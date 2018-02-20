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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 10 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 8
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20 февраля 2018, 18:10 | Хоккей | ТАСС

Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Южной Кореи и вышла в четвертьфинал ОИ-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная Финляндии по хоккею со счетом 5:2 одержала победу над командой Южной Кореи в матче квалификации плей-офф Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане и вышла в четвертьфинал турнира.

В составе финской сборной дубль оформил Петри Контиола (5-я и 24-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Миро Хейсканен (27), Юсо Хиетанен (48) и Сакари Маннинен (60). У южнокорейской команды отличились Брок Радунске (31) и Ан Чин-Хви (33).

Для сборной Южной Кореи, которая проиграла все четыре матча на Олимпиаде, эта встреча стала самой результативной на турнире. В первых трех матчах на групповом этапе южнокорейцы забросили одну шайбу в ворота сборной Чехии (1:2). Таким образом, в единственном матче плей-офф хозяева турнира забросили больше шайб, чем в трех играх группового этапа.

В четвертьфинале 21 февраля финны сыграют со сборной Канады. В другом четвертьфинале сборная Швеции сыграет с командой Германии. Российские хоккеисты находятся в другой половине сетки плей- офф, поэтому они не могут встретиться ни с одной из вышеперечисленных команд раньше финала.

Россияне сыграют в четвертьфинале со словенцами. Игра пройдет 21 февраля, начало — в 10:40 мск. В другом матче ¼ финала сыграют сборные Чехии и США. В полуфинале турнира встретятся победители данных четвертьфинальных пар.

Полуфиналы олимпийского хоккейного турнира пройдут 23 февраля, матч за бронзовые медали — 24 февраля, финал — 25 февраля.
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20 Февраля, 15:10 Зрители 5409 Квалификационный раунд Gangneung Hockey Centre
Финляндия 5:2
(1:0, 2:2, 2:0)
Южная Корея
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Пэк Джим
Вратари
Коскинен М. Далтон М. 57:42 (Далтон М. 59:53)
1-й период
Ли Дон Гу 03:54
04:42 Петри Контиола (Э. Толванен, Й. Кемппайнен)
Брок Радунске 16:43
2-й период
О Хен Хо 22:51
23:44 Петри Контиола (С. Леписто, Э. Толванен)
26:23 Миро Хейсканен (Э. Толванен)
Брок Радунске (Ким Сан Ук, Э. Реган) 30:06
Ан Джин Хви (Син Сан У) 32:09
3-й период
40:00 Сами Леписто
Алекс Плант 47:02
47:20 Юусо Хиетанен (О. Осала, В-М. Савинайнен)
59:53 п.в. Сакари Маннинен (Ю. Хиетанен, Я. Коскиранта)
Статистика
2 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 1
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Тимоти Майер (США)

Хоккей

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