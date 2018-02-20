«Получить опыт можно и на первенстве Башкирии». Бабиков — о провале в Пхенхане
Российский биатлонист после смешанной эстафеты откровенно высказал о девятом месте в смешанной эстафете и катастрофических итогах Олимпиады в Пхенчхане.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Наталья МАРЬЯНЧИК
из Пхенчхана
— Верил, что в эстафете сможем бороться за тройку, — сказал Бабиков. — Если бы мы не допускали ошибок на рубеже, это было бы вполне возможно. Все ребята были заряжены, никто не выходил на гонку с мыслью «будем в восьмерке, и нормально». У соперников, конечно, команды более титулованные, но с ними можно было бороться.
— Что тогда помешало?
— Совокупность мелких ошибок. Никто ничего прямо уж провального не сделал: не зашел на круги и не плелся по дистанции. Но для нашей команды даже маленькие ошибки были не позволительны. Если такие команды, как Франция, Италия или Германия, могли себе позволить эти недочеты, то мы — нет.
— Почему была такая странная расстановка по этапам, ведь Елисеев никогда не заканчивал эстафеты и вы по результатам на Играх были выше?
— Это не ко мне вопрос, так решили тренеры. Не думаю, что нужно всегда составлять эстафеты по принципу от слабейшего к сильнейшему. Видимо, тренеры думали, что если
— Как вы считаете, не зря съездили на эти Игры?
— Однозначно не зря. Не бывает такого, чтобы приехали на Олимпиаду сто человек, и все до одного вернулись с медалями. Мы с ребятами в каждой гонке бились и выкладывались по максимуму. Поэтому думаю, тот опыт, который мы отсюда привезем, поможет не только нам, но и всей российской команде.
ТРЕНЕРЫ СЧИТАЮТ, ЧТО НАМ НЕ НУЖНЫ КОНТАКТЫ С ИНОСТРАНЦАМИ
— Перед Олимпиадой вы сомневались, стоит ли ехать в таком составе и статусе?
— До последнего сомневался. Я не видел аргументов в пользу того, чтобы сюда в итоге ехать.
— А как же выступить на Играх, получить бесценный опыт?
— Выступить и получить опыт можно и на первенстве Башкирии. Но в итоге меня убедили, что это нужно. Сейчас не жалею, что поехал. Я был частью команды, которой без меня было бы уж точно не легче.
— У вас действительно была здесь команда, или скорее каждый сам за себя?
— Конечно, не та команда, какую хотелось бы, но мы старались. До этого мы ни с кем из ребят не были закадычными друзьями и с девчонками тоже редко общались. Но сложная ситуация нас сплотила.
— Вы поддерживаете Татьяну Акимову в ее позиции открыто говорить о проблемах и критиковать тренеров?
— Я сам всегда открыто говорю, даже чересчур. Не знаю, как отнестись к ее заявлениям. У девочек всегда несколько другое видение и другая ситуация в командах. Но соглашусь, что хочется более плотного контакта с тренерами и руководством. В одиночку ни я, ни Таня, ни Матвей не сделаем нашу команду самой сильной в мире. Это можно сделать только всем вместе.
— Вы ждете, что
— Я жду перемен и верю, что они произойдут. Для себя я уже решил, что буду менять в своей подготовке.
— То есть вы уходите на индивидуальную подготовку?
—
— С этим новым видением подготовки, вам
— Я не знаю, как это комментировать. И не буду.
ГОВОРЯТ, ЧТО Я БОЯЛСЯ ТРЕНИРОВАТЬСЯ
— Каких тогда изменений вы ждете?
— Наверняка будут
— Может, стоит задуматься о совместных сборах с норвежцами или французами?
— Многие иностранцы вообще находятся на самоподготовке и встречаются только на контрольных стартах раз в месяц. А Россия, получается, оторвана от всего мира. Иногда мы пересекались с
— Вас что, отгоняют от иностранцев?
— Меня трудно отогнать от иностранцев (смеется). Но да, тренеры
— Забавно, что тренеры лыжников, наоборот, заставляют своих спортсменов учить английский язык и общаться с иностранными коллегами.
— На самом деле, это большой опыт. Конечно,
— Российскому биатлону нужна революция?
— Скажем так, глобальные изменения. Во время революции
— Кто говорит, что вы боялись тренироваться? Люди со стороны?
— Да нет, не со стороны…
— Если бы на эту Олимпиаду приехали все наши лидеры, Антон Шипулин завоевал бы несколько медалей и у всех осталось бы впечатление, будто все нормально?
— Хочется верить, что не один Антон всех бы вывез, а наши результаты тоже были бы выше. Я две недели перед Олимпиадой не спал от переживаний. Не хочу думать, что если бы Антон был здесь, мы бы просто отсиделись за его спиной, вроде как незаметно. Вместе с ним мы все были бы сильнее как команда.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter