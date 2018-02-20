Мельдониевое дело Крушельницкого. 8 вопросов о скандале

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1. В чем обвинен спортсмен

В приеме запрещенного в спорте кардиологического препарата мельдоний. Он входит в черный список ВАДА с 1 января 2016-го.

О подозрении в отношении Крушельницкого стало известно в воскресенье, когда МОК сообщил делегации олимпийских атлетов из России о нарушении одним из ее спортсменов антидопинговых правил. В понедельник в сеульской лаборатории была вскрыта проба «Б» — она тоже оказалась подозрительной. Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил факт открытия дела Крушельницкого и назначил заседание на среду.

2. Что такое мельдоний

Кардиологический препарат, известный также под торговым брендом «милдронат», получил скандальную известность в начале 2016 года, когда через два месяца после его запрета на нем один за другим начали попадаться звезды российского спорта и их коллеги из стран бывшего СССР. Причина решения ВАДА по мельдонию неизвестна: предположительно, его внесли в черный список из-за того, что во многих сборных на постсоветском пространстве изобретенный в Латвии препарат использовали в качестве витамина. Самый громкий мельдониевый скандал связан с теннисисткой Марией Шараповой. По ее признанию, она почти десять лет с совершеннолетия применяла лекарство по совету семейного врача и пропустила сообщение о запрете лекарства из-за недосмотра своего штаба. Шарапова получила двухлетнюю дисквалификацию, которая была сокращена до 15 месяцев.

Звездные «жертвы мельдония» во главе с Юлией Ефимовой, Павлом Кулижниковым, Екатериной Бобровой и Семеном Елистратовым отделались «легким испугом» — выяснилось, что коварное поведение препарата плохо изучено, он может держаться в организме до полугода (и даже года, гарантирует создатель мельдония из Латвии) и то появляться, то исчезать при анализе допинг-проб. При этом вероятность случайного применения этого препарата исключена — он не входит в состав других лекарств и дает эффект только по итогам целого курса — в том числе людям пенсионного возраста для профилактики сердечнососудистой системы. Никакого практического смысла в употреблении одной таблетки милдроната нет, немедленного эффекта в спорте он не дает (при этом обсуждается практика его использования для борьбы с похмельем).

3. Когда взята «грязная» допинг-проба

12 и 13 февраля, во время олимпийского турнира. Перед вылетом на Игры спортсмена тестировали несколько раз. Последнюю пробу у керлингиста взяли 22 января. На следующий день он улетел на сбор в Японию, а 4 февраля приехал в Корею, в Олимпийскую деревню. 12 февраля дуэт олимпийских атлетов из России провел полуфинал со Швейцарией (5:7, начало — 20:05 по Сеулу, в Москве — на шесть часов меньше), в котором Крушельницкий допустил просчет в последней, не ставшей победной попытке. А 13-го — матч за 3-е место с Норвегией (8:4, начало — 9:05), в котором супружеская пара принесла России первые олимпийские медали в керлинге.

По ходу турнира спортсмены из Санкт-Петербурга запомнились жесткими диалогами в игре, а североамериканские журналисты назвали их «двойными агентами России на Олимпиаде», сравнив Брызгалову с девушкой Джеймса Бонда, а Крушельницкого — с героем киносаги «Форсаж». В полуфинале герои споткнулись о последний камень, а после, и это главное, — при допинг-тестировании. Но еще не знали об этом. «Для нас 13 — самое счастливое число. Начало отношений, свадьба, день рождения, олимпийская медаль. Восторг! Теперь остаемся здесь до конца Олимпиады и будем просто кайфовать», — сказала Брызгалова после награждения.

4. Какие возникли версии

Человеческий фактор (непреднамеренная ошибка или глупость спортсмена), особенности физиологии (препарат «задержался» в организме на два года с лишним) и даже ошибка тестирования (от случайности до преднамеренной подмены пробы).

Применение препарата «не по назначению». Есть также версии о том, что лекарство могло быть использовано в качестве средства для облегчения последствий употребления алкоголя, несмотря на то, что официально о таком эффекте мельдония ничего неизвестно. При этом врачи спортсмена отрицают вероятность подобного поступка.

Диверсия — запрещенное вещество в напиток или еду спортсмену подмешали/подсыпали. Сделали это либо конкуренты в сборной России, либо конкуренты по Олимпиаде, либо какие-либо иные заинтересованные лица. Все факты указали на разовое применение препарата перед или сразу после старта Олимпиады.

«Спортсмены заточены на сами соревнования, они могут потерять бдительность, а враги — воспользоваться моментом, что-то подсыпать, подлить. Уверен, так и было. Другой вопрос, кто это был и кому это нужно», — заявил «СЭ» президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

5. Кто ведет разбирательство

Спортивный арбитражный суд (CAS). На время Игр именно спортивный арбитраж становится первой инстанцией, которая решит, должен ли спортсмен вернуть медаль и быть дисквалифицирован. МОК не собирается расследовать инцидент и целиком полагается на мнение CAS. В то же время в понедельник Федерация керлинга России подала заявление в Следственный комитет России, для разбирательства запросила из Японии и Кореи доступные данные видеокамер, а также обратилась в МОК и Всемирную федерацию керлинга с просьбой об участии в деле Крушельницкого.

В случае апелляции, она будет направлена тоже в CAS, но в другой его департамент. Если Крушельницкий успеет узнать решение и подать апелляцию по нему прямо во время Игр, его обращение будет рассмотрено в ускоренном режиме в течение примерно суток. Также сразу после известия о результатах пробы «Б» спортсмен должен будет вернуть аккредитацию и покинуть Олимпийскую деревню. Международная федерация наверняка наложит на атлета временное отстранение.

6. Кто понесет ответственность

Спортсмену грозит дисквалификация от двух до четырех лет.

Руководству федерации — в зависимости от исхода дела. Глава и первый вице-президент организации Дмитрий Свищев и Андрей Созин сделали соответствующие заявления.

Сборной Олимпийских атлетов из России на Играх-2018 на данный момент ничего не грозит даже с учетом всех подписанных деклараций при допуске. А вот российский флаг в Пхенчхане так и может остаться только на трибунах и не появиться на церемонии закрытия Олимпиады в руках спортсменов.

На прямой вопрос, возможна ли дисквалификация всей российской команды, глава департамента по связям с общественностью МОК Марк Адамс в понедельник ответил уклончиво: «Это решит комиссия Николь Хоевертц, которая следит не только за спортсменами, но и за всеми представителями делегации. Судить о чем-то пока очень рано. Что касается российского флага на церемонии закрытия, то есть несколько критериев, и сейчас любые предположения на эту тему — чистые спекуляции. Итоги будут подведены 24 февраля».

7. Что заявил ОКР

После появления информации о том, что допинг-проба «Б» Крушельницкого дала положительный результат, команда Олимпийских атлетов из России выразила официальное сожаление по факту данного инцидента. При этом была подчеркнула странность обстоятельство попадания запрещенного препарата в организм спортсмена. «Эффект от употребления мельдония достигается исключительно при его регулярном курсовом использовании, а обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит об однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм человека», — говорится в заявлении ОКР.

Олимпийский комитет России инициировал всестороннее расследование обстоятельств случившегося, в том числе, в рамках уголовного законодательства. «Мы полностью разделяем и поддерживаем позицию МОК и ВАДА с точки зрения применения принципа нулевой терпимости по отношению к допингу и принимаем все необходимые меры для того, чтобы виновные лица несли за это максимальную ответственность. Именно поэтому российская сторона заинтересована в проведении расследования и выявлении истинных причин допингового инцидента», — говорится в обращении.

8. Что с отставкой руководства федерации?

Президент федерации керлинга России Дмитрий Свищев и его заместитель Андрей Созин пообещали, что уйдут в отставку, если будет доказано, что Александр Крушельницкий употребил допинг намеренно. После проявления информации о положительном результаты пробы «Б» на мельдоний, которая исключает техническую ошибку, Созин подтвердил это намерение. «Если он скажет: “Извините, пожалуйста. Я сошел с ума и выпил мельдоний”, то мы уйдем», — отметил первый вице-президент федерации керлинга России.

Александр Крушельницкий в своем заявлении на сайте федерации подчеркнул: