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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 10 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 8
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20 февраля 2018, 18:57 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Касаи заявил, что выступит на своих девятых ОИ в Пекине в 2022 году

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Японский летающий лыжник Нориаки Касаи сообщил, что примет участие в девятых в карьере Олимпийских играх через четыре года в Пекине.

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© AFP 2018

На Олимпиаде в Пхенчхане 45-летний Касаи выступил в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, став первым спортсменом в истории, который принял участие в восьми зимних Играх подряд.

«Приятно, что у меня была возможность выступить на восьми Олимпиадах. Я не говорю, что хочу быть там, я говорю, что я определенно буду соревноваться в Пекине. Мне удалось здесь прыгнуть на глазах моей семьи, в следующий раз я выиграю медаль при них», — сказал Касаи, чьи слова приводит Франс Пресс.

«Я расстроен тем, что не получил медали. Но я могу многое взять от этих Игр. Это также дало мне стимул побороться за медаль в Пекине через четыре года. Я показал примерно только половину того, на что я способен. Вторую половину я покажу через четыре года», — заявил японец.

Касаи признался, что хотел бы «в конечном итоге нацелиться на десять Олимпиад». «Я все еще могу продолжать прыгать. Я вернусь, я еще не закончил», — подчеркнул он.

Касаи дебютировал на Олимпиадах в 1992 году в Альбервиле, после чего выступал на последующих семи зимних Играх. В его активе два серебра и одна бронза Олимпийских игр. Во время проведения Олимпиады в Пекине Касаи будет 49 лет.
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