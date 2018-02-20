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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 10 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 8
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20 февраля 2018, 18:59 | Хоккей | Р-Спорт

Тренер корейцев и хоккеисты не смогли сдержать слез после поражения от финнов на ОИ

КАННЫН, 20 фев — РИА Новости, Семён Галькевич. Главный тренер мужской сборной Южной Кореи по хоккею Джим Пэк и игроки команды после поражения от финнов в матче плей-офф Олимпиады в Пхенчхане, которое привело к завершению их выступления на турнире, не смогли сдержать слез.

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Сборная Южной Кореи во вторник со счетом 2:5 уступила финнам в матче 1/8 финала домашнего для южнокорейцев олимпийского турнира и не смогла выйти в четвертьфинал.

После завершения игры хоккеисты команды около десяти минут прощались с болельщиками, совершили круг почета с флагами страны, неоднократно поклонились трибунам. После того как игроки поклонились тренерскому штабу главный тренер команды Джим Пэк не смог сдержать слез. Также не справились с эмоциями несколько игроков команды.
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20 Февраля, 15:10 Зрители 5409 Квалификационный раунд Gangneung Hockey Centre
Финляндия 5:2
(1:0, 2:2, 2:0)
Южная Корея
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Пэк Джим
Вратари
Коскинен М. Далтон М. 57:42 (Далтон М. 59:53)
1-й период
Ли Дон Гу 03:54
04:42 Петри Контиола (Э. Толванен, Й. Кемппайнен)
Брок Радунске 16:43
2-й период
О Хен Хо 22:51
23:44 Петри Контиола (С. Леписто, Э. Толванен)
26:23 Миро Хейсканен (Э. Толванен)
Брок Радунске (Ким Сан Ук, Э. Реган) 30:06
Ан Джин Хви (Син Сан У) 32:09
3-й период
40:00 Сами Леписто
Алекс Плант 47:02
47:20 Юусо Хиетанен (О. Осала, В-М. Савинайнен)
59:53 п.в. Сакари Маннинен (Ю. Хиетанен, Я. Коскиранта)
Статистика
2 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 1
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Тимоти Майер (США)

Хоккей

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