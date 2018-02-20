Тренер корейцев и хоккеисты не смогли сдержать слез после поражения от финнов на ОИ
КАННЫН, 20 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер мужской сборной Южной Кореи по хоккею Джим Пэк и игроки команды после поражения от финнов в матче
плей-офф Олимпиады в Пхенчхане, которое привело к завершению их выступления на турнире, не смогли сдержать слез.
Сборная Южной Кореи во вторник со счетом 2:5 уступила финнам в матче 1/8 финала домашнего для южнокорейцев олимпийского турнира и не смогла выйти в четвертьфинал.
После завершения игры хоккеисты команды около десяти минут прощались с болельщиками, совершили круг почета с флагами страны, неоднократно поклонились трибунам. После того как игроки поклонились тренерскому штабу главный тренер команды Джим Пэк не смог сдержать слез. Также не справились с эмоциями несколько игроков команды.
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|20 Февраля, 15:10
|Зрители 5409
|Квалификационный раунд
|Gangneung Hockey Centre
|Финляндия
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5:2
(1:0, 2:2, 2:0)
|Южная Корея
Главные тренеры
|Лаури Марьямяки
|Пэк Джим
Вратари
|Коскинен М.
|Далтон М. 57:42 (Далтон М. 59:53)
|1-й период
|Ли Дон Гу
|03:54
|04:42
|Петри Контиола (Э. Толванен, Й. Кемппайнен)
|Брок Радунске
|16:43
|2-й период
|О Хен Хо
|22:51
|23:44
|Петри Контиола (С. Леписто, Э. Толванен)
|26:23
|Миро Хейсканен (Э. Толванен)
|Брок Радунске (Ким Сан Ук, Э. Реган)
|30:06
|Ан Джин Хви (Син Сан У)
|32:09
|3-й период
|40:00
|Сами Леписто
|Алекс Плант
|47:02
|47:20
|Юусо Хиетанен (О. Осала, В-М. Савинайнен)
|59:53
|п.в.
|Сакари Маннинен (Ю. Хиетанен, Я. Коскиранта)
Статистика
|2
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|1
|3
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)