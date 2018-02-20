Касаи заявил, что выступит на своих девятых ОИ в Пекине в 2022 году
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Японский летающий лыжник Нориаки Касаи сообщил, что примет участие в девятых в карьере Олимпийских играх через четыре года в Пекине.
На Олимпиаде в Пхенчхане 45-летний Касаи выступил в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, став первым спортсменом в истории, который принял участие в восьми зимних Играх подряд.
«Приятно, что у меня была возможность выступить на восьми Олимпиадах. Я не говорю, что хочу быть там, я говорю, что я определенно буду соревноваться в Пекине. Мне удалось здесь прыгнуть на глазах моей семьи, в следующий раз я выиграю медаль при них», — сказал Касаи, чьи слова приводит Франс Пресс.
«Я расстроен тем, что не получил медали. Но я могу многое взять от этих Игр. Это также дало мне стимул побороться за медаль в Пекине через четыре года. Я показал примерно только половину того, на что я способен. Вторую половину я покажу через четыре года», — заявил японец.
Касаи признался, что хотел бы «в конечном итоге нацелиться на десять Олимпиад». «Я все еще могу продолжать прыгать. Я вернусь, я еще не закончил», — подчеркнул он.
Касаи дебютировал на Олимпиадах в 1992 году в Альбервиле, после чего выступал на последующих семи зимних Играх. В его активе два серебра и одна бронза Олимпийских игр. Во время проведения Олимпиады в Пекине Касаи будет 49 лет.
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