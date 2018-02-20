Немецкие хоккеисты победили швейцарцев в овертайме и сыграют в ¼ финала ОИ со шведами

У немецкой сборной отличились Леонард Пфёдерль (2-я минута) и Янник Зайденберг (61). В составе швейцарской команды шайбу забросил Симон Мозер (24-я минтуа).

На групповом этапе команда Германии стала третьей в квартете С, выиграв одну встречу в овертайме и два раза проиграв. Сборная Швейцарии заняла третье место в группе A, одержав одну победу и потерпев два поражения.

В четвертьфинале немцы встретятся со сборной Швеции, встреча пройдет 21 февраля и начнется в 15:10 мск. В полуфинале победитель данного четвертьфинала встретится с победителем пары между командами Канады и Финляндии.

В другой части турнирной сетки в четвертьфиналах сыграют сборные Чехии и США, команда олимпийских атлетов из России и сборная Норвегии. Таким образом, российские хоккеисты до финала не сыграют со сборными Швеции, Германии, Канады и Финляндии.

Полуфиналы олимпийского хоккейного турнира пройдут 23 февраля, матч за бронзовые медали — 24 февраля, финал — 25 февраля.