Тренер корейцев и хоккеисты не смогли сдержать слез после поражения от финнов на ОИ

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Сборная Южной Кореи во вторник со счетом 2:5 уступила финнам в матче 1/8 финала домашнего для южнокорейцев олимпийского турнира и не смогла выйти в четвертьфинал.

После завершения игры хоккеисты команды около десяти минут прощались с болельщиками, совершили круг почета с флагами страны, неоднократно поклонились трибунам. После того как игроки поклонились тренерскому штабу главный тренер команды Джим Пэк не смог сдержать слез. Также не справились с эмоциями несколько игроков команды.