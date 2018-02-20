Мартен Фуркад: Мы продолжаем славные традиции французского биатлона

«Сегодня я бы не хотел говорить о цифрах и личных достижениях. Это приключение команды, которое началось здесь, в Пхёнчхане, в 2009 году. Тогда наша сборная выиграла смешанную эстафету. Здорово, что мы продолжаем славные традиции французского биатлона. У нас появляются новые чемпионы. Сегодня очень эмоциональный момент. У нас индивидуальный вид спорта, поэтому мы боремся за личные награды, но когда ты побеждаешь с командой, то это даже ещё более особенный момент. Это очень красивая история.

Когда смешанная эстафета только появилась, то не так много стран были заинтересованы в ней. Но с 2010—2012 годов отношение к этому виду изменилось. Это самая важная командная гонка, а также самая сложная с точки зрения победы, — приводит слова Фуркада Олимпийский канал.