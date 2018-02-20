К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Сейчас каждая игра — финал, — заявил Третьяк. — На любую встречу надо настраиваться. Мне кажется, Норвегия лучше Словении, потому что у каждого в подсознании сидит, что мы уже обыграли словенцев с крупным счетом. Команда еще сильнее будет готовиться. Мы сделали выводы и понимаем, что здесь нет слабых соперников.

— Как болельщики должны вести себя во время игры нашей сборной?

— Орать и кричать. На большом стадионе все игрокам слышно. Кстати, мне очень нравилось, когда болели и против меня в 80-х. Стоило дотронуться до шайбы, как 20 тысяч человек ахали. Ты чувствуешь, что ты в игре. Единственная проблема — не можешь подсказать защитникам из-за шума.

— Каковы впечатления в целом от Игр?

— Четыре Олимпиады я видел как спортсмен, восемь — как тренер, а еще летние — как член комиссии МОК. К сожалению, эта отличается — у нас нет флага.

— Как вам хоккей на Играх?

— Олимпийский турнир непредсказуем. Игр не так много, и каждая приносит сюрпризы.

— Что скажете об игре нашей сборной?

— С американцами видел настоящий хоккей, достойный Игр и любого чемпионата мира. Пока это украшение Олимпиады. Матч был достойный при переполненных трибунах.

Игроки сборной России празднуют гол Reuters

— Сборной России повезло с сеткой.

— Я бы так не сказал. Здесь нет слабых соперников. Мы также думали в 1980-м году с американцами, которых обыграли в товарищеском матче перед турниром 10:3. На Олимпиаде не смогли ничего с ними сделать — вратарь стал удачно играть, шайба не шла в ворота. Неизвестно, с кем лучше играть. Вы думаете, с Норвегией будет так просто? Представляете, они впервые в жизни попали в четвертьфинал Олимпиады и теперь будут зубами цепляться за результат.

— Каких ошибок стоит избегать?

— Ребята сделали выводы после поражения, и мы это увидели в играх с США и Словенией. Осталось всего три игры, и на каждую надо выходить с серьезной боеготовностью.

— Кого выделите в составе?

— Не хочу никого выделять. У нас команда выигрывает вместе с тренером. Каждое звено решает свое задачу. Например, Андронов и Телегин отлично играют в защите, их задача — чтобы сборная не пропускала. Команда не должна быть составлена только из звезд. Кому-то надо патроны подносить, кто-то забивать — у каждого свое амплуа.

— Игра каких команд впечатлила, кроме России?

— Финны, канадцы, шведы и американцы.

Женская сборная России в полуфинале против Канады AFP 2018

— Что скажете о женской сборной?

— Наши девчонки — молодцы, ложились под шайбу, впервые прошли в полуфинал и отомстили швейцаркам, выбивших их в Сочи. Когда я пришел в раздевалку, они были такие счастливые!

— А как вам наш соперник по матчу за третье место — сборная Финляндии?

— Смотрел их матч с Америкой — очень хорошая команда. Женский хоккей, как и молодежный непредсказуем. Очень много ошибок, и уступить можно за пять минут. Хоккей интересный и своеобразный, но девчонки отдают себя игре полностью.

— Позволят ли на закрытие Олимпиады выйти с российским флагом?

— Будем надеяться. Всегда надо верить в хорошее.

Плей-офф хоккейного турнира Олимпиады Спорт-Экспресс

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, Дмитрий СИМОНОВ

из Пхенчхана.