Эшли Вагнер ставит на Медведеву и ничего не говорит о Загитовой

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Также Вагнер обратила внимание на Мираи Нагасу из США, итальянку Каролину Костнер и канадку Кэтлин Осмонд. Отметим, что Вагнер ни слова не сказала о еще одной россиянке — чемпионке Европы-2018 и серебряном призере Олимпиады в командном турнире Алине Загитовой.

— Евгения Медведева практически непобедима несколько лет, и это должна быть ее медаль, — сказала Вагнер в интервью Олимпийскому каналу. — Но есть несколько более молодых девочек, которые подбираются и голодны до побед. Посмотрим, сможет ли она их обойти.

Многое будет зависеть от тройного акселя. Мираи Нагасу стала первой американкой, сумевшей выполнить его на Олимпиаде. И это дает ей преимущество.

Каролина Костнер — самая артистичная фигуристка за последние несколько поколений. Она одна из моих любимых фигуристок.

Темной лошадкой будет Кейтлин Осмонд. Она очень сильная спортсменка, но многое будет зависеть от психологии. Если она настроится, то однозначно попадет на подиум.

Женское фигурное катание движется в направлении «техники». Россияне повышают планку, и это невероятно. Повышение технической планки — это хорошо, но с другой стороны, снижается артистичность. Надеюсь, мы не утратим ее.