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20 февраля 2018, 20:32 | Биатлон | Чемпионат.com

Губерниев: У меня много информации о грядущих переменах

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев выразил мнение, что в сборной России по биатлону нет единой команды, а также намекнул на грядущие перемены.

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© РИА "Новости"

«Мне кажется, что даже если бы Меланья Трамп сейчас сказала, что она разводится и будет бесконечно переживать за Бабикова с российским флагом, не знаю, насколько это могло бы воодушевить Антона. Но я хочу сказать, что мы отдаём себе отчёт в том, что у нас нет цельной команды. Мы каждый раз с этим сталкиваемся. В лыжах много групп, а команда есть, а в биатлоне групп мало, а команды — нет. Поэтому дальше важным моментом будет объединение. Нам не хватало общения в публичном поле между ребятами, которые здесь, и которые не приехали, как это было у лыжников.

Хотелось бы, чтобы команда проявила больший характер. Девчонки после гонки говорили, что у них есть силы для дальнейших стартов. Какие дальнейшие старты? Олимпиада закончилась. Нужно было показывать результат здесь и сейчас. Я спортсменов не виню, они готовы так, как их натренировали, но у лыжников стержень крепче. Желаю биатлонистам создать такую же мощную команду. Не буду выдавать всех секретов, но у меня есть много информации о грядущих переменах. Биатлон в них нуждается. И они будут", — написал Губерниев в своей колонке на «Чемпионате».
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1.
Франция
2.
Норвегия
3.
Италия
20.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Франция Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад 01:08.34,3
2 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +20,9
3 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +26,9
4 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер +27,2
5 Беларусь Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин +55,5
6 Финляндия Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало +01.03,9
7 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима +01.12,1
8 Чехия Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +01.39,3
9 Россия Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ +02,14
10 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард +02.22,0
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Биатлон

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