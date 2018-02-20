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20 февраля 2018, 19:03 | Коньки, шорт-трек | Р-Спорт

Тер Морс на ОИ завоевала медали и в шорт-треке, и в конькобежном спорте

КАННЫН, 20 фев — РИА Новости. Голландская конькобежка Йорин тер Морс завоевала медали на Олимпийских играх в Пхенчхане в двух видах спорта: в конькобежном спорте и шорт-треке.

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© AP 2018

Тер Морс на длинной дорожке победила на дистанции 1000 м, а бронзу в шорт-треке ей принесла женская эстафета на 3000 м.

«Это просто неописуемо. Да еще с мировым рекордом в эстафете. Это просто невероятно», — сказала тер Морс в интервью голландскому NOS.

Причем в эстафете в шорт-треке голландки выступали в финале В, где победили с мировым рекордом. Бронза досталась им после дисквалификации двух сборных в финале А за нарушение правил.

На Играх в Сочи тер Морс также выступала в этих двух видах спорта, но золото ей принес только конькобежный спорт — на дистанции 1500 м и в командной гонке.
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