Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 10 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 8
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32624868/
20 февраля 2018, 18:15 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Корейские хоккеисты трогательно попрощались с болельщиками. Фото

Сегодня сборная Финляндии обыграла команду Кореи со счетом 5:2 в матче 1/8 финала Олимпийских игр-2018.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Спорт-Экспресс

После встречи, хозяева Игр, завершившие свое выступление в хоккейном турнире, попрощались с болельщиками.

Игроки совершили круг почета по арене с большим флагом в руках, раздавали болельщикам клюшки.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Хоккей

Еще 7 новостей   Все новости
20 февраля

Дичь дня. Загитовой сорвали тренировку

Слетел топ, открылась грудь. Кошмары фигуристов на Олимпиаде (18+)

Канадский журналист пытался высмеять ОАР. И пожалел об этом
Викторина
Режиссером закрытия Олимпийских игр в Скво-Вэлли был Уолт Дисней