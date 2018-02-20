Корейские хоккеисты трогательно попрощались с болельщиками. Фото
Сегодня сборная Финляндии обыграла команду Кореи со счетом 5:2 в матче 1/8 финала Олимпийских игр-2018.
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После встречи, хозяева Игр, завершившие свое выступление в хоккейном турнире, попрощались с болельщиками.
Игроки совершили круг почета по арене с большим флагом в руках, раздавали болельщикам клюшки.
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