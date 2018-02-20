Немецкие хоккеисты победили швейцарцев в овертайме и сыграют в ¼ финала ОИ со шведами
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная Германии по хоккею победила команду Швейцарии в овертайме со счетом 2:1 в квалификационном матче за выход в четвертьфинал Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.
У немецкой сборной отличились Леонард Пфёдерль (2-я минута) и Янник Зайденберг (61). В составе швейцарской команды шайбу забросил Симон Мозер (24-я минтуа).
На групповом этапе команда Германии стала третьей в квартете С, выиграв одну встречу в овертайме и два раза проиграв. Сборная Швейцарии заняла третье место в группе A, одержав одну победу и потерпев два поражения.
В четвертьфинале немцы встретятся со сборной Швеции, встреча пройдет 21 февраля и начнется в 15:10 мск. В полуфинале победитель данного четвертьфинала встретится с победителем пары между командами Канады и Финляндии.
В другой части турнирной сетки в четвертьфиналах сыграют сборные Чехии и США, команда олимпийских атлетов из России и сборная Норвегии. Таким образом, российские хоккеисты до финала не сыграют со сборными Швеции, Германии, Канады и Финляндии.
Полуфиналы олимпийского хоккейного турнира пройдут 23 февраля, матч за бронзовые медали — 24 февраля, финал — 25 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|20 Февраля, 15:10
|Зрители 2878
|Квалификационный раунд
|Gangneung Hockey Centre
|Патрик Фишер
|Марко Штурм
|Хиллер Й.
|Аус ден Биркен Д.
|1-й период
|00:09
|Коди Олмонд
|00:09
|Коди Олмонд
|Леонард Пфедерль (Ф. Хердлер, П. Хагер)
|01:19
|Феликс Шютц
|02:59
|Марцель Небельс
|07:10
|Патрик Хагер
|13:09
|Франк Мауэр
|16:18
|2-й период
|23:40
|Симон Мозер (А. Амбюль, П. Зутер)
|25:33
|Симон Боденманн
|3-й период
|44:23
|Энцо Корви
|Ясин Элиц
|50:11
|Дэрил Бойл
|51:58
|Овертайм
|Янник Зайденберг (Д. Кахун, Ф. Мауэр)
|60:26
|29
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)