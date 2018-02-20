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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 10 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 8
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20 февраля 2018, 18:50 | Биатлон | Чемпионат.com

Мартен Фуркад: Мы продолжаем славные традиции французского биатлона

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад поделился впечатлениями от победы в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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© AFP 2018

«Сегодня я бы не хотел говорить о цифрах и личных достижениях. Это приключение команды, которое началось здесь, в Пхёнчхане, в 2009 году. Тогда наша сборная выиграла смешанную эстафету. Здорово, что мы продолжаем славные традиции французского биатлона. У нас появляются новые чемпионы. Сегодня очень эмоциональный момент. У нас индивидуальный вид спорта, поэтому мы боремся за личные награды, но когда ты побеждаешь с командой, то это даже ещё более особенный момент. Это очень красивая история.

Когда смешанная эстафета только появилась, то не так много стран были заинтересованы в ней. Но с 2010—2012 годов отношение к этому виду изменилось. Это самая важная командная гонка, а также самая сложная с точки зрения победы, — приводит слова Фуркада Олимпийский канал.
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1.
Франция
2.
Норвегия
3.
Италия
20.02.2018 14:15 Олимпийский турнир Смешанная эстафета (микст)
М Страна Спортсмены Результат
1 Франция Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад 01:08.34,3
2 Норвегия Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен +20,9
3 Италия Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш +26,9
4 Германия Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер +27,2
5 Беларусь Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин +55,5
6 Финляндия Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало +01.03,9
7 Украина Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима +01.12,1
8 Чехия Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж +01.39,3
9 Россия Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ +02,14
10 Австрия Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард +02.22,0
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Биатлон

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