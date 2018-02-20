Тер Морс на ОИ завоевала медали и в шорт-треке, и в конькобежном спорте
КАННЫН, 20 фев — РИА Новости. Голландская конькобежка Йорин тер Морс завоевала медали на Олимпийских играх в Пхенчхане в двух видах спорта: в конькобежном спорте и
шорт-треке.
Тер Морс на длинной дорожке победила на дистанции 1000 м, а бронзу в
«Это просто неописуемо. Да еще с мировым рекордом в эстафете. Это просто невероятно», — сказала тер Морс в интервью голландскому NOS.
Причем в эстафете в
На Играх в Сочи тер Морс также выступала в этих двух видах спорта, но золото ей принес только конькобежный спорт — на дистанции 1500 м и в командной гонке.
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