер
|+27,2
|5
|Беларусь
|Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
|+55,5
|6
|Финляндия
|Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало
|+01.03,9
|7
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима
|+01.12,1
|8
|Чехия
|Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+01.39,3
|9
|Россия
|Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ
|+02,14
|10
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард
|+02.22,0