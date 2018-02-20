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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Норвегия 11 10 8
2 Германия 11 7 5
20 Россия 0 3 8
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20 февраля 2018, 18:06 | Хоккей | ТАСС

Немецкие хоккеисты победили швейцарцев в овертайме и сыграют в ¼ финала ОИ со шведами

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная Германии по хоккею победила команду Швейцарии в овертайме со счетом 2:1 в квалификационном матче за выход в четвертьфинал Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

У немецкой сборной отличились Леонард Пфёдерль (2-я минута) и Янник Зайденберг (61). В составе швейцарской команды шайбу забросил Симон Мозер (24-я минтуа).

На групповом этапе команда Германии стала третьей в квартете С, выиграв одну встречу в овертайме и два раза проиграв. Сборная Швейцарии заняла третье место в группе A, одержав одну победу и потерпев два поражения.

В четвертьфинале немцы встретятся со сборной Швеции, встреча пройдет 21 февраля и начнется в 15:10 мск. В полуфинале победитель данного четвертьфинала встретится с победителем пары между командами Канады и Финляндии.

В другой части турнирной сетки в четвертьфиналах сыграют сборные Чехии и США, команда олимпийских атлетов из России и сборная Норвегии. Таким образом, российские хоккеисты до финала не сыграют со сборными Швеции, Германии, Канады и Финляндии.

Полуфиналы олимпийского хоккейного турнира пройдут 23 февраля, матч за бронзовые медали — 24 февраля, финал — 25 февраля.
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20 Февраля, 15:10 Зрители 2878 Квалификационный раунд Gangneung Hockey Centre
Швейцария 1:2
Овертайм
(0:1, 1:0, 0:0)
Германия
Главные тренеры
Патрик Фишер Марко Штурм
Вратари
Хиллер Й. Аус ден Биркен Д.
1-й период
00:09 Коди Олмонд
00:09 Коди Олмонд
Леонард Пфедерль (Ф. Хердлер, П. Хагер) 01:19
Феликс Шютц 02:59
Марцель Небельс 07:10
Патрик Хагер 13:09
Франк Мауэр 16:18
2-й период
23:40 Симон Мозер (А. Амбюль, П. Зутер)
25:33 Симон Боденманн
3-й период
44:23 Энцо Корви
Ясин Элиц 50:11
Дэрил Бойл 51:58
Овертайм
Янник Зайденберг (Д. Кахун, Ф. Мауэр) 60:26
Статистика
29 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)

Хоккей

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