Мельдониевое дело Крушельницкого. 8 вопросов о скандале
Факты о
допинг-истории российского керлингиста Александра Крушельницкого, завоевавшего бронзу Олимпиады-2018 в Пхенчхане в дабл-миксте в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой.
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1. В чем обвинен спортсмен
В приеме запрещенного в спорте кардиологического препарата мельдоний. Он входит в черный список ВАДА с 1 января 2016-го.
О подозрении в отношении Крушельницкого стало известно в воскресенье, когда МОК сообщил делегации олимпийских атлетов из России о нарушении одним из ее спортсменов антидопинговых правил. В понедельник в сеульской лаборатории была вскрыта проба «Б» — она тоже оказалась подозрительной. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил факт открытия дела Крушельницкого и назначил заседание на среду.
2. Что такое мельдоний
Кардиологический препарат, известный также под торговым брендом «милдронат», получил скандальную известность в начале 2016 года, когда через два месяца после его запрета на нем один за другим начали попадаться звезды российского спорта и их коллеги из стран бывшего СССР. Причина решения ВАДА по мельдонию неизвестна: предположительно, его внесли в черный список
Звездные «жертвы мельдония» во главе с Юлией Ефимовой, Павлом Кулижниковым, Екатериной Бобровой и Семеном Елистратовым отделались «легким испугом» — выяснилось, что коварное поведение препарата плохо изучено, он может держаться в организме до полугода (и даже года, гарантирует создатель мельдония из Латвии) и то появляться, то исчезать при анализе
3. Когда взята «грязная»
12 и 13 февраля, во время олимпийского турнира. Перед вылетом на Игры спортсмена тестировали несколько раз. Последнюю пробу у керлингиста взяли 22 января. На следующий день он улетел на сбор в Японию, а 4 февраля приехал в Корею, в Олимпийскую деревню. 12 февраля дуэт олимпийских атлетов из России провел полуфинал со Швейцарией (5:7, начало — 20:05 по Сеулу, в Москве — на шесть часов меньше), в котором Крушельницкий допустил просчет в последней, не ставшей победной попытке. А 13-го — матч за 3-е место с Норвегией (8:4, начало — 9:05), в котором супружеская пара принесла России первые олимпийские медали в керлинге.
По ходу турнира спортсмены из
4. Какие возникли версии
Человеческий фактор (непреднамеренная ошибка или глупость спортсмена), особенности физиологии (препарат «задержался» в организме на два года с лишним) и даже ошибка тестирования (от случайности до преднамеренной подмены пробы).
Применение препарата «не по назначению». Есть также версии о том, что лекарство могло быть использовано в качестве средства для облегчения последствий употребления алкоголя, несмотря на то, что официально о таком эффекте мельдония ничего неизвестно. При этом врачи спортсмена отрицают вероятность подобного поступка.
Диверсия — запрещенное вещество в напиток или еду спортсмену подмешали/подсыпали. Сделали это либо конкуренты в сборной России, либо конкуренты по Олимпиаде, либо
«Спортсмены заточены на сами соревнования, они могут потерять бдительность, а враги — воспользоваться моментом,
5. Кто ведет разбирательство
Спортивный арбитражный суд (CAS). На время Игр именно спортивный арбитраж становится первой инстанцией, которая решит, должен ли спортсмен вернуть медаль и быть дисквалифицирован. МОК не собирается расследовать инцидент и целиком полагается на мнение CAS. В то же время в понедельник Федерация керлинга России подала заявление в Следственный комитет России, для разбирательства запросила из Японии и Кореи доступные данные видеокамер, а также обратилась в МОК и Всемирную федерацию керлинга с просьбой об участии в деле Крушельницкого.
В случае апелляции, она будет направлена тоже в CAS, но в другой его департамент. Если Крушельницкий успеет узнать решение и подать апелляцию по нему прямо во время Игр, его обращение будет рассмотрено в ускоренном режиме в течение примерно суток. Также сразу после известия о результатах пробы «Б» спортсмен должен будет вернуть аккредитацию и покинуть Олимпийскую деревню. Международная федерация наверняка наложит на атлета временное отстранение.
6. Кто понесет ответственность
Спортсмену грозит дисквалификация от двух до четырех лет.
Руководству федерации — в зависимости от исхода дела. Глава и первый
Сборной Олимпийских атлетов из России на Играх-2018 на данный момент ничего не грозит даже с учетом всех подписанных деклараций при допуске. А вот российский флаг в Пхенчхане так и может остаться только на трибунах и не появиться на церемонии закрытия Олимпиады в руках спортсменов.
На прямой вопрос, возможна ли дисквалификация всей российской команды, глава департамента по связям с общественностью МОК Марк Адамс в понедельник ответил уклончиво: «Это решит комиссия Николь Хоевертц, которая следит не только за спортсменами, но и за всеми представителями делегации. Судить о
7. Что заявил ОКР
После появления информации о том, что
Олимпийский комитет России инициировал всестороннее расследование обстоятельств случившегося, в том числе, в рамках уголовного законодательства. «Мы полностью разделяем и поддерживаем позицию МОК и ВАДА с точки зрения применения принципа нулевой терпимости по отношению к допингу и принимаем все необходимые меры для того, чтобы виновные лица несли за это максимальную ответственность. Именно поэтому российская сторона заинтересована в проведении расследования и выявлении истинных причин допингового инцидента», — говорится в обращении.
8. Что с отставкой руководства федерации?
Президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев и его заместитель Андрей Созин пообещали, что уйдут в отставку, если будет доказано, что Александр Крушельницкий употребил допинг намеренно. После проявления информации о положительном результаты пробы «Б» на мельдоний, которая исключает техническую ошибку, Созин подтвердил это намерение. «Если он скажет: “Извините, пожалуйста. Я сошел с ума и выпил мельдоний”, то мы уйдем», — отметил первый
Александр Крушельницкий в своем заявлении на сайте федерации подчеркнул:
— Прежде всего, хочу извиниться перед своими партнерами по олимпийской команде, нашей делегацией и всеми болельщиками за то, что не смог оградить себя и Настю от тех проблем, с которыми мы сегодня столкнулись. Вместе с тем, готов открыто утверждать, что никогда, ни разу за то время, что занимаюсь спортом, я никогда не пользовался запрещенными препаратами и
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