Беларусь сохраняет 15-ю позицию в медальном зачете Олимпиады-2018, лидируют спортсмены Норвегии

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Единственной медальной дисциплиной с участием представителей Беларуси была смешанная эстафета в биатлоне. На протяжении всей гонки они были в числе претендентов на награды, но остановились недалеко от пьедестала — на 5-м месте. По окончании соревнований представители сборной Германии подали протест на действия в финишном створе итальянского биатлониста Доминика Виндиша. По мнению немецкой стороны, итальянец в борьбе с Арндом Пайффером помешал тому при перестроении. В итоге Виндиш принес своей команде олимпийскую бронзу, а немецкая дружина довольствовалась 4-м местом. Судейская бригада в том эпизоде не усмотрела нарушения правил, и протест не был удовлетворен.

После очередного дня Олимпиады-2018 спортсмены из Норвегии продолжают лидировать в медальном зачете. В их активе уже 29 наград — 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. На второй позиции команда Германии — 23 (11, 7, 5). Третья позиция у Канады — 19 (8, 5, 6). Олимпийцы Беларуси занимают 15-е место благодаря золоту Анны Гуськовой и серебру Дарьи Домрачевой.