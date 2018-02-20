Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Южной Кореи и вышла в четвертьфинал ОИ-2018

В составе финской сборной дубль оформил Петри Контиола (5-я и 24-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Миро Хейсканен (27), Юсо Хиетанен (48) и Сакари Маннинен (60). У южнокорейской команды отличились Брок Радунске (31) и Ан Чин-Хви (33).

Для сборной Южной Кореи, которая проиграла все четыре матча на Олимпиаде, эта встреча стала самой результативной на турнире. В первых трех матчах на групповом этапе южнокорейцы забросили одну шайбу в ворота сборной Чехии (1:2). Таким образом, в единственном матче плей-офф хозяева турнира забросили больше шайб, чем в трех играх группового этапа.

В четвертьфинале 21 февраля финны сыграют со сборной Канады. В другом четвертьфинале сборная Швеции сыграет с командой Германии. Российские хоккеисты находятся в другой половине сетки плей- офф, поэтому они не могут встретиться ни с одной из вышеперечисленных команд раньше финала.

Россияне сыграют в четвертьфинале со словенцами. Игра пройдет 21 февраля, начало — в 10:40 мск. В другом матче ¼ финала сыграют сборные Чехии и США. В полуфинале турнира встретятся победители данных четвертьфинальных пар.

Полуфиналы олимпийского хоккейного турнира пройдут 23 февраля, матч за бронзовые медали — 24 февраля, финал — 25 февраля.