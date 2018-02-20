Мартен Фуркад: Мы продолжаем славные традиции французского биатлона
Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад поделился впечатлениями от победы в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пхёнчхане.
«Сегодня я бы не хотел говорить о цифрах и личных достижениях. Это приключение команды, которое началось здесь, в Пхёнчхане, в 2009 году. Тогда наша сборная выиграла смешанную эстафету. Здорово, что мы продолжаем славные традиции французского биатлона. У нас появляются новые чемпионы. Сегодня очень эмоциональный момент. У нас индивидуальный вид спорта, поэтому мы боремся за личные награды, но когда ты побеждаешь с командой, то это даже ещё более особенный момент. Это очень красивая история.
Когда смешанная эстафета только появилась, то не так много стран были заинтересованы в ней. Но с 2010—2012 годов отношение к этому виду изменилось. Это самая важная командная гонка, а также самая сложная с точки зрения победы, — приводит слова Фуркада Олимпийский канал.
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|20.02.2018 14:15
|Олимпийский турнир
|Смешанная эстафета (микст)
|М
|Страна
|Спортсмены
|Результат
|1
|Франция
|Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон, Симон Дестье, Мартен Фуркад
|01:08.34,3
|2
|Норвегия
|Марта Ольсбу, Тирил Экхофф, Йоханнес Бе, Эмиль Хегле Свендсен
|+20,9
|3
|Италия
|Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш
|+26,9
|4
|Германия
|Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Эрик Лессер, Арнд Пайффер
|+27,2
|5
|Беларусь
|Надежда Скардино, Дарья Домрачева, Сергей Бочарников, Владимир Чепелин
|+55,5
|6
|Финляндия
|Лаура Тойванен, Кайса Мякяряйнен, Теро Сеппяля, Олли Хииденсало
|+01.03,9
|7
|Украина
|Ирина Варвинец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный, Артем Прима
|+01.12,1
|8
|Чехия
|Вероника Виткова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж
|+01.39,3
|9
|Россия
|Ульяна КАЙШЕВА, Татьяна АКИМОВА, Антон БАБИКОВ, Матвей ЕЛИСЕЕВ
|+02,14
|10
|Австрия
|Лиза Тереза Хаузер, Катарина Иннерхофер, Симон Эдер, Юлиан Эберхард
|+02.22,0