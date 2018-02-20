Сборная Финляндии по хоккею обыграла команду Южной Кореи и вышла в четвертьфинал ОИ-2018
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная Финляндии по хоккею со счетом 5:2 одержала победу над командой Южной Кореи в матче квалификации
плей-офф Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане и вышла в четвертьфинал турнира.
В составе финской сборной дубль оформил Петри Контиола (5-я и 24-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Миро Хейсканен (27), Юсо Хиетанен (48) и Сакари Маннинен (60). У южнокорейской команды отличились Брок Радунске (31) и Ан
Для сборной Южной Кореи, которая проиграла все четыре матча на Олимпиаде, эта встреча стала самой результативной на турнире. В первых трех матчах на групповом этапе южнокорейцы забросили одну шайбу в ворота сборной Чехии (1:2). Таким образом, в единственном матче
В четвертьфинале 21 февраля финны сыграют со сборной Канады. В другом четвертьфинале сборная Швеции сыграет с командой Германии. Российские хоккеисты находятся в другой половине сетки плей- офф, поэтому они не могут встретиться ни с одной из вышеперечисленных команд раньше финала.
Россияне сыграют в четвертьфинале со словенцами. Игра пройдет 21 февраля, начало — в 10:40 мск. В другом матче ¼ финала сыграют сборные Чехии и США. В полуфинале турнира встретятся победители данных четвертьфинальных пар.
Полуфиналы олимпийского хоккейного турнира пройдут 23 февраля, матч за бронзовые медали — 24 февраля, финал — 25 февраля.
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|20 Февраля, 15:10
|Зрители 5409
|Квалификационный раунд
|Gangneung Hockey Centre
|Финляндия
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5:2
(1:0, 2:2, 2:0)
|Южная Корея
|Лаури Марьямяки
|Пэк Джим
|Коскинен М.
|Далтон М. 57:42 (Далтон М. 59:53)
|1-й период
|Ли Дон Гу
|03:54
|04:42
|Петри Контиола (Э. Толванен, Й. Кемппайнен)
|Брок Радунске
|16:43
|2-й период
|О Хен Хо
|22:51
|23:44
|Петри Контиола (С. Леписто, Э. Толванен)
|26:23
|Миро Хейсканен (Э. Толванен)
|Брок Радунске (Ким Сан Ук, Э. Реган)
|30:06
|Ан Джин Хви (Син Сан У)
|32:09
|3-й период
|40:00
|Сами Леписто
|Алекс Плант
|47:02
|47:20
|Юусо Хиетанен (О. Осала, В-М. Савинайнен)
|59:53
|п.в.
|Сакари Маннинен (Ю. Хиетанен, Я. Коскиранта)
|2
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|1
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)